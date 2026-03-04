ETV Bharat / state

Weather Forecast : होली के साथ ही गर्मी ने दिखाए तेवर, अधिकांश शहरों में पारा 31 डिग्री सेल्सियस पार

जयपुर: राजस्थान में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने रफ्तार पकड़ ली है. प्रदेश के ज्यादातर शहरों में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जबकि पश्चिमी जिलों में पारा 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया जा रहा है. 3 मार्च को बाड़मेर में सबसे अधिक 38.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. फलोदी में 37.0 और जोधपुर शहर में 36.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा. जैसलमेर में 36.5, जालोर और बीकानेर में 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. चित्तौड़गढ़ 35.8 और जवाई डेम 35.4 डिग्री सेल्सियस के साथ गर्म जिलों में शामिल रहे.

राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. कोटा में 34.7, भीलवाड़ा में 34.6, अजमेर में 34.5 और पाली में 34.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा. सीकर में 32.5, सिरोही में 32.8 और श्रीगंगानगर में 33.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. तेजी से बढ़ते तापमान ने संकेत दे दिए हैं कि आने वाले दिनों में गर्मी और तेज हो सकती है.

रात के तापमान में भी बढ़ोतरी : 4 मार्च को न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी का असर दिखाई दिया. हालांकि कुछ इलाकों में सुबह हल्की ठंडक बनी रही. बाड़मेर में न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा. फलोदी में 22.6 और जैसलमेर में 20.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ. जयपुर और बीकानेर में 20.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. कोटा में 16.8, जोधपुर शहर और श्रीगंगानगर में 16.7, अजमेर में 16 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा. चित्तौड़गढ़ 15.2, पिलानी और चूरू 15-15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहे. माउंट आबू में 12.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ, जबकि पाली में सबसे कम 8.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.