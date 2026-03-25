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Rajasthan Weather Report : तापमान में उतार-चढ़ाव, 28 से 30 मार्च के बीच आंधी-बारिश का अलर्ट

जयपुर मौसम भवन ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान में मौसम लगातार करवट बदल रहा है और तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. मौसम विभाग के जयपुर केन्द्र की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. जबकि न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. इससे दिन में गर्मी का असर बढ़ने लगा है. वहीं, रातें भी धीरे-धीरे गर्म होती जा रही हैं. मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 36.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक है. वहीं, बाड़मेर में 36.8 डिग्री और जोधपुर शहर में 36.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो पश्चिमी राजस्थान में बढ़ती गर्मी का संकेत है. जैसलमेर में भी तापमान 35.7 डिग्री तक पहुंच गया है. इससे साफ है कि मरुस्थलीय इलाकों में गर्मी ने तेजी से असर दिखाना शुरू कर दिया है. सामान्य के नीचे रहा तापमान : पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा. सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां अधिकतम तापमान 33.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.8 डिग्री कम है. जबकि न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक है. इसी तरह अजमेर, भीलवाड़ा और अलवर जैसे शहरों में भी तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है, लेकिन रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. कोटा में अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान में गिरावट के चलते यह सामान्य से 2.3 डिग्री कम रहा. वहीं, श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान में 3.2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो मौसम में बदलाव का संकेत है. पिलानी में भी तापमान सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक रहा, जो उत्तर-पूर्वी राजस्थान में गर्मी बढ़ने की ओर इशारा करता है.