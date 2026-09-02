ETV Bharat / state

राजस्थान में फिर सक्रिय होगा मानसून, 4 से 7 सितंबर तक कई संभागों में बारिश का अलर्ट

सितंबर के पहले सप्ताह के अंत में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होगा.

Rajasthan Weather Update
जयपुर मौसम भवन (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 2, 2026 at 11:41 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान में लंबे समय से कमजोर पड़े मानसून के बीच अब एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, प्रदेश में मानसून ब्रेक की स्थिति बुधवार से खत्म होने के संकेत हैं. 2 और 3 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि 4 से 7 सितंबर के बीच बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है. इस दौरान भरतपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के कई जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

बंगाल की खाड़ी में बना मौसम तंत्र बढ़ाएगा बारिश की गतिविधियां : मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा तट के ऊपर एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है. इसके अगले 24 से 48 घंटों के दौरान धीरे-धीरे उत्तरी ओडिशा और झारखंड की ओर बढ़ने की संभावना है. इसी मौसम तंत्र के प्रभाव से पूर्वी भारत के साथ पूर्वी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं.

भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में 2 से 3 सितंबर से बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है. इसके बाद 4 से 7 सितंबर के दौरान प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बारिश का प्रभाव और बढ़ सकता है. इस दौरान कई स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है.

कोटा संभाग में भारी बारिश की संभावना : मौसम विभाग ने 4 और 5 सितंबर को कोटा संभाग के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है. कोटा, झालावाड़, बारां और सवाई माधोपुर जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने के साथ आकाशीय बिजली चमकने की भी आशंका है. हाड़ौती क्षेत्र में संभावित तेज बारिश और आंधी को देखते हुए किसानों और आम नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. तेज बारिश या वज्रपात के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है.

पढ़ें : पूरे देश में जोर पकड़ रहा है मॉनसून, इन राज्यों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन का खतरा

पश्चिमी राजस्थान में कमजोर रहेगा मानसून : पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ने के बावजूद पश्चिमी राजस्थान में मानसून की स्थिति कमजोर रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में आगामी दिनों में मौसम मुख्यतः कमजोर मानसूनी परिस्थितियों वाला रहेगा. हालांकि, 4 से 6 सितंबर के दौरान बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके बाद 8 सितंबर से प्रदेश के अधिकांश भागों में एक बार फिर बारिश की गतिविधियों में कमी आने की प्रबल संभावना जताई गई है.

अगस्त के बाद सितंबर में भी कमजोर मानसून के संकेत : देशभर में भी मानसून की स्थिति इस बार उतार-चढ़ाव वाली रही है. अगस्त में सामान्य से कम बारिश दर्ज होने के बाद सितंबर में भी सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार, सितंबर में देश में सामान्य बारिश 167.9 मिमी होती है, जबकि इस बार यह सामान्य की 91 फीसदी यानी करीब 153 मिमी से कम रह सकती है.

जून से अगस्त तक देश में कुल 603.7 मिमी बारिश दर्ज हुई, जबकि इस अवधि में सामान्य बारिश 700.7 मिमी रहती है. इस लिहाज से तीन महीनों में बारिश सामान्य से करीब 13.8 फीसदी कम रही. जून में सामान्य से 35 फीसदी कम, जुलाई में करीब 1 फीसदी अधिक और अगस्त में फिर 16 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, देश के करीब 52 फीसदी जिलों में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश हुई है, जबकि लगभग 47 फीसदी जिलों में कम बारिश या सूखे जैसे हालात बने हुए हैं.

पढ़ें : Weather Forecast : 3 सितंबर से राजस्थान में फिर सक्रिय होगा मानसून, पूर्वी हिस्से में बढ़ेगी बारिश, जोधपुर-बीकानेर संभाग को करना होगा इंतजार

राजस्थान में गर्मी और किसानों की चिंता बढ़ी : राजस्थान में पिछले कई दिनों से बारिश की गतिविधियां बेहद कमजोर रहने के कारण तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. बीते 24 घंटों में श्रीगंगानगर में प्रदेश का सर्वाधिक 39.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के कई शहरों में तापमान 34 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. बारिश की कमी का असर खेती पर भी दिखाई देने लगा है.

हाड़ौती क्षेत्र के खानपुर में किसान करीब दो सप्ताह से अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं. खड़ी फसलों के पकने को लेकर किसानों की चिंता बढ़ रही है. पर्याप्त बारिश नहीं होने से सिंचाई और जलस्रोतों पर भी दबाव बढ़ रहा है. फिलहाल, सितंबर के शुरुआती दिनों में बारिश का नया दौर किसानों के लिए उम्मीद लेकर आया है. हालांकि, 8 सितंबर के बाद प्रदेश में बारिश की गतिविधियां फिर कमजोर होने का अनुमान है. ऐसे में किसानों के लिए अगले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं.

TAGGED:

MAUSAM KI KHABAR
JAIPUR
RAJASTHAN WEATHER UPDATE
बारिश का अलर्ट
WEATHER FORECAST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.