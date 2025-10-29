ETV Bharat / state

पश्चिमी विक्षोभ का असर तीसरे दिन भी बरकरार, कई जिलों में बारिश से गिरा तापमान

राजस्थान मौसम विभाग ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है. अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती सिस्टम के साथ सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में पिछले तीन दिनों से बारिश का दौर जारी है. मंगलवार को भी पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आई है और लोगों को ठंड का अहसास होने लगा है. राज्य में सबसे कम तापमान सिरोही में 15.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. जयपुर के तापमान में 9.5 डिग्री की गिरावट : जयपुर में बारिश और ठंडी हवाओं के कारण दिन का तापमान सामान्य से लगभग 10 डिग्री कम दर्ज किया गया. सोमवार और मंगलवार को शहर में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा. मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को जयपुर का अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि रविवार को यह 31.3 डिग्री था. विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों में भी हल्की बारिश और ठंडी हवाओं का दौर जारी रह सकता है. पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में ठंड की शुरुआत हो चुकी है. चित्तौड़ के डूंगला में सर्वाधिक बारिश : मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान चित्तौड़गढ़ जिले के डूंगला में सर्वाधिक 68 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा निंबाहेड़ा, बेगू, बड़ेसर, मांडलगढ़, बूंदी, भीलवाड़ा, सिरोही और सवाई माधोपुर के कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई. पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी कहीं-कहीं हल्की बारिश का असर देखने को मिला. पढ़ें : राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश, नैनवां में सर्वाधिक, खोले बीसलपुर के गेट, 3 नवंबर से नया पश्चिमी विक्षोभ