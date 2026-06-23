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26 जून तक राजस्थान में एक्टिव रहेगा नया वेदर सिस्टम, आज 19 जिलों में IMD का आंधी-बारिश का अलर्ट

प्रदेश में सामान्य से 41% अधिक बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है.

मौसम विज्ञान केंद्र
मौसम विज्ञान केंद्र (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 23, 2026 at 11:59 AM IST

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जयपुर : राजस्थान में प्री-मानसून का दौर इस साल अपेक्षा से अधिक सक्रिय नजर आ रहा है. प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लगातार बदलते मौसम के बीच मौसम विभाग ने मंगलवार को 19 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. हालांकि, सोमवार को अलर्ट के बावजूद कई इलाकों में मौसम साफ रहा, लेकिन उमस और गर्मी ने लोगों को परेशान किया. सोमवार को बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर संभाग के कई हिस्सों में दिनभर उमस का असर देखने को मिला. वहीं, बीते 24 घंटों में बाड़मेर प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

23 से 26 जून तक सक्रिय रहेगा सिस्टम : मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, 23 से 26 जून के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में मेघगर्जन, तेज हवाओं और बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी. विशेष रूप से बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में मौसम का प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा. इस दौरान 30 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.

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प्री-मानसून ने तोड़े आंकड़े, सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश : इस साल प्री-मानसून की बारिश ने पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. प्रदेश में अब तक सामान्य से 41 फ़ीसदी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है. जल संसाधन विभाग के मुताबिक, 22 जून तक औसत वर्षा 29.42 मिमी होनी चाहिए थी, जबकि इस बार 48.16 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई, जो करीब 63.69 प्रतिशत अधिक है. प्रदेश के 41 जिलों में से 26 जिलों में असामान्य रूप से अधिक बारिश हुई है, जबकि 8 जिलों में सामान्य बारिश दर्ज की गई. केवल 7 जिले ही ऐसे हैं जहां अब तक प्री-मानसून सूखा रहा है.

पश्चिमी विक्षोभ का असर, तापमान में गिरावट : लगातार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान में मौसम का पैटर्न बदला हुआ नजर आ रहा है. पाकिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं के बजाय ठंडी हवाओं का असर देखने को मिला है. इसके चलते जून माह में तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा. बीते 10 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह जून महीना तीसरा सबसे ठंडा जून रहा है, जो मौसम के असामान्य रुख को दर्शाता है.

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झुंझुनू और सीकर में सबसे ज्यादा बारिश : बीते 24 घंटों के दौरान झुंझुनू और सीकर के रामगढ़ क्षेत्र में सर्वाधिक 26 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा अलवर, पिलानी, श्रीगंगानगर और सीकर सहित कई क्षेत्रों में मेघगर्जन और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई. राजधानी जयपुर में भी दिनभर आंशिक बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी दर्ज की गई. मौसम विभाग ने जयपुर में भी मंगलवार को तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है.

सोमवार को प्रदेश के प्रमुख शहरों में तापमान की बात करें, तो बाड़मेर सबसे गर्म रहा, यहां अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री रहा. इसी तरह बीकानेर में 40.2, जैसलमेर में 40.1, जोधपुर में 39.3, चित्तौड़गढ़ मे 38.8, कोटा मे 38.4, चूरू 38.0, श्रीगंगानगर 37.4, अजमेर में 37.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया. वहीं, राजधानी जयपुर में 37.3, शेखावाटी के पिलानी में 36.7 और सीकर में 35.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

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