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पश्चिमी विक्षोभ के बाद राजस्थान में मौसम का यू टर्न, तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना

जयपुर: राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली है. प्रदेश के कई हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते आंधी और बारिश का दौर शुरू हो गया है. मौसम विभाग ने 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. आज और कल तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है. जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर सबसे ज्यादा प्रभावित है. IMD ने 16 जून तक आंधी-बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है.

गुरुवार को सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण दोपहर बाद अलवर, बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में धूलभरी आंधी चली. कई स्थानों पर हल्की बारिश भी दर्ज की गई, जिससे मौसम में बदलाव देखने को मिला. इस बीच मानसून पूर्व की बारिश से श्रीगंगानगर शहर तरबतर हो गया. यहां एक घंटे में 52 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि घड़साना में 16 मिलीमीटर बारिश हुई. तेज अंधड़ के कारण कई पेड़ और बिजली के पोल गिर गए, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ.

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तेज आंधी और बारिश का अलर्ट: मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार 12 और 13 जून को प्रदेश के कई हिस्सों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है. जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा. कई इलाकों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना है.

मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में अभी भी हीटवेव का असर जारी है, जहां जैसलमेर में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. हालांकि, बारिश के बाद तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन उमस बढ़ने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.