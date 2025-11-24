राजस्थान के तापमान में गिरावट के बीच आठ जिलों में बढ़ा प्रदूषण, रेड जोन में दर्ज हुआ भिवाड़ी
राजस्थान में एक बार फिर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. कई शहरों में विजिबिलिटी कम रही.
Published : November 24, 2025 at 10:37 AM IST
जयपुर : राजस्थान में पिछले दो दिनों से मौसम का रुख बदल गया है. उत्तर-पश्चिमी हवाओं के असर से प्रदेश भर में हवा शुष्क हो गई है, जिसके चलते कई जिलों में सर्दी का असर बढ़ रहा है. दूसरी ओर हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है और राज्य के आठ जिलों में एक्यूआई खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. जयपुर समेत कई शहरों में विजिबिलिटी कम होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.
तापमान में गिरावट जारी : राजस्थान में रविवार को मौसम पूरी तरह शुष्क रहा. जयपुर में अगले 4-5 दिनों तक तापमान में किसी बड़े उतार-चढ़ाव की संभावना नहीं है. राजधानी में न्यूनतम तापमान 13.3 और अधिकतम 27.2 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया. प्रदेश के कई हिस्सों, फतेहपुर, सीकर, दौसा, चूरू, नागौर, जालौर और माउंट आबू में तापमान में गिरावट देखने को मिली. माउंट आबू (सिरोही) में न्यूनतम तापमान 2°C दर्ज किया गया, जबकि शेखावाटी का फतेहपुर 7.1°C के साथ सबसे ठंडा रहा.
सबसे अधिक गर्म रहा जालौर : मौसम बुलेटिन के अनुसार, जालौर में अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक था. अन्य प्रमुख शहरों का अधिकतम तापमान बाड़मेर में 30.4, जोधपुर शहर में 30 डिग्री, लूणकरणसर 29.1, बीकानेर 28.8 और जैसलमेर में 28.7 और जयपुर में 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटों में अजमेर और सीकर में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई.
शेखावाटी में सबसे ज्यादा ठंड : प्रदेश में बदलते मौसम के बीच शेखावाटी इलाके सीकर, चूरू और झुंझुनू में न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है. रविवार को न्यूनतम तापमान की बात करें तो फतेहपुर में 7.1, सीकर में 8.5, चूरू में 9.5 और झुंझुनू में 10.01 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसी तरह लूणकरणसर में पारा 7.8 पर पहुंच गया. दौसा, जालौर, नागौर, वनस्थली और अलवर में भी तापमान 10°C के आसपास दर्ज हुआ.
आठ जिलों में प्रदूषण, स्मॉग की चपेट में राजस्थान : राजस्थान में ठंड के साथ-साथ वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है. उत्तर-पश्चिमी हवाओं और दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण का असर अब राजस्थान में साफ दिखने लगा है. भिवाड़ी, जयपुर, कोटा समेत कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खतरनाक स्तर पर पहुंच गया. प्रदूषण नियंत्रण मंडल की रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान भिवाड़ी रेड जोन में रहा, तो कोटा और जोधपुर की हवा भी खराब रही. राजधानी जयपुर में रविवार सुबह विजिबिलिटी 500 मीटर से कम हो गई, जो सामान्य दिनों में 7-10 किमी होती है. इसी वजह से विधानसभा भवन सहित कई ऊंची इमारतें सुबह आसानी से नजर नहीं आईं.
राजस्थान के प्रमुख शहरों में एक्यूआई स्तर
- भिवाड़ी : 362 (रेड जोन)
- कोटा : 293
- जयपुर : 242
- नागौर : 242
- जैसलमेर : 233
- सवाई माधोपुर : 218
- शाहपुरा : 213
- जोधपुर : 205
- करौली : 200
- गंगानगर : 191
- अलवर : 182
- उदयपुर : 180
- पाली : 131
- अजमेर : 101
बढ़ते प्रदूषण से स्वास्थ्य पर असर : प्रदूषण बढ़ने से दमा, सांस की तकलीफ, एलर्जी, आंखों में जलन और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों के मरीजों में बढ़ोतरी दर्ज की गई. भिवाड़ी, जयपुर, कोटा और अजमेर जैसे शहरों में लोग सुबह के समय घरों से बाहर निकलने से बचते दिखे.
प्रशासन के दावे कमजोर साबित हो रहे हैं : खुले में कचरा जलाने पर रोक, निर्माण गतिविधियों की निगरानी, प्रदूषणकारी इकाइयों पर नियंत्रण, वाहनों की जांच और धूल नियंत्रण के उपाय जैसे सभी व्यवस्थाओं का जमीनी स्तर पर प्रभाव सीमित दिखा. भिवाड़ी में हालात बेहद खराब हैं और शहर रेड जोन में पहुंच गया है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हेल्थ एडवाइजरी जारी की है और नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है.