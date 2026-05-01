ETV Bharat / state

Weather Forecast : जयपुर समेत कई जिलों में हुई बारिश, हीट वेव से मिली राहत, अब आया ये बड़ा अपडेट

राजस्थान के कई जिलों में बारिश. अगले चार-पांच दिन मेघगर्जन और तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना...

Rajasthan Weather Report
भीषण गर्मी में जयपुर की सड़कों का नजारा (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 1, 2026 at 2:55 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजधानी जयपुर समेत कई बीते 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है. बारिश होने के साथ ही हीट वेव से भी राहत मिली है. अगले चार-पांच दिन जयपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. दोपहर बाद मेघ गर्जन और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है. सबसे अधिकतम तापमान बाड़मेर में 44.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक प्रदेश में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई है. प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक बारिश छबड़ा बारां में 18 मिलीमीटर दर्ज की गई है. वर्तमान में प्रदेश के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.

प्रदेश का तापमान 41 से 43 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, जो कि औसत सामान्य तापमान के आसपास है. सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 44.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं, न्यूनतम तापमान जयपुर में 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. गुरुवार रात को राजधानी जयपुर में भी हल्की बारिश होने के साथ ही गर्मी से थोड़ी राहत मिली.

आंधी-बारिश के प्रभाव से आगामी चार-पांच दिन अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास दर्ज होने की संभावना है. वहीं, हीट वेव से राहत मिलने की संभावना है. आगामी दो-तीन दिन दक्षिणी पश्चिमी भागों में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस और शेष अधिकांश भागों में 40 से 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने की संभावना है.

अधिकतम तापमान : प्रदेश में अधिकतम तापमान की बात की जाए तो अजमेर में 39.8 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा में 40.6 डिग्री सेल्सियस, वनस्थली में 41.6 डिग्री सेल्सियस, अलवर में 40.2 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 40.8 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 42.1 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 39 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 41 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ में 41.8 डिग्री सेल्सियस, डबोक में 40 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर में 44.1 डिग्री सेल्सियस, पाली में 39.8 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 44 डिग्री सेल्सियस और जोधपुर में 40.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.

पढ़ें : राजस्थान के कुछ भागों में हीट वेव, फलोदी में पारा 44 डिग्री पार, कोटा में हुई बारिश

वहीं, फलोदी में 42.8 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 42.2 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 42.4 डिग्री सेल्सियस, श्रीगंगानगर में 41 डिग्री सेल्सियस, धौलपुर में 40 डिग्री सेल्सियस, नागौर में 40.6 डिग्री सेल्सियस, हनुमानगढ़ में 38 डिग्री सेल्सियस, जालोर में 39 डिग्री सेल्सियस, सिरोही में 37.1 डिग्री सेल्सियस, सवाई माधोपुर में 40 डिग्री सेल्सियस, फतेहपुर में 40.5 डिग्री सेल्सियस, करौली में 39.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है.

मौसम विभाग के अनुसार पिछले दो-तीन दिनों में प्रदेश के कुछ भागों में आंधी बारिश के प्रभाव से तापमान में गिरावट दर्ज हुई है. प्रदेश में आगामी चार-पांच दिन एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने और बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं के प्रभाव से दोपहर बाद मेघगर्जन और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी के साथ कहीं-कहीं पर हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है.

मौसम विभाग के अनुसार अगले चार-पांच दिन भरतपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर संभाग में बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश और तेज आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है. 1 मई को अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सवाई माधोपुर, सीकर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में मैं गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है.

2 मई को अजमेर, अलवर, भरतपुर, दोसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, नागौर और श्रीगंगानगर जिले में मेघगर्जन के साथ बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है. 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

TAGGED:

MAUSAM UPDATE
RAJASTHAN WEATHER UPDATE
RAIN BRINGS RELIEF
HEAT WAVE
RAJASTHAN WEATHER REPORT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.