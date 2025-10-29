पश्चिमी विक्षोभ का असर तीसरे दिन भी बरकरार, कई जिलों में बारिश से गिरा तापमान
प्रदेश में बीते 48 घंटे से जारी बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.
Published : October 29, 2025 at 1:47 PM IST
जयपुर: राजस्थान में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है. अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती सिस्टम के साथ सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में पिछले तीन दिनों से बारिश का दौर जारी है. मंगलवार को भी पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आई है और लोगों को ठंड का अहसास होने लगा है. राज्य में सबसे कम तापमान सिरोही में 15.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ.
जयपुर के तापमान में 9.5 डिग्री की गिरावट : जयपुर में बारिश और ठंडी हवाओं के कारण दिन का तापमान सामान्य से लगभग 10 डिग्री कम दर्ज किया गया. सोमवार और मंगलवार को शहर में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा. मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को जयपुर का अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि रविवार को यह 31.3 डिग्री था. विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों में भी हल्की बारिश और ठंडी हवाओं का दौर जारी रह सकता है. पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में ठंड की शुरुआत हो चुकी है.
चित्तौड़ के डूंगला में सर्वाधिक बारिश : मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान चित्तौड़गढ़ जिले के डूंगला में सर्वाधिक 68 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा निंबाहेड़ा, बेगू, बड़ेसर, मांडलगढ़, बूंदी, भीलवाड़ा, सिरोही और सवाई माधोपुर के कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई. पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी कहीं-कहीं हल्की बारिश का असर देखने को मिला.
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार को जिन स्थानों पर बारिश दर्ज की गई, उनमें शामिल हैं, डूंगला (चित्तौड़गढ़) 7 सेंटीमीटर, निंबाहेड़ा 7 सेमी, बेगू और बड़ेसर 6 सेमी, माउंट आबू (सिरोही) 4 सेमी, खंडार (सवाई माधोपुर) 4 सेमी, मांडलगढ़ (भीलवाड़ा) 3 सेमी, बूंदी, हिंडोली, नैनवा, पाटन, जहाजपुर, गंगरार में 2-2 सेमी, जबकि राजाखेड़ा, रेवदर, बिजोलिया, देवगढ़, आसपुर और प्रतापगढ़ में 1 सेंटीमीटर या उससे कम वर्षा दर्ज की गई.
बूंदी में 56 घंटे बाद थमा बारिश का दौर : बूंदी जिले में लगातार 56 घंटे तक बारिश का दौर चला, जिसके बाद मंगलवार को मौसम साफ हुआ. लगातार बारिश के चलते जिले के 12 बांधों पर चादर चली, जिनमें गुढा बांध, बरधा डेम, चाकन, इंद्राणी, रोनिजा, बसोली, बटावदी, बांकिया खट्ट, चांदा का तालाब और नारायणपुर बांध शामिल हैं. इसके साथ ही भीमलत महादेव और रामेश्वर महादेव झरने भी बहने लगे.
यहां रहेगा येलो अलर्ट : 29 अक्टूबर को मौसम विभाग ने 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. जिनमें बूंदी, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, जालोर और सिरोही शामिल हैं. विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में ठंडी हवाओं का असर बना रहेगा. लोगों को सुबह और रात के समय सतर्क रहने, गर्म कपड़ों का उपयोग करने और बीमारों, बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है.