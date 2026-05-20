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Weather Forecast : भीषण गर्मी की चपेट में चूरू, पारा 45 डिग्री के पार

मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी का सामना करना ही पड़ेगा.

Scorching heat in Churu
गर्मी के थपेड़ों से बचाने के लिए दुपट्टा पहने महिला (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 20, 2026 at 4:47 PM IST

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चूरू: थार का द्वार कहे जाने वाले चूरू में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है. तेज धूप और गर्म हवाओं ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है. बुधवार को चूरू का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे दोपहर के समय सड़कें और बाजार सूने नजर आए. सुबह से ही सूर्य की तपिश इतनी तेज रही कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया.

गर्मी बढ़ने के साथ ही लू के थपेड़ों ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है. दोपहर के समय चल रही गर्म हवाओं के कारण लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है. भीषण गर्मी से खासकर बुजुर्ग, बच्चे और दिहाड़ी मजदूर सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं. बाजारों में सामान्य दिनों की तुलना में कम भीड़ दिखाई दे रही है. लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं.

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तेज गर्मी के कारण बिजली और पानी की मांग भी लगातार बढ़ रही है. कई इलाकों में लोग पानी की किल्लत और बार-बार बिजली कटौती से परेशान नजर आए. चिकित्सकों ने लोगों को दोपहर के समय धूप में निकलने से बचने, अधिक से अधिक पानी पीने और हल्का भोजन करने की सलाह दी है. मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में भी गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है. तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी का सामना करना ही पड़ेगा.

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