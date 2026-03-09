ETV Bharat / state

Heat Wave Alert : मार्च में ही तपने लगा राजस्थान, पारा समान्य के 6 से 10 डिग्री तक ऊपर, पिलानी सबसे गर्म

राजस्थान में मार्च महीने के दूसरे सप्ताह में ही तापमान 40 डिग्री को पार कर चुका है.

राजस्थान मौसम विभाग
राजस्थान मौसम विभाग (ETV Bharat)
जयपुर : राजस्थान में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए है. राज्य के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार 8 मार्च को राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान पिलानी में 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 10.8 डिग्री अधिक है. इतनी अधिक गर्मी मार्च के पहले सप्ताह में ही देखने को मिलने से लोगों को दिन के समय तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है.

मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक मार्च की शुरुआत में ही तापमान तेजी से बढ़ा है. फिलहाल पश्चिमी हवाएं असरदार है, इसीलिए दक्षिण पश्चिमी जिलों में 10 और 11 मार्च को तेज हीट वेव की प्रबल संभावना है. इस बार गर्मी का रिकॉर्ड बीते सालों की तुलना में अधिक हो सकता है और राज्य में अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क बना रहेगा.

पढ़ें. राजस्थान में मार्च की शुरुआत में ही गर्मी के तीखे तेवर, कई शहरों में तापमान 38 डिग्री तक पहुंचा

कई शहर 38 डिग्री के ऊपर : रविवार को जहां राज्य में पिलानी का मौसम सबसे गर्म रहा, वहीं मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के कई शहरों में तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है. बाड़मेर में 40.0 डिग्री, बीकानेर में 39.4 डिग्री, जैसलमेर में 39.2 डिग्री, चूरू में 39.1 डिग्री और चित्तौड़गढ़ में 39.0 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. इसके अलावा जोधपुर शहर में 38.8 डिग्री, फतेहपुर में 38.5 डिग्री, वनस्थली और फलोदी में 38.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया.

राज्य के अन्य शहरों में भी गर्मी का असर साफ नजर आया. जवाई डैम में 38.0 डिग्री, पाली में 37.5 डिग्री, श्रीगंगानगर और झुंझुनू में 37.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. वहीं, जयपुर में 37.1 डिग्री, अजमेर में 37.0 डिग्री, कोटा में 36.7 डिग्री और अलवर में 36.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में अपेक्षाकृत राहत रही, जहां अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

पढ़ें. मार्च की शुरुआत में ही गर्मी के तीखे तेवर, कई शहरों में पारा सामान्य से 4-8 डिग्री ऊपर

समान्य से ऊपर तापमान, हीटवेव की चेतावनी : मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार वर्तमान में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 9 डिग्री अधिक चल रहा है. वहीं, न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर बना हुआ है. प्रदेश के अधिकांश इलाकों में रात का तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, जो सामान्य से 2 से 6 डिग्री अधिक है. पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक न्यूनतम तापमान फलोदी में 22.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7.4 डिग्री अधिक है.

मौसम के पैटर्न में बदलाव : मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल प्रदेश में कोई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं है. इस कारण पश्चिमी हवाएं प्रभावी है और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. साथ ही जलवायु परिवर्तन का असर भी मौसम के पैटर्न में बदलाव ला रहा है. विभाग के मुताबिक जो तापमान पहले 20 से 25 मार्च के बीच दर्ज होता था, वह अब 1 से 10 मार्च के बीच नजर आया है.

पढ़ें. होली के साथ ही गर्मी ने दिखाए तेवर, अधिकांश शहरों में पारा 31 डिग्री सेल्सियस पार

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि राज्य के दक्षिण-पश्चिमी भागों में 10 और 11 मार्च को कहीं-कहीं हीटवेव की स्थिति बन सकती है, वहीं राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले तीन से चार दिनों तक अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 8 डिग्री ऊपर बने रहने की संभावना है. इसके साथ ही प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने और तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ोतरी होने के आसार हैं.

HEATWAVE ALERT IN RAJASTHAN
TEMPERATURE ROSE TO 40 DEGREE
RAJASTHAN WEATHER UPDATE
राजस्थान का मौसम
RAJASTHAN MAUSAM

