ETV Bharat / state

Rajasthan Weather Update : अगले 24 घंटे में आंधी-बारिश का अलर्ट, जानिए क्या आएगा मौसम में बदलाव

राजस्थान मौसम विभाग ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके असर से 22 और 23 जनवरी को आंधी, बारिश, मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है. कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक 22 जनवरी को जोधपुर और बीकानेर संभाग के साथ शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली और हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है. वहीं, 23 जनवरी को यह सिस्टम और प्रभावी होगा, जिसके चलते बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र के साथ जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में भी आंधी, बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है. इन दो दिनों के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की भी संभावना है. विक्षोभ के बाद फिर बढ़ेगी ठंड : मौसम विभाग ने बताया कि इस पश्चिमी विक्षोभ का असर 26 जनवरी तक देखने को मिलेगा. इसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और एक बार फिर प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो सकता है. 24 और 25 जनवरी को राज्य के उत्तरी हिस्सों में कहीं-कहीं घना कोहरा छाने की संभावना है. मौसम विभाग ने यह भी साफ किया है कि 22 से 24 जनवरी के दौरान एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा, जबकि 26 से 28 जनवरी के बीच एक और पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी हो सकता है. इसके चलते जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी.