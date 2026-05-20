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Weather Forecast : भीषण गर्मी की चपेट में चूरू, पारा 45 डिग्री के पार

चूरू: थार का द्वार कहे जाने वाले चूरू में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है. तेज धूप और गर्म हवाओं ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है. बुधवार को चूरू का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे दोपहर के समय सड़कें और बाजार सूने नजर आए. सुबह से ही सूर्य की तपिश इतनी तेज रही कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया.

गर्मी बढ़ने के साथ ही लू के थपेड़ों ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है. दोपहर के समय चल रही गर्म हवाओं के कारण लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है. भीषण गर्मी से खासकर बुजुर्ग, बच्चे और दिहाड़ी मजदूर सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं. बाजारों में सामान्य दिनों की तुलना में कम भीड़ दिखाई दे रही है. लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं.