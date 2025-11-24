ETV Bharat / state

राजस्थान के तापमान में गिरावट के बीच आठ जिलों में बढ़ा प्रदूषण, रेड जोन में दर्ज हुआ भिवाड़ी

जयपुर : राजस्थान में पिछले दो दिनों से मौसम का रुख बदल गया है. उत्तर-पश्चिमी हवाओं के असर से प्रदेश भर में हवा शुष्क हो गई है, जिसके चलते कई जिलों में सर्दी का असर बढ़ रहा है. दूसरी ओर हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है और राज्य के आठ जिलों में एक्यूआई खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. जयपुर समेत कई शहरों में विजिबिलिटी कम होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

तापमान में गिरावट जारी : राजस्थान में रविवार को मौसम पूरी तरह शुष्क रहा. जयपुर में अगले 4-5 दिनों तक तापमान में किसी बड़े उतार-चढ़ाव की संभावना नहीं है. राजधानी में न्यूनतम तापमान 13.3 और अधिकतम 27.2 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया. प्रदेश के कई हिस्सों, फतेहपुर, सीकर, दौसा, चूरू, नागौर, जालौर और माउंट आबू में तापमान में गिरावट देखने को मिली. माउंट आबू (सिरोही) में न्यूनतम तापमान 2°C दर्ज किया गया, जबकि शेखावाटी का फतेहपुर 7.1°C के साथ सबसे ठंडा रहा.

सबसे अधिक गर्म रहा जालौर : मौसम बुलेटिन के अनुसार, जालौर में अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक था. अन्य प्रमुख शहरों का अधिकतम तापमान बाड़मेर में 30.4, जोधपुर शहर में 30 डिग्री, लूणकरणसर 29.1, बीकानेर 28.8 और जैसलमेर में 28.7 और जयपुर में 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटों में अजमेर और सीकर में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई.

शेखावाटी में सबसे ज्यादा ठंड : प्रदेश में बदलते मौसम के बीच शेखावाटी इलाके सीकर, चूरू और झुंझुनू में न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है. रविवार को न्यूनतम तापमान की बात करें तो फतेहपुर में 7.1, सीकर में 8.5, चूरू में 9.5 और झुंझुनू में 10.01 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसी तरह लूणकरणसर में पारा 7.8 पर पहुंच गया. दौसा, जालौर, नागौर, वनस्थली और अलवर में भी तापमान 10°C के आसपास दर्ज हुआ.