दीपावली के बाद राजस्थान में बढ़ेगी सर्दी, मौसम विभाग का अलर्ट, नवंबर के आखिरी हफ्ते से बढ़ेगी ठंड
मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही अब मंदिरों में भी ठाकुर जी की दिनचर्या में बदलाव आने लगा है
Published : November 2, 2026 at 9:53 AM IST
जयपुर : अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवर्ती तूफान अर्णब के असर के बाद प्रदेश के मौसम में बदलाव महसूस किया जा रहा है. मौसम विभाग में नवंबर महीने के चार सप्ताह का पूर्वानुमान जारी किया है. IMD के मुताबिक राजस्थान में नवंबर महीने के पहले दो सप्ताह मौसम शुष्क रहने और दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है. तीसरे सप्ताह पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक असर से कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है. महीने के आखिरी सप्ताह में ठंडी हवाओं से रात के तापमान में गिरावट आएगी. हालांकि, इस बार नवंबर में कड़ाके की सर्दी पड़ने के आसार कम हैं. इधर, गुलाबी नगरी जयपुर में गुलाबी ठंड की आहट के साथ ही मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भगवान गणेश की पूजा, भोग और शृंगार की दिनचर्या भी बदल गई है.
नवंबर में पहले दो सप्ताह मौसम रहेगा शुष्क : राजस्थान में नवंबर के महीने में आमतौर पर सर्दी की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस बार मौसम का मिजाज कुछ अलग रहने का अनुमान है. महीने के शुरुआती दो सप्ताह में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा. आसमान साफ रहने और तेज धूप निकलने से दिन का तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है. हालांकि, सुबह और शाम के समय हल्की ठंड का अहसास होगा. अक्टूबर के अंतिम दिनों में हुई बारिश का दौर अब थमने के आसार हैं. जयपुर सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में अगले तीन से चार दिन तक आसमान साफ रहने का अनुमान है. मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. दिन में धूप के कारण गर्मी महसूस होगी, जबकि रात के तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आने से सुबह-शाम मौसम सुहावना रहेगा.
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तीसरे सप्ताह पश्चिमी विक्षोभ से बदल सकता है मौसम : नवंबर के तीसरे सप्ताह में प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से कुछ जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है. इसके चलते रात के तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. बारिश और ठंडी हवाओं के प्रभाव से सुबह और शाम के समय सर्दी का असर बढ़ सकता है. हालांकि, इस दौरान भी प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना कम है. मौसम में बदलाव सीमित रहने का अनुमान है और दिन के समय धूप निकलने से तापमान में बहुत अधिक गिरावट नहीं होगी.
रात का पारा 12-14 डिग्री तक पहुंचने के आसार : नवंबर के अंतिम सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक असर और उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट आ सकती है. इस दौरान दिन का तापमान सामान्य के आसपास रहने, जबकि रात का तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. सुबह और शाम के समय ठंड का असर बढ़ेगा, लेकिन दिन में तेज धूप के कारण मौसम अपेक्षाकृत गर्म रह सकता है.
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बाड़मेर सबसे गर्म, माउंट आबू में सबसे कम तापमान : प्रदेश में मौसम धीरे-धीरे बदल रहा है. रविवार को अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रहा. बाड़मेर को छोड़कर प्रदेश के किसी भी शहर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं रहा. बाड़मेर 35.6 डिग्री तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा. दूसरी ओर, माउंट आबू 12.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान दर्ज किया गया.
उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और बाड़मेर सहित कई जिलों में रात के समय अपेक्षाकृत कम सर्दी महसूस की जा रही है. इन शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज हुआ. शेखावाटी क्षेत्र में भी रात के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली. सीकर में न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री, फतेहपुर में 13.9 डिग्री, झुंझुनू और चूरू में 17.5 डिग्री और पिलानी में 17.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, टोंक में 16.4 और अजमेर में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा.
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एक सप्ताह मौसम ड्राई रहने का अनुमान : राजधानी जयपुर में रविवार को लगातार दूसरे दिन आसमान साफ रहा और दिनभर धूप खिली रही. शहर में अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने जयपुर में अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है. इस दौरान आसमान साफ रहने के साथ कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है.
गुलाबी ठंड की आहट के साथ बदली गणपति की दिनचर्या : जयपुर में गुलाबी ठंड की दस्तक के साथ ही प्रथम पूज्य भगवान गणेश की सेवा-पूजा और दिनचर्या में भी बदलाव कर दिया गया है. शीत ऋतु को ध्यान में रखते हुए भगवान के खान-पान, भोग और शृंगार की व्यवस्था में बदलाव शुरू हो गया है. मंदिर में अब भगवान गणेश को सर्दियों के अनुकूल गर्म तासीर वाले व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा. मंदिर महंत कैलाश शर्मा ने बताया कि पूरे शीतकाल में भगवान को चोले और मूंग दाल की पकौड़ियां तिल के तेल में तलकर अर्पित की जाएंगी. मौसम में बदलाव के साथ भगवान के शृंगार में इस्तेमाल होने वाले इत्र को भी बदल दिया गया है. अब गर्भगृह में गर्माहट का अहसास कराने वाली सुगंध का इस्तेमाल किया जाएगा.