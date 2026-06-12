पश्चिमी विक्षोभ के बाद राजस्थान में मौसम का यू टर्न, तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना
12 और 13 जून को प्रदेश के कई हिस्सों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है.
Published : June 12, 2026 at 1:08 PM IST
जयपुर: राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली है. प्रदेश के कई हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते आंधी और बारिश का दौर शुरू हो गया है. मौसम विभाग ने 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. आज और कल तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है. जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर सबसे ज्यादा प्रभावित है. IMD ने 16 जून तक आंधी-बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है.
गुरुवार को सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण दोपहर बाद अलवर, बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में धूलभरी आंधी चली. कई स्थानों पर हल्की बारिश भी दर्ज की गई, जिससे मौसम में बदलाव देखने को मिला. इस बीच मानसून पूर्व की बारिश से श्रीगंगानगर शहर तरबतर हो गया. यहां एक घंटे में 52 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि घड़साना में 16 मिलीमीटर बारिश हुई. तेज अंधड़ के कारण कई पेड़ और बिजली के पोल गिर गए, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ.
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तेज आंधी और बारिश का अलर्ट: मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार 12 और 13 जून को प्रदेश के कई हिस्सों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है. जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा. कई इलाकों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना है.
मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में अभी भी हीटवेव का असर जारी है, जहां जैसलमेर में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. हालांकि, बारिश के बाद तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन उमस बढ़ने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
हवाई सेवाएं प्रभावित: दिल्ली एयरपोर्ट पर खराब मौसम के चलते कई फ्लाइट्स की लैंडिंग प्रभावित हुई. इसके कारण दिल्ली जाने वाली चार फ्लाइट्स को जयपुर एयरपोर्ट डायवर्ट किया गया. इनमें इंडिगो और एयर इंडिया की फ्लाइट्स शामिल थीं. करीब 3 घंटे बाद सभी फ्लाइट्स को वापस दिल्ली भेजा गया.
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आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर: मानसून पूर्व तैयारियों को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी विभागों को अलर्ट कर दिया है. जल संसाधन विभाग को बांधों और जलाशयों के गेटों की जांच और मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं. वहीं नगरीय निकायों को नालों की सफाई, ड्रेनेज व्यवस्था दुरुस्त करने और जलभराव वाले क्षेत्रों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं.
सरकार ने बाढ़ प्रबंधन के लिए त्रिस्तरीय योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें बाढ़ से पहले की तैयारी, बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य और बाढ़ के बाद पुनर्वास शामिल है. सभी जिला कलेक्टरों को बचाव दल, क्विक रिस्पॉन्स टीम और जरूरी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है.
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