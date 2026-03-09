ETV Bharat / state

Heat Wave Alert : मार्च में ही तपने लगा राजस्थान, पारा समान्य के 6 से 10 डिग्री तक ऊपर, पिलानी सबसे गर्म

जयपुर : राजस्थान में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए है. राज्य के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार 8 मार्च को राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान पिलानी में 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 10.8 डिग्री अधिक है. इतनी अधिक गर्मी मार्च के पहले सप्ताह में ही देखने को मिलने से लोगों को दिन के समय तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है.

मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक मार्च की शुरुआत में ही तापमान तेजी से बढ़ा है. फिलहाल पश्चिमी हवाएं असरदार है, इसीलिए दक्षिण पश्चिमी जिलों में 10 और 11 मार्च को तेज हीट वेव की प्रबल संभावना है. इस बार गर्मी का रिकॉर्ड बीते सालों की तुलना में अधिक हो सकता है और राज्य में अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क बना रहेगा.

कई शहर 38 डिग्री के ऊपर : रविवार को जहां राज्य में पिलानी का मौसम सबसे गर्म रहा, वहीं मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के कई शहरों में तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है. बाड़मेर में 40.0 डिग्री, बीकानेर में 39.4 डिग्री, जैसलमेर में 39.2 डिग्री, चूरू में 39.1 डिग्री और चित्तौड़गढ़ में 39.0 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. इसके अलावा जोधपुर शहर में 38.8 डिग्री, फतेहपुर में 38.5 डिग्री, वनस्थली और फलोदी में 38.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया.

राज्य के अन्य शहरों में भी गर्मी का असर साफ नजर आया. जवाई डैम में 38.0 डिग्री, पाली में 37.5 डिग्री, श्रीगंगानगर और झुंझुनू में 37.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. वहीं, जयपुर में 37.1 डिग्री, अजमेर में 37.0 डिग्री, कोटा में 36.7 डिग्री और अलवर में 36.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में अपेक्षाकृत राहत रही, जहां अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.