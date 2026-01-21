ETV Bharat / state

Rajasthan Weather Update : अगले 24 घंटे में आंधी-बारिश का अलर्ट, जानिए क्या आएगा मौसम में बदलाव

राज्य में मावठ के साथ फिर से तापमान में गिरावट के आसार हैं.

Rajasthan Weather Forecast
राजस्थान मौसम विभाग (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 21, 2026 at 3:47 PM IST

जयपुर: राजस्थान में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके असर से 22 और 23 जनवरी को आंधी, बारिश, मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है. कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक 22 जनवरी को जोधपुर और बीकानेर संभाग के साथ शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली और हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है. वहीं, 23 जनवरी को यह सिस्टम और प्रभावी होगा, जिसके चलते बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र के साथ जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में भी आंधी, बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है. इन दो दिनों के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की भी संभावना है.

विक्षोभ के बाद फिर बढ़ेगी ठंड : मौसम विभाग ने बताया कि इस पश्चिमी विक्षोभ का असर 26 जनवरी तक देखने को मिलेगा. इसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और एक बार फिर प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो सकता है. 24 और 25 जनवरी को राज्य के उत्तरी हिस्सों में कहीं-कहीं घना कोहरा छाने की संभावना है. मौसम विभाग ने यह भी साफ किया है कि 22 से 24 जनवरी के दौरान एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा, जबकि 26 से 28 जनवरी के बीच एक और पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी हो सकता है. इसके चलते जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी.

22 और 23 तारीख के लिए अलर्ट : मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक गुरुवार 22 जनवरी को राज्य के 6 जिलों में कोहरे और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में जोधपुर, फलोदी, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर शामिल हैं. शुक्रवार को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर और झुंझुनू में ऑरेंज अलर्ट रहेगा. जबकि बीकानेर, नागौर, डीडवाना-कुचामन, जयपुर, दौसा, अलवर, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, डीग, भरतपुर और धौलपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसके बाद 25 तारीख को बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है.

पढ़ें : राजस्थान में मौसम विभाग का आंधी-बारिश का अलर्ट, जानिए कब और कहां होगी बारिश

शेखावाटी में घना कोहरा, दृश्यता बेहद कम : सीकर सहित शेखावाटी अंचल में घना कोहरा छाया हुआ है. फतेहपुर (सीकर) में आज न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. कई इलाकों में दृश्यता घटकर करीब 50 मीटर तक पहुंच गई है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. प्रशासन ने लोगों से सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की अपील की है. राज्य में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम मुख्यतः शुष्क रहा.

हालांकि, कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा दर्ज किया गया. अधिकतम तापमान बाड़मेर में 28.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान फतेहपुर (सीकर) में 4.9 डिग्री रहा. पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में हल्के बादल भी छाए रहने की संभावना है. शेखावाटी के अन्य जिलों की बात करें, तो सीकर में 6.5, पिलानी में 6.6, चूरू में 7.1 और झुंझुनू में 7.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा. वहीं, राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 25.2 और न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री पर रहा.

