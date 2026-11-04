राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज: दिन में गर्मी और रात में गुलाबी ठंड का अहसास, फतेहपुर में 12.4 डिग्री पर पहुंचा पारा
बाड़मेर 36.6 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश में सबसे गर्म, माउंट आबू में 11.9 डिग्री न्यूनतम तापमान, अगले एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने के आसार.
Published : November 4, 2026 at 4:06 PM IST
जयपुर: राजस्थान में नवंबर की शुरुआत के साथ ही मौसम का मिजाज बदलने लगा है. प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट आने से सुबह और देर रात हल्की ठंडक का अहसास बढ़ने लगा है. हालांकि, दिन के समय अभी भी गर्मी का असर बरकरार है. पश्चिमी राजस्थान के कई शहरों में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है. वहीं शेखावाटी क्षेत्र में रात का तापमान 15 डिग्री से नीचे पहुंच गया है. मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है और अगले एक सप्ताह तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने के आसार हैं.
मौसम विभाग की ओर से सुबह 8:30 बजे तक दर्ज किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार, बाड़मेर प्रदेश में सबसे गर्म रहा. यहां अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. दूसरी ओर माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री दर्ज किया गया, जिससे यहां प्रदेश की सबसे ठंडी रात रही. प्रदेश के कई शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है, जबकि पांच शहरों में रात का पारा 15 डिग्री से नीचे रहा.
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पश्चिमी राजस्थान में दिन का पारा 36 डिग्री के पार: प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में दिन के समय गर्मी का असर अभी भी बना हुआ है. बाड़मेर में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जैसलमेर में 35.5, जोधपुर में 35.3, जालोर में 34.1, चूरू में 34.5 और जवाई डैम (पाली) में 34 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. बीकानेर में भी अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस रहा. पूर्वी राजस्थान में भी दिन के समय धूप और गर्मी का असर दिखाई दिया. पिलानी में अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. वनस्थली में 33.6, फतेहपुर में 33.5, चित्तौड़गढ़ में 33.4 और अजमेर में 32.8 डिग्री तापमान रहा. कोटा में अधिकतम तापमान 32.4, जबकि जयपुर और भीलवाड़ा में 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सीकर में दिन का तापमान 31.4 डिग्री रहा.
शेखावाटी में रात का पारा 15 डिग्री से नीचे: दिन में गर्मी के बावजूद रात के तापमान में गिरावट का दौर जारी है. खासकर शेखावाटी क्षेत्र में सर्दी का असर बढ़ने लगा है. फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश के उपलब्ध मौसम केंद्रों में सबसे कम रहा. सीकर में भी रात का तापमान 14.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. इसके अलावा नागौर में 14.4, वनस्थली में 14.5 और डबोक में 14.7 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा. चित्तौड़गढ़ में रात का पारा 14.8, भीलवाड़ा में 14.0 and अजमेर में 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जयपुर में न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री रहा. वहीं अलवर में 16.0, कोटा में 16.6, पिलानी में 16.3 और झुंझुनूं में 16.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया.
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प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में दिन के साथ रात का तापमान भी अपेक्षाकृत अधिक बना हुआ है. जैसलमेर में न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. बीकानेर में रात का पारा 21.2 और बाड़मेर में 19.8 डिग्री रहा. इससे साफ है कि पश्चिमी राजस्थान के कई शहरों में अभी रात के समय भी सर्दी का असर सीमित है, जबकि शेखावाटी और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में ठंडक बढ़ने लगी है.
दिन और रात के तापमान में 13 से 17 डिग्री तक अंतर: प्रदेश के कई शहरों में दिन और रात के तापमान के बीच बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है. जयपुर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच 13.3 डिग्री का अंतर दर्ज किया गया. बाड़मेर में यह अंतर 16.8 डिग्री और जैसलमेर में 14.1 डिग्री रहा. ऐसे में दिन के समय तेज धूप के कारण गर्मी महसूस हो रही है, जबकि सुबह और देर रात मौसम अपेक्षाकृत ठंडा बना हुआ है. तापमान में इस अंतर के चलते लोगों को दिन और रात के समय अलग-अलग मौसम का अनुभव हो रहा है.
राज मौसम अपडेट 02 नवंबर वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में भीषण चक्रवाती तूफान 'मुरासु' बना हुआ है। इसके आज रात्री को द-पू आंध्र प्रदेश तट को पार करने की प्रबल संभावना है। तूफान 'मुरासू' का राजस्थान में कोई प्रभाव नहीं होगा। राज्य में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा। https://t.co/ilvdsblKRv— मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (@IMDJaipur) November 2, 2026
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कमजोर पड़ा चक्रवाती तूफान मुरासु: दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी से उठा गंभीर चक्रवाती तूफान 'मुरासु' मंगलवार तड़के आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ गया. इसके चलते राजस्थान के मौसम पर फिलहाल किसी तरह का प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है. प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना हुआ है और बीते 24 घंटों के दौरान कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई.
मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, 4 नवंबर को भी राजस्थान में मौसम साफ और शुष्क रहने का अनुमान है. दिन में धूप खिली रहने से अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, जबकि रात का तापमान 17 से 19 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है. जयपुर, कोटा और उदयपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में सुबह और रात के समय गुलाबी ठंड का असर महसूस होने लगा है. अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने और रात के तापमान में धीरे-धीरे और गिरावट आने के आसार हैं.
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