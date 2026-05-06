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थमेगा आंधी-बारिश का दौर, चढ़ेगा तीन से पांच डिग्री पारा, जानिए मौसम का हाल

जयपुर: प्रदेश में आंधी-बारिश की गतिविधियों में कमी दिखने लगी है. राजधानी जयपुर में बुधवार को तेज धूप रही. हालांकि प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों में दो-तीन दिन हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं अगले तीन-चार दिन में पारा 3 से 5 डिग्री बढ़ने का अनुमान है. 7 मई से जोधपुर संभाग और आसपास धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है. 9 मई से पश्चिमी भागों में हीट वेव का नया दौर शुरू होगा. इस बीच, बाड़मेर का अधिकतम तापमान 41.7 और चित्तौड़गढ़ का 39 डिग्री सेल्सियस रहा.

जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में कहीं-कहीं मेघगर्जन और आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है. बीते 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश पाली के सुमेरपुर में 26 मिमी दर्ज की गई. सर्वाधिक पारा बाड़मेर में 41.7 एवं न्यूनतम सिरोही में 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. प्रदेश के अधिकांश भागों में आगामी दिनों में आंधी—बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी. उत्तर पूर्वी भागों में दो-तीन दिन मेघगर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है. अगले 3-4 दिन में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री चढ़ेगा. 9 मई को जोधपुर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री पार होने की संभावना है. पश्चिम भागों में हीट वेव का नया दौर 9 मई से शुरू होगा. जोधपुर संभाग और आसपास 7 मई से 3- 4 दिन धूल भरी हवा चलेगी. हवा की गति 20 से 30 किमी प्रति घंटा रहेगी.

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