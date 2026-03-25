Rajasthan Weather Report : तापमान में उतार-चढ़ाव, 28 से 30 मार्च के बीच आंधी-बारिश का अलर्ट
प्रदेश में मार्च के अंत में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है.
Published : March 25, 2026 at 6:22 PM IST
जयपुर: राजस्थान में मौसम लगातार करवट बदल रहा है और तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. मौसम विभाग के जयपुर केन्द्र की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. जबकि न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. इससे दिन में गर्मी का असर बढ़ने लगा है. वहीं, रातें भी धीरे-धीरे गर्म होती जा रही हैं.
मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 36.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक है. वहीं, बाड़मेर में 36.8 डिग्री और जोधपुर शहर में 36.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो पश्चिमी राजस्थान में बढ़ती गर्मी का संकेत है. जैसलमेर में भी तापमान 35.7 डिग्री तक पहुंच गया है. इससे साफ है कि मरुस्थलीय इलाकों में गर्मी ने तेजी से असर दिखाना शुरू कर दिया है.
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सामान्य के नीचे रहा तापमान : पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा. सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां अधिकतम तापमान 33.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.8 डिग्री कम है. जबकि न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक है. इसी तरह अजमेर, भीलवाड़ा और अलवर जैसे शहरों में भी तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है, लेकिन रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
कोटा में अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान में गिरावट के चलते यह सामान्य से 2.3 डिग्री कम रहा. वहीं, श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान में 3.2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो मौसम में बदलाव का संकेत है. पिलानी में भी तापमान सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक रहा, जो उत्तर-पूर्वी राजस्थान में गर्मी बढ़ने की ओर इशारा करता है.
न्यूनतम तापमान की बात करें, तो बाड़मेर (25.5 डिग्री), फलौदी (25.4 डिग्री) और जैसलमेर (24.0 डिग्री) जैसे इलाकों में रात का तापमान भी काफी अधिक दर्ज किया गया है. वहीं, फतेहपुर (सीकर) में न्यूनतम तापमान 14.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा. वहीं, सीकर, झुंझुनू और बीकानेर जैसे शहरों में भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
पढ़ें : पश्चिमी विक्षोभ के असर से जयपुर और भरतपुर संभाग में बारिश, 15 जिलों में अलर्ट के बीच किसान चिंतित
अप्रैल तक इस तरह रहेगा मौसम : मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य में आगामी 2-3 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है. हालांकि, 26-27 मार्च को सीमावर्ती क्षेत्रों और शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने बताया है कि 28 से 30 मार्च के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसका असर प्रदेश के कई हिस्सों में देखने को मिलेगा. 28 मार्च को पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में आंधी और बारिश की संभावना है.
वहीं, 29 और 30 मार्च को इस विक्षोभ का सर्वाधिक प्रभाव रहेगा. इस दौरान जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में तेज मेघगर्जन, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने की भी बात कही है.
कृषि के लिए विशेष सलाह : मौसम विभाग ने किसानों के लिए विशेष सलाह जारी की है. खुले में पककर तैयार फसल, कृषि मंडियों में रखे अनाज और अन्य जिंसों को सुरक्षित स्थान पर रखें या ढककर रखें, ताकि संभावित बारिश और आंधी से नुकसान से बचाया जा सके. विशेषज्ञों ने आमजन से अपील की है कि आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव को देखते हुए सतर्क रहें. तेज आंधी और बारिश के दौरान खुले स्थानों से दूर रहें और जरूरी सावधानियां बरतें.