पश्चिमी विक्षोभ का असर : आबूराज में बूंदाबांदी और तेज हवाओं से तापमान गिरा, कुचामन में भारी बारिश
प्रदेश के कई हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिला है.
Published : April 7, 2026 at 10:17 AM IST|
Updated : April 7, 2026 at 12:09 PM IST
सिरोही/कुचामन : मंगलवार को मौसम ने अचानक करवट ली. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया. मौसम विभाग की ओर से पहले ही तेज हवाओं और हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई थी, जिसका असर अब आबूराज सहित आसपास के इलाकों में साफ दिखाई दे रहा है. मौसम बदलाव का यह असर सिरोही जिले के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है. वहीं, कुचामन में भी भारी बारिश देखने को मिली.
सुबह से ही पर्यटन नगरी में तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया. कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली. दिनभर आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही और बीच-बीच में फुहारें गिरने से मौसम सुहावना हो गया. घने कोहरे की चादर में लिपटी आबूराज की वादियां किसी ठंडी पहाड़ी सुबह का अहसास करा रही थी. कोहरे के कारण कई जगह दृश्यता भी प्रभावित हुई.
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मौसम विभाग ने प्रदेश के 19 जिलों में मौसम में बदलाव की चेतावनी जारी कर रखी है. इनमें अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालौर, झुंझुनू, करौली, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर और टोंक सहित कई जिले शामिल हैं. इन क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. तेज हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को हल्की सर्दी का एहसास हुआ.
अचानक बदले मौसम से स्थानीय लोगों को गर्मी से राहत मिली. वहीं, पर्यटक भी इस सुहावने मौसम का आनंद लेते नजर आए. तेज हवाओं के कारण लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी जा रही है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है. फिलहाल मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना जताई है.
कुचामनसिटी में मूसलाधार बारिश : मंगलवार को जिले में मौसम ने अचानक करवट ली. तेज आकाशीय गर्जना के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हुई. करीब 3 घंटों से लगातार हो रही बारिश से शहर की सड़कें, खेत जलमग्न हो गए. कुछ ही मिनटों में हुई तेज बारिश ने पूरे क्षेत्र को जलमग्न कर दिया. कृषि विभाग के अधिकारी प्रभुराम चौधरी ने बताया कि बिन मौसम हो रही बरसात हर तरफ से नुकसानदेय साबित हो रही है. आसपास के ग्रामीण अंचलों में भी ओलावृष्टि होने से स्थिति और भी गंभीर हो गई. नावां क्षेत्र में सबसे अधिक नमक का व्यवसाय है. इस बारिश के कारण नमक के खारडो में पानी भरने के कारण नमक व्यापारियों को भी आर्थिक नुकसान की आशंका है.