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प्रदेश में बढ़ने लगा पारा, चित्तौड़गढ़ रहा सबसे गर्म, 18 से 21 मार्च के बीच सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ

मौसम विभाग के अनुसार 16 और 17 मार्च को राज्य में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की प्रबल संभावना है.

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मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर. (ETV Bharat jaipur file photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 16, 2026 at 12:12 PM IST

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जयपुरः राजस्थान में मौसम धीरे-धीरे गर्मी की ओर बढ़ता जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में अधिकतम तापमान कई स्थानों पर 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. चित्तौड़गढ़ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा. मौसम विभाग के अनुसार 16 और 17 मार्च को राज्य में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की प्रबल संभावना है. इस दौरान दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी जारी रह सकती है, जबकि सुबह और रात के समय हल्की सर्दी महसूस हो सकती है.

कुछ स्थानों पर हल्की बारिशः मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य के भरतपुर और बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की वर्षा दर्ज की गई, जबकि शेष संभागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा. वर्षा के आंकड़ों के मुताबिक अलवर जिले के ताप्ताकड़ा क्षेत्र में 1.0 मिमी और श्रीगंगानगर में 0.6 मिमी हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई. अधिकांश जिलों में दिनभर मौसम साफ रहा और तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखने को मिली.

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पूर्वी राजस्थान में कई शहर 35 डिग्री से ऊपरः पूर्वी राजस्थान में तापमान में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई. कोटा में 38.0 डिग्री, बांसवाड़ा में 36.3 डिग्री, जयपुर में 35.7 डिग्री, भीलवाड़ा में 35.2 डिग्री और डबोक में 35.0 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा अजमेर और पिलानी में 34.6 डिग्री तथा अंता बारां में 35.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ. पहाड़ी क्षेत्र माउंट आबू अपेक्षाकृत ठंडा रहा, जहां अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

पश्चिमी राजस्थान में भी तापमान में बढ़ोतरी देखी गई. यहां बाड़मेर 37.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा. इसके अलावा फलोदी में 37.0 डिग्री, जवाई डैम (पाली) में 36.8 डिग्री, जोधपुर शहर में 35.7 डिग्री और जैसलमेर में 35.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया. न्यूनतम तापमान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में नागौर में 13.2 डिग्री सेल्सियस सबसे कम दर्ज किया गया. वहीं श्रीगंगानगर में 14.0 डिग्री, चूरू में 15.9 डिग्री, बीकानेर में 17.0 डिग्री और जैसलमेर में 18.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ.

पढ़ेंः Weather Forecast : तापमान में उतार-चढ़ाव जारी, राजस्थान के कई जिलों में आंधी-बारिश की संभावना

सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभः मौसम विभाग के जयपुर केन्द्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 18 से 21 मार्च के बीच एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है. इसके प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में मौसम बदल सकता है. 18 मार्च को जोधपुर और बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं मेघगर्जन और आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है. 19 और 20 मार्च को इस विक्षोभ का सबसे ज्यादा असर रहने की संभावना है. इस दौरान जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ तेज आंधी (40 से 50 किमी प्रति घंटा) और कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल राज्य में तापमान धीरे-धीरे बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में गर्मी का असर और तेज हो सकता है. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कुछ दिनों के लिए तापमान में हल्की गिरावट और मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के समय तेज धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है.

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