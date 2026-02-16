ETV Bharat / state

प्रदेश में एक बार फिर बदलेगा मौसम , कई जिलों में 17-18 फरवरी को बारिश की संभावना

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुरः राजस्थान में मौसम लगातार करवट ले रहा है. प्रदेश में दिन गर्म और रातें अपेक्षाकृत सर्द बनी हुई हैं. राज्य के कई जिलों में तापमान 35 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे फरवरी माह में ही मार्च जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है. दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी, वहीं दिन के तापमान में करीब 6 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की गई. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है, पिछले 24 घंटो के दौरान राजस्थान में मौसम शुष्क रहा. राजस्थान में अधिकतम तापमान बाड़मेर में 35.8 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान अलवर में 7.4 डिग्री दर्ज किया गया. पूर्वी राजस्थान में अधिकतम तापमान चित्तौड़गढ़ में 32.6 डिग्री सेल्सियस रहा. पढ़ेंः Rajasthan Weather Update - दिन में बढ़ी गर्मी, कई जिलों में पारा 30 डिग्री के पार मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी भारत के ऊपर मध्य क्षोभमंडलीय पछुआ हवाओं में एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसका अक्ष समुद्र तल से लगभग 5.8 किमी ऊंचाई पर 30° उत्तरी अक्षांश के उत्तर में 50° पूर्व देशांतर के आसपास स्थित है. इसके साथ ही 12.6 किमी ऊंचाई पर लगभग 140 नॉट की रफ्तार वाली उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम भी उत्तर भारत के ऊपर बनी हुई है. इन मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से आने वाले समय में उत्तर भारत के मौसम में बदलाव और कुछ क्षेत्रों में बादल या हल्की वर्षा की संभावना बन सकती है. मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को मौसम शुष्क रहने की संभावना है.