मावठ से हुई नए साल की शुरुआत, कई जगहों पर हल्की बारिश, ठिठुरन बढ़ी

नए साल के पहले दिन प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश का दौर देखने को मिला.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 1, 2026 at 1:38 PM IST

4 Min Read
कोटा : प्रदेश में कई जगह नए साल पर मावठ का दौर देखने को मिला. गुरुवार सुबह धूप नहीं निकलने, कोहरा ज्यादा होने और बारिश हो जाने के चलते ठिठुरन बढ़ गई. सुबह के समय विजिबिलिटी 200 मीटर से कम हो गई थी. ऐसे में वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा.

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक अतीश कुमार शर्मा का कहना है कि गेहूं, चना, सरसों, लहसुन की फसल के लिए यह बारिश अमृत है. किसानों को इस बारिश के बाद पानी पिलाने की आवश्यकता भी फसल को नहीं रहेगी. एक-दो दिन अगर पाला पड़ता है तो उसे फसलों को काफी फायदा भी होता है. हालांकि, लंबे समय पाला पड़ने से नुकसान होता है. अभी फिलहाल ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही है. धनिया की फसल में थोड़ा पानी गिरने से नुकसान की आशंका रहती है, लेकिन यह भी अतिवृष्टि होने पर ही होता है. भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री रूपनारायण यादव का कहना है कि पूरे संभाग में ही इस बार अच्छी फसल खरीफ की है, किसानों को इस फसल से काफी उम्मीद है.

बादलों के छाए रहने से तापमान में बढ़ोतरी : मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान गुरुवार को 11.2 डिग्री सेल्सियस रहा है. बुधवार के तापमान 10.01 डिग्री सेल्सियस से 0.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है. मंगलवार को अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस था. यह बुधवार को 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया था. इसमें मामूली गिरावट हुई है, जबकि गुरुवार का तापमान शाम 4 बजे के बाद रिकॉर्ड किया जाएगा. सुबह 8:30 बजे तक कोई बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई है. मामूली बूंदा-बांदी ही सुबह 8:30 बजे के पहले हुई थी. इसके बाद कोटा में बारिश हुई है, जबकि अन्य जगह बारिश रात को भी हुई है. न्यूनतम तापमान गुरुवार को 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है. बादलों के मौजूद रहने से तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है. बादल हीट को बाहर नहीं निकलने देते हैं, इसीलिए न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होती है.

मंदिरों के दर्शन कर की शुरुआत : कोटा शहर समेत पूरे संभाग में ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है. नए साल के अवसर पर सभी मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं. कोटा में खड़े गणेश मंदिर, गोदावरी धाम बालाजी, राधा कृष्ण मंदिर, स्वामीनारायण और हरे कृष्ण मंदिर समेत सभी जगह पर कतारें लग रही हैं. इस्कॉन नंदगांव धाम के अंकुर शर्मा ने बताया कि मंदिर पर सुबह से ही दर्शन और अलग-अलग कार्यक्रम कर विशेष आयोजन किए जा रहे हैं. भगवान का अत्यंत सुंदर व मनमोहक श्रृंगार किया गया है. पूरे दिन मंदिर में हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा. इस्कॉन नंदग्राम धाम युवाओं के लिए विशेष भजन क्लबिंग व मंत्र मेडिटेशन का आयोजन कर रहा है.

भीलवाड़ा में मावठ की मूसलाधार व रिमझिम बारिश : भीलवाड़ा जिले में भी नव वर्ष के मौके पर मौसम विभाग की चेतावनी का असर देखने को मिल रहा है. बुधवार देर रात से ही भीलवाड़ा, शाहपुरा, गुलाबपुरा, आसींद व रायला क्षेत्र में कहीं मूसलाधार तो कहीं रिमझिम बारिश हुई है. गुरुवार सुबह तक बारिश का दौर जारी रहा. इस मावठ की बारिश से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं. भीलवाड़ा कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विनोद कुमार जैन ने कहा कि भीलवाड़ा जिले में इस बार किसानों ने रबी की फसल के रूप में 3 लाख 40 हजार हेक्टेयर भूमि में गेहूं, जौ, चना, सरसों व तारामीरा फसल की बुवाई की है. मावठ की बारिश इन रबी की फसलों के लिए वरदान साबित होगी.

घने कोहरे और सर्दी की आगोश में बहरोड : एक जनवरी की अलसुबह से ही पूरे जिले में कोहरे की चादर फैल गई. बीते तीन दिनों से जिले का मौसम इसी तरह बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार, जिले में न्यूनतम तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है. कई क्षेत्रों में तापमान 7 से 8 डिग्री के आसपास रहा, जबकि कुछ स्थानों पर यह 5 डिग्री तक पहुंच गया. लगातार कोहरा छाए रहने से दिन के तापमान में भी 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है.

