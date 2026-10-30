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राजस्थान में अर्नब तूफान का असर, जयपुर में 20 मिमी बारिश, टेम्परेचर 4 डिग्री लुढ़का

राजस्थान में पारा गिरा ( ETV Bharat )

जयपुर : बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के असर से राजस्थान के मौसम का मिजाज बदल गया. प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में सुबह से ही बादल छाए रहे और कई जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई. कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई. जयपुर में गुरुवार दोपहर से शुरू हुआ बूंदाबांदी का दौर शाम को तेज बारिश में बदल गया. शहर में शाम 6 से 8 बजे के बीच करीब 20 मिमी बारिश दर्ज की गई. बारिश और ठंडी हवाओं के चलते दिन के तापमान में करीब 4 डिग्री की गिरावट आई, जबकि शाम को पारा गिरकर 23.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. मौसम में आए बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिली और ठंडक बढ़ने के साथ कई जगह लोग गर्म कपड़ों में नजर आए.

जयपुर में सामान्य से 5 डिग्री कम रहा तापमान : राजधानी में गुरुवार सुबह से ही मौसम बदला हुआ रहा. दिनभर आसमान में बादल छाए रहे और करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं. दोपहर 12 बजे के बाद शहर के कई इलाकों में रुक-रुककर बूंदाबांदी शुरू हुई, जो शाम को तेज बारिश में बदल गई. टोंक रोड, मालवीय नगर, जगतपुरा, 22 गोदाम, जेएलएन मार्ग, सोडाला, प्रताप नगर, सांगानेर, सी-स्कीम, अजमेर रोड, वैशाली नगर और मानसरोवर सहित कई इलाकों में बारिश हुई. मौसम केंद्र के अनुसार, जयपुर में अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री कम रहा. शाम सात बजे तक तापमान गिरकर 23.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. बारिश के बाद ठंडी हवाओं ने मौसम में ठिठुरन बढ़ा दी. सीजन में पहली बार लोगों को गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगी.

राजस्थान में अर्नब तूफान का असर (ETV Bharat) इसे भी पढे़ं. करवा चौथ के चांद पर बादलों का साया, जयपुर समेत 5 संभागों में बारिश बन सकती है 'बैरन' पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में आंधी-बारिश, ओले भी गिरे : अर्नब तूफान से जुड़ी नमी और अन्य मौसमी तंत्रों के प्रभाव से जयपुर के अलावा दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, कोटपूतली-बहरोड, सवाई माधोपुर, सीकर और अजमेर सहित कई जिलों में मौसम बदला. इन इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हुई. कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि भी दर्ज की गई. इस दौरान कई क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं. बारिश के कारण दिन के तापमान में 5 से 8 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई. प्रदेश के 12 शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा. मौसम में अचानक आए बदलाव से दिन में भी लोगों को गर्मी से राहत मिली. आज भी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट : मौसम विभाग के अनुसार, 30 अक्टूबर को पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और मेघगर्जन की संभावना है. अलवर जिले में कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन के साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है. यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, कोटपूतली-बहरोड, खैरथल-तिजारा, डीग, भरतपुर, दौसा, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर और करौली जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. वहीं, जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी 29 और 30 अक्टूबर को कहीं-कहीं हल्की बारिश होने के आसार हैं. हालांकि, पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है.