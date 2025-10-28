ETV Bharat / state

राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश, नैनवां में सर्वाधिक, खोले बीसलपुर के गेट, 3 नवंबर से नया पश्चिमी विक्षोभ

सबसे ज्यादा बारिश नैनवां में: पिछले 24 घंटों में दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं भारी और अति भारी बारिश दर्ज हुई है. जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में तीन स्थानों पर अति भारी और 50 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई. जिसमें बूंदी के नैनवां में 130 सेमी और भीलवाड़ा के करोईकला में 122 सेमी बारिश हुई है, जबकि चित्तौड़गढ़ में 11 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है. साथ ही कोटा और उदयपुर संभाग में बारिश का जोर रहा है. राज्य में 140 स्थानों पर एक इंच से अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई है. बूंदी जिले के नैनवां और भीलवाड़ा के कोटड़ी के अलावा चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा, गंगरार और बड़ी सादड़ी में 11-11 सेमी, डूंगरपुर जिले के निठाउवा और सागवाड़ा में 11-11 सेमी, उदयपुर जिले के वल्लभनगर और भोपाल सागर में 10-10 सेमी बारिश हुई.

जयपुर: पिछले 24 घंटों में राजस्थान के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है. जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने भीषण चक्रवाती तूफान मोंथा और अरब सागर में सक्रिय एक अवदाब तंत्र के साथ ही उत्तर-पश्चिम भारत में बने एक और सिस्टम का असर इसमें ज्यादा है. जहां बीते 24 घंटों के दौरान कोटा और उदयपुर संभाग के साथ ही सवाई माधोपुर में भारी बारिश हुई है, वहीं शर्मा आज उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभागों में बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा 3 नवंबर से जोधपुर, बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र में हल्की बारिश दर्ज होने की संभावना जताई गई है.

यहां भी झमाझम: बूंदी और भीलवाड़ा तहसील में भी 10-10 सेमी वर्षा दर्ज की गई. इसके अलावा डूंगला (चित्तौड़गढ़), छीपाबड़ौद और मांगरोल (बारां) में 9-9 सेमी, आसपुर (डूंगरपुर), राशमी, कपासन, बड़ेसर (चित्तौड़गढ़), पीपल्दा और लाडपुरा (कोटा), हिंडोली (बूंदी) और छबड़ा (बारां) में 8-8 सेमी बारिश दर्ज की गई. झालावाड़ के बकानी में 7 सेमी, सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा और खंडार में 7-7 सेमी, कोटा एयरपोर्ट, दिगोद और मांडणा में भी 7-7 सेमी वर्षा हुई. वहीं, डूंगरपुर के गलियाकोट, पाली जिले के देसूरी और मारवाड़ जंक्शन सहित कई स्थानों पर 1 सेमी या उससे कम बारिश दर्ज की गई. इस दौरान अधिकतम तापमान जैसलमेर में 34.7 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान अजमेर और वनस्थली में 17.2 डिग्री दर्ज किया गया.

पढ़ें: काले सोने पर बारिश का ग्रहण, बीज नष्ट...फिर करनी पड़ेगी अफीम की बुवाई

बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र में मौसम शुष्क: मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में भारी बारिश की गतिविधियों में 29 अक्टूबर से कमी होने के आसार हैं. हालांकि दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी भागों में आने वाले 4 से 5 दिन हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है. वहीं पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में आगामी 4-5 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है. एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 3 नवंबर को फिर से सक्रिय होने के अलावा पश्चिमी और पूर्वी भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है.

पढ़ें: राजस्थान के 23 जिलों में आज बारिश का अलर्ट , जयपुर में रातभर हुई बरसात, ठिठुरन बढ़ी

बीसलपुर बांध के गेट फिर से खुले: राजस्थान में पिछले दो दिनों से जारी बेमौसम बारिश का असर अब बीसलपुर बांध पर दिखाई देने लगा है. लगातार बढ़ते जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए मंगलवार दोपहर 12:50 बजे बांध का गेट नंबर 10 आधा मीटर खोला गया. बांध परियोजना अधिशासी अभियंता मनीष बंसल के अनुसार, इस गेट से बनास नदी में 3005 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है. बांध के कैचमेंट एरिया में सोमवार से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सहायक अभियंता दिनेश बैरवा की मानें तो पानी की निकासी बढ़ाई जा सकती है. फिलहाल बांध के बहाव क्षेत्र में त्रिवेणी की ऊंचाई बढ़कर 3.20 मीटर हो गई है.