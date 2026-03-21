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Rajasthan Weather Update : मार्च में राजस्थान में छाया घना कोहरा, बारिश और ओलावृष्टि से गिरा पारा

तापमान में गिरावट, दिन ठंडे हुए : मौसम विभाग के अनुसार अधिकांश संभागों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया. पूर्वी राजस्थान में वनस्थली (टोंक) में अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस रहा, पश्चिमी राजस्थान के जवाई डैम (पाली) में 30.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. न्यूनतम तापमान की बात करें तो सिरोही में 11.2 और संगरिया में 14.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. बारिश और ठंडी हवाओं के कारण अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है.

जयपुर : पिछले 24 घंटों में राजस्थान के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई है और गर्मी से राहत मिली है. मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार पूर्वी राजस्थान में झुंझुनू जिले के मंडावा में सर्वाधिक 18 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा दौसा के बसवा में 12 मिमी और भरतपुर के नदबई में 6 मिमी वर्षा दर्ज हुई. वहीं, पश्चिमी राजस्थान में हनुमानगढ़ के संगारिया में 2.5 मिमी बारिश हुई.

पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, कई इलाकों में असर : राज्य में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है. जयपुर, बीकानेर सहित कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई. शेखावाटी क्षेत्र के नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोद और मुकुंदगढ़ में शाम के समय तेज बारिश के साथ ओले गिरे. जयपुर-जोबनेर मार्ग पर भी बारिश और ओलावृष्टि का असर देखने को मिला. मौसम में आए बदलाव के बीच अलवर, डीग और भरतपुर के कुछ हिस्सों में सुबह घना कोहरा छाया रहा. विजिबिलिटी कम होने से यातायात प्रभावित हुआ और वाहन चालकों को सुबह के समय परेशानी का सामना करना पड़ा.

तापमान गिरने से अलाव जला रहे लोग (ETV Bharat)

आज और आगे का मौसम कैसा रहेगा ? : मौसम विभाग के अनुसार आज जैसलमेर और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है. बीकानेर और जोधपुर संभाग में बूंदाबांदी के आसार हैं. जयपुर और भरतपुर संभाग में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. 23 मार्च तक पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी रहेगा और कुछ जिलों में हल्की बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है. इसके बाद मौसम शुष्क होगा. तापमान में फिर से 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है.

पढ़ें. पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी

राजस्थान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है. जहां एक ओर बारिश और ठंडक से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं ओलावृष्टि और कोहरे ने किसानों और यात्रियों की चिंता बढ़ा दी है. आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम का यह उतार-चढ़ाव जारी रहने की संभावना है. बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं. कई जगह खड़ी फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है. इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी जिला कलेक्टरों को फसल नुकसान का सर्वे कर जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं.

प्रदेश में बारिश का दौर (ETV Bharat)

धौलपुर में छाया घना कोहरा : जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में शुक्रवार को हुई बारिश के बाद शनिवार सुबह से ही घना कोहरा छा गया है. सर्दी और कोहरे ने लोगों को फिर से ठंड का एहसास करा दिया है. स्थानीय निवासियों विष्णु, अश्वनी का कहना है कि चैत्र महीने के इस समय में ऐसा घना कोहरा और बर्फीली ठंडी हवाएं असामान्य हैं, जो सामान्यतः दिसंबर-जनवरी में देखने को मिलती है.