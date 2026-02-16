प्रदेश में एक बार फिर बदलेगा मौसम , कई जिलों में 17-18 फरवरी को बारिश की संभावना
दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी.
Published : February 16, 2026 at 1:38 PM IST
जयपुरः राजस्थान में मौसम लगातार करवट ले रहा है. प्रदेश में दिन गर्म और रातें अपेक्षाकृत सर्द बनी हुई हैं. राज्य के कई जिलों में तापमान 35 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे फरवरी माह में ही मार्च जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है. दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी, वहीं दिन के तापमान में करीब 6 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की गई.
मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है, पिछले 24 घंटो के दौरान राजस्थान में मौसम शुष्क रहा. राजस्थान में अधिकतम तापमान बाड़मेर में 35.8 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान अलवर में 7.4 डिग्री दर्ज किया गया. पूर्वी राजस्थान में अधिकतम तापमान चित्तौड़गढ़ में 32.6 डिग्री सेल्सियस रहा.
पढ़ेंः Rajasthan Weather Update - दिन में बढ़ी गर्मी, कई जिलों में पारा 30 डिग्री के पार
मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी भारत के ऊपर मध्य क्षोभमंडलीय पछुआ हवाओं में एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसका अक्ष समुद्र तल से लगभग 5.8 किमी ऊंचाई पर 30° उत्तरी अक्षांश के उत्तर में 50° पूर्व देशांतर के आसपास स्थित है. इसके साथ ही 12.6 किमी ऊंचाई पर लगभग 140 नॉट की रफ्तार वाली उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम भी उत्तर भारत के ऊपर बनी हुई है. इन मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से आने वाले समय में उत्तर भारत के मौसम में बदलाव और कुछ क्षेत्रों में बादल या हल्की वर्षा की संभावना बन सकती है. मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को मौसम शुष्क रहने की संभावना है.
कल से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभः मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 17 फरवरी से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार हैं. इससे जयपुर और बीकानेर संभाग के मौसम में बदलाव और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. मंगलवार और बुधवार को कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है. खास तौर से जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा हो सकती है. विभाग ने किसानों और आमजन को संभावित जलभराव और सतही पानी की समस्या को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है. 19 फरवरी से फिर साफ मौसम लौट सकता है. मौसम विभाग का अनुमान है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह तक अधिकतम तापमान सामान्य से 2–3 डिग्री अधिक रह सकता है.
पढ़ेंः राजस्थान में मौसम का बदला मिजाज, दिन में बढ़ी गर्मी, जानिए वेदर अपडेट
मानसून को लेकर शुरुआती संकेतः प्रारंभिक वैश्विक जलवायु मॉडलों के अनुसार इस साल अल नीनो की स्थिति बनने से मानसून कमजोर रह सकता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से अधिक गर्म होने पर हवाओं की दिशा बदलती है, जिससे भारतीय मानसून प्रभावित होता है. अनुमान है कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में सामान्य से 40–50% तक कम वर्षा हो सकती है, हालांकि जयपुर केंद्र के वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले महीनों में मॉडल बदल भी सकते हैं. अल नीनो प्रभावी रहता है, तो गुजरात , महाराष्ट्र , कोंकण और मुंबई के तटीय क्षेत्र में भी वर्षा की कमी देखी जा सकती है, जबकि तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रहने की संभावना है.