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Rajasthan Weather : 12 जिलों में 'ऑरेंज अलर्ट', नौतपा के लिए भजनलाल ने की अपील

मौसम विभाग का अनुमान है कि 30 मई से हीटवेव का असर कम हो सकता है.

राजस्थान का मौसम
राजस्थान का मौसम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 29, 2026 at 12:22 PM IST

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Updated : May 29, 2026 at 12:32 PM IST

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जयपुर : राजस्थान में भीषण गर्मी और लू के बीच अब राहत के संकेत मिल रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज से मौसम करवट ले सकता है और कई इलाकों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है. उत्तर-पूर्वी राजस्थान के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है.

मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 29 से 31 मई के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश का दौर तेज रहेगा. जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर संभागों में तेज अंधड़, मेघगर्जन और कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है. इस दौरान कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि और वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है.

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पश्चिमी विक्षोभ से हुई बारिश : प्रदेश के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश भी दर्ज की गई है. भरतपुर में 30 मिमी, डीग में 20 मिमी, कुम्हेर में 19 मिमी, अलवर के रामगढ़ में 22 मिमी और गोविंदगढ़ में 19 मिमी बारिश हुई. इसके अलावा खैरथल में 14 मिमी और श्रीगंगानगर के लालगढ़ में 10 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा देर रात प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ धूल भरी आंधी भी चली है. राजधानी जयपुर में रात 10 बजे के बाद तेज हवाओं का दौर शुरू हुआ और करीब 11 बजे आंधी का असर नजर आया. इसके अलावा राजधानी के आसपास के जिलों में भी बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं चली, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई.

दिनभर चली गर्म हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया, वहीं रात में चली आंधी ने थोड़ी राहत जरूर दी. मौसम में बदलाव के चलते आगामी दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना है. मौसम विभाग का अनुमान है कि 30 मई से हीटवेव का असर कम हो सकता है. वहीं, जून के पहले सप्ताह में भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी-बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना जताई गई है, जिससे नौतपा के खंडित होने के आसार बन रहे हैं.

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श्रीगंगानगर रहा सबसे गर्म : भीषण गर्मी के लगातार कहर के बीच गुरुवार को राज्य के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया. श्रीगंगानगर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 47.1 डिग्री दर्ज किया गया. इसके अलावा चूरू में 46.5 डिग्री, पिलानी और कोटा में 46.4 डिग्री, जबकि फलोदी, अलवर और जैसलमेर में 46 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ. राजधानी जयपुर में भी इस सीजन का पहला 45 डिग्री पार तापमान दर्ज किया गया, जहां पारा 45.4 डिग्री तक पहुंच गया. बीकानेर में 45.3 डिग्री और बाड़मेर में 43.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. तेज गर्मी और लू के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है और लोगों को दिन के समय घरों में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है.

मुख्यमंत्री ने किया एक्स पर पोस्ट : राजस्थान में नौतपा के दौरान पड़ रही भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में गर्मी का प्रकोप चरम पर है, ऐसे में लोगों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है. भीषण गर्मी के इस दौर में बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. यदि किसी व्यक्ति को चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना या तबीयत खराब लगना जैसी समस्याएं हों तो तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए. इसके साथ सीएम ने भामाशाह और समाजसेवियो से जरूरतमंदों की अपील भी की.

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सेवा, सहयोग और संवेदनशीलता की संस्कृति : भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सेवा, सहयोग और संवेदनशीलता की संस्कृति वाला प्रदेश है. ऐसे कठिन समय में समाज के प्रत्येक वर्ग को जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए. उन्होंने प्रदेश के भामाशाहों, दानदाताओं और समाजसेवियों से आग्रह किया कि वे अपने गांवों, मोहल्लों, कस्बों और बाजारों में राहगीरों के लिए ठंडे पानी की प्याऊ और छांव की व्यवस्था करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी प्यासे व्यक्ति को पानी उपलब्ध कराना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है और आपकी छोटी-सी पहल भी किसी के लिए बड़ी राहत बन सकती है.

मुख्यमंत्री ने पशु-पक्षियों और वन्यजीवों के प्रति भी संवेदनशीलता दिखाने की अपील की. उन्होंने कहा कि इंसानों की तरह बेजुबान पशु-पक्षी भी इस भीषण गर्मी से परेशान हैं. ऐसे में लोगों को अपने घरों की छतों, आंगनों और आसपास के स्थानों पर उनके लिए पानी और दाने की व्यवस्था करनी चाहिए. जीव मात्र के प्रति करुणा और संवेदना भारतीय संस्कृति की पहचान है और इस परंपरा को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है.

जागरूकता के साथ गर्मी से बचाव : मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ती गर्मी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से सतर्क रहने और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने का आग्रह किया है. उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेशवासी पूरी जागरूकता के साथ गर्मी से बचाव के उपाय अपनाएंगे. मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और सुरक्षित जीवन की कामना करते हुए कहा कि सामूहिक सहयोग, संवेदनशीलता और सजगता के बल पर इस भीषण गर्मी के दौर का सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है. ऐसे में लोगों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है. उन्होंने नागरिकों से अधिक से अधिक पानी पीने, छाछ, लस्सी, नींबू पानी तथा अन्य तरल पदार्थों का सेवन करने और अनावश्यक रूप से तेज धूप में बाहर निकलने से बचने का आग्रह किया.

Last Updated : May 29, 2026 at 12:32 PM IST

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