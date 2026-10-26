IMD ALERT : 29-30 अक्टूबर को पूर्वी राजस्थान में बरसेंगे बादल! रात में बढ़ने लगी सर्दी
प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ सर्द रातों का सिलसिला शुरू हो गया है.
Published : October 26, 2026 at 11:35 AM IST
जयपुर : राजस्थान में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. प्रदेश में अगले तीन दिन मौसम साफ रहने का अनुमान है, लेकिन 29 और 30 अक्टूबर को पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में एक बार फिर बारिश होने की संभावना है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में मेघगर्जन, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, प्रदेश के अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं.
पिछले दिनों सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. वहीं, एक-दो स्थानों पर ओले भी गिरे. बारिश और बादलों की आवाजाही के कारण कई शहरों के तापमान में गिरावट आई है. हालांकि, पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर जैसे जिलों में दिन के समय गर्मी का असर अब भी बना हुआ है. बाड़मेर में प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि जोधपुर में 37.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा.
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15 से ज्यादा शहरों में पारा 20 डिग्री से नीचे : अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में प्रदेश में रात के समय सर्दी का एहसास बढ़ने लगा है. रविवार रात को प्रदेश के 15 से ज्यादा शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया. फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 12.9 डिग्री और माउंट आबू में करीब 13 डिग्री सेल्सियस रहा. सिरोही में न्यूनतम तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, बीकानेर के लूणकरणसर में रात के तापमान में 6.6 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई और पारा 15.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. श्रीगंगानगर में भी न्यूनतम तापमान में 4.2 डिग्री की गिरावट आई.
दिन के तापमान में भी गिरावट, फिर भी कई जिलों में गर्मी : पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. पिलानी में अधिकतम तापमान में करीब 3.9 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई, जबकि चूरू और श्रीगंगानगर में भी पारा नीचे आया. इसके बावजूद पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में दिन का तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है. मौसम में इस बदलाव के कारण दिन में तेज धूप और रात में हल्की ठंड का असर देखने को मिल रहा है.
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29 अक्टूबर को बदल सकता है मौसम : राजधानी जयपुर में सोमवार को आसमान साफ रहने और बारिश की संभावना नहीं होने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार, जयपुर में अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. सुबह और देर शाम मौसम सुहावना रहेगा, जबकि दोपहर में तेज धूप निकलने की संभावना है.
हालांकि, 29 अक्टूबर के आसपास जयपुर में मौसम बदल सकता है. आसमान में बादल छाने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं. 29 और 30 अक्टूबर को पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मेघगर्जन और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम पर नजर बनी रहेगी. ऐसे में प्रदेशवासियों को दिन में गर्मी और रात में बढ़ती ठंड के मिले-जुले असर का सामना करना पड़ सकता है.