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राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज: दिन में गर्मी और रात में गुलाबी ठंड का अहसास, फतेहपुर में 12.4 डिग्री पर पहुंचा पारा

मौसम भवन, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में नवंबर की शुरुआत के साथ ही मौसम का मिजाज बदलने लगा है. प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट आने से सुबह और देर रात हल्की ठंडक का अहसास बढ़ने लगा है. हालांकि, दिन के समय अभी भी गर्मी का असर बरकरार है. पश्चिमी राजस्थान के कई शहरों में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है. वहीं शेखावाटी क्षेत्र में रात का तापमान 15 डिग्री से नीचे पहुंच गया है. मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है और अगले एक सप्ताह तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने के आसार हैं.