राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में हुई बारिश, तापमान लुढ़का

राज्य में शीत लहर की चेतावनी के बीच तीन संभाग में बारिश और मेघ गर्जन का अलर्ट है.

धौलपुर में जोरदार बारिश
धौलपुर में जोरदार बारिश
जयपुर : राजस्थान के मौसम में बारिश के बाद सर्दी का असर बरकरार है. बुधवार सुबह जयपुर संभाग समेत भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई. वहीं, सुबह के वक्त हल्के घने कोहरे ने सूरज को अपनी आगोश में रखा. मौसम विभाग ने इन तीनों संभागों में मेघ गर्जन के साथ कहीं-कहीं बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है. आज राज्य में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर और दौसा जिले में बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है. अन्य स्थानों पर हल्के से घना कोहरा देखने को मिलेगा.

मौसम विभाग के अनुसार अलवर, खैरथल-तिजारा, दौसा, कोटपूतली-बहरोड, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में घना कोहरा देखने को मिल सकता है. इन सभी 13 जिलों के लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है. गुरुवार 29 जनवरी को इन सभी जिलों में कोहरा छाया रहेगा.

राज्य में शीत लहर की चेतावनी

फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ : मौसम विभाग के जयपुर केंद्र निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार राज्य में 31 जनवरी से 1 फरवरी के मध्य वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होगा. इस नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण फिर से प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी भागों में बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिलेगी. 31 जनवरी और 1 फरवरी को मौसम विभाग ने भरतपुर जयपुर संभाग के साथ-साथ बीकानेर संभाग में बारिश को लेकर पूर्वानुमान जाहिर किया है. इसके अलावा 29 जनवरी के बाद राज्य के औसत तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिल सकती है. इस दौरान तेज उत्तरी हवाओं के कारण शीत लहर का भी प्रभावी असर नजर आएगा.

हाईवे और सड़क मार्गों पर कोहरा
हाईवे और सड़क मार्गों पर कोहरा

यह रहा राजधानी के मौसम का हाल : आज सुबह राजधानी जयपुर में शीत लहर के कारण सामान्य जनजीवन पर असर देखने को मिला. सुबह के वक्त हल्की धुंध और कोहरे के बीच लोगों की दिनचर्या में आम दिनों की अपेक्षा देरी नजर आई. सड़कों पर भी वाहन चालक लाइट जलाकर चलते हुए देखे गए. शीतलहर के कारण लोग अलाव का सहारा लेकर सर्दी से राहत हासिल करने का प्रयास करते हुए नजर आए. मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक जयपुर जिले के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है. इस दौरान तापमान में भी गिरावट का दौर देखने को मिल सकता है. फिलहाल राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है.

धौलपुर जिले में मौसम का मिजाज बदला

धौलपुर में बारिश : जिले में मंगलवार शाम और देर रात को हुई बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए. बारिश को किसान फसल की दृष्टि से मावठ के रूप में देख रहे हैं. रबी की सभी फसलों में बारिश से फायदा माना जा रहा है. बुधवार सुबह जिले का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. हाईवे और सड़क मार्गों पर कोहरा की वजह से विजिबिलिटी काफी कम होने से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है.

आईएमडी के अलर्ट के बाद मंगलवार दोपहर के बाद पूर्वी राजस्थान के धौलपुर जिले में मौसम का मिजाज बदल गया. बरसाती बादल सुबह से ही आसमान में बने हुए थे. दोपहर के बाद मौसम का मिजाज बदल गया. मेघ गर्जना के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया. शाम और देर रात को बारिश का असर देखा गया. बारिश से धौलपुर शहर की सड़क दरिया के रूप में तब्दील हो गई. वहीं, किसानों के लिए मेघ अमृत बनकर बरसे हैं.

अलाव जलाकर बैठे लोग
अलाव जलाकर बैठे लोग

किसानों ने बताया कि मौजूदा वक्त में रबी की सरसों, गेहूं, चना, मटर और आलू को मावठ की विशेष जरूरत थी. आखिर इंद्र देवता मेहरबान हो गए और बरसात हो गई. किसान विनीत कुमार शर्मा ने बताया बारिश से फसल बेहतर होगी. गेहूं और सरसों की फसल सिंचाई नहीं होने की वजह से कमजोर पड़ रही थी. बारिश ने किसानों को बड़ी राहत दी है. किसानों ने यह भी बताया कि सब्जी की फसलों में नुकसान की संभावना है.

धौलपुर में हुई जोरदार बारिश
धौलपुर में हुई जोरदार बारिश

नगर परिषद की खुली पोल : बारिश ने शहर की नगर परिषद की फिर एक बार पोल खोल दी है. शहर के प्रमुख बाजारों की सड़क बारिश की वजह से दरिया के रूप में तब्दील हो गई. चारों तरफ जल भराव के हालात बन गए. आवागमन में लोगों को भारी असुविधा हुई है. लोगों के घरों में पानी घुसने तक की नौबत आ गई. बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

