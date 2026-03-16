ETV Bharat / state

प्रदेश में बढ़ने लगा पारा, चित्तौड़गढ़ रहा सबसे गर्म, 18 से 21 मार्च के बीच सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर. ( ETV Bharat jaipur file photo )

जयपुरः राजस्थान में मौसम धीरे-धीरे गर्मी की ओर बढ़ता जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में अधिकतम तापमान कई स्थानों पर 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. चित्तौड़गढ़ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा. मौसम विभाग के अनुसार 16 और 17 मार्च को राज्य में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की प्रबल संभावना है. इस दौरान दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी जारी रह सकती है, जबकि सुबह और रात के समय हल्की सर्दी महसूस हो सकती है. कुछ स्थानों पर हल्की बारिशः मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य के भरतपुर और बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की वर्षा दर्ज की गई, जबकि शेष संभागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा. वर्षा के आंकड़ों के मुताबिक अलवर जिले के ताप्ताकड़ा क्षेत्र में 1.0 मिमी और श्रीगंगानगर में 0.6 मिमी हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई. अधिकांश जिलों में दिनभर मौसम साफ रहा और तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखने को मिली. पढ़ेंः कुदरत का कहर: भिवाड़ी में भारी ओलावृष्टि से बिछी सफेद चादर, गेहूं-सरसों की फसल को नुकसान का अंदेशा पूर्वी राजस्थान में कई शहर 35 डिग्री से ऊपरः पूर्वी राजस्थान में तापमान में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई. कोटा में 38.0 डिग्री, बांसवाड़ा में 36.3 डिग्री, जयपुर में 35.7 डिग्री, भीलवाड़ा में 35.2 डिग्री और डबोक में 35.0 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा अजमेर और पिलानी में 34.6 डिग्री तथा अंता बारां में 35.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ. पहाड़ी क्षेत्र माउंट आबू अपेक्षाकृत ठंडा रहा, जहां अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.