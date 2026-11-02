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दीपावली के बाद राजस्थान में बढ़ेगी सर्दी, मौसम विभाग का अलर्ट, नवंबर के आखिरी हफ्ते से बढ़ेगी ठंड

जयपुर में सोमवार को हल्के बादलों के बीच निकला सूरज ( ETV Bharat )

जयपुर : अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवर्ती तूफान अर्णब के असर के बाद प्रदेश के मौसम में बदलाव महसूस किया जा रहा है. मौसम विभाग में नवंबर महीने के चार सप्ताह का पूर्वानुमान जारी किया है. IMD के मुताबिक राजस्थान में नवंबर महीने के पहले दो सप्ताह मौसम शुष्क रहने और दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है. तीसरे सप्ताह पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक असर से कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है. महीने के आखिरी सप्ताह में ठंडी हवाओं से रात के तापमान में गिरावट आएगी. हालांकि, इस बार नवंबर में कड़ाके की सर्दी पड़ने के आसार कम हैं. इधर, गुलाबी नगरी जयपुर में गुलाबी ठंड की आहट के साथ ही मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भगवान गणेश की पूजा, भोग और शृंगार की दिनचर्या भी बदल गई है.

नवंबर में पहले दो सप्ताह मौसम रहेगा शुष्क : राजस्थान में नवंबर के महीने में आमतौर पर सर्दी की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस बार मौसम का मिजाज कुछ अलग रहने का अनुमान है. महीने के शुरुआती दो सप्ताह में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा. आसमान साफ रहने और तेज धूप निकलने से दिन का तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है. हालांकि, सुबह और शाम के समय हल्की ठंड का अहसास होगा. अक्टूबर के अंतिम दिनों में हुई बारिश का दौर अब थमने के आसार हैं. जयपुर सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में अगले तीन से चार दिन तक आसमान साफ रहने का अनुमान है. मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. दिन में धूप के कारण गर्मी महसूस होगी, जबकि रात के तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आने से सुबह-शाम मौसम सुहावना रहेगा.