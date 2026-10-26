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IMD ALERT : 29-30 अक्टूबर को पूर्वी राजस्थान में बरसेंगे बादल! रात में बढ़ने लगी सर्दी

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : राजस्थान में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. प्रदेश में अगले तीन दिन मौसम साफ रहने का अनुमान है, लेकिन 29 और 30 अक्टूबर को पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में एक बार फिर बारिश होने की संभावना है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में मेघगर्जन, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, प्रदेश के अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं.

पिछले दिनों सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. वहीं, एक-दो स्थानों पर ओले भी गिरे. बारिश और बादलों की आवाजाही के कारण कई शहरों के तापमान में गिरावट आई है. हालांकि, पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर जैसे जिलों में दिन के समय गर्मी का असर अब भी बना हुआ है. बाड़मेर में प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि जोधपुर में 37.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा.