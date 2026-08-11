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राजस्थान में मानसून फिर हुआ एक्टिव, 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, परवन नदी में उफान से बारां और झालावाड़ का संपर्क कटा

हाड़ौती इलाके में मेघ जमकर मेहरबान हैं, इस दौरान झालावाड़ में जमकर बारिश हुई है.

बपावर पुलिया पर बहाव
बपावर पुलिया पर बहाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 11, 2026 at 12:03 PM IST

7 Min Read
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जयपुर : राजस्थान में कमजोर पड़े मानसून ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है. पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई, जिसमें झालावाड़ सबसे ज्यादा प्रभावित रहा. झालावाड़ के सुनेल में 300 मिमी यानी करीब 12 इंच बारिश दर्ज की गई. बकानी में 271 मिमी, पिड़ावा में 263 मिमी और रायपुर में 230 मिमी बारिश हुई. भारी बारिश के कारण कई नदियां और बांध उफान पर हैं और कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. नदियों में पानी बढ़ने के कारण करीब 10 गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ है. बारां और झालावाड़ के बीच भी संपर्क पर असर पड़ा है.

जल संसाधन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश झालावाड़ जिले के सुनेल में 300 मिमी दर्ज हुई. इसके बाद बकानी में 271 मिमी, पिड़ावा में 263 मिमी, रायपुर में 230 मिमी, कोटा के दीगोद में 146 मिमी, बूंदी शहर में 145 मिमी, रामगंजमंडी में 137 मिमी, झालरापाटन में 135 मिमी, सांगोद में 115 मिमी और झालावाड़ शहर में 114 मिमी बारिश दर्ज की गई. प्रदेश में कुल 112 स्थानों पर बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि 13 स्थान ऐसे रहे, जहां चार इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई. कोटा और झालावाड़ संभाग में बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला.

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राजस्थान में सर्वाधिक बारिश वाले 10 स्थान

स्थान जिला बारिश
सुनेल झालावाड़300 मिमी
बकानीझालावाड़271 मिमी
पिड़ावाझालावाड़263 मिमी
रायपुरझालावाड़230 मिमी
दीगोदकोटा146 मिमी
बूंदी शहरबूंदी145 मिमी
रामगंजमंडीकोटा137 मिमी
झालरापाटनझालावाड़135 मिमी
सांगोदकोटा115 मिमी
झालावाड़ शहरझालावाड़ 114 मिमी

झालावाड़ में बारिश से बिगड़े हालात : झालावाड़ में लगातार तेज बारिश से कालीसिंध और आहू नदियां उफान पर हैं. नदियों में पानी बढ़ने के कारण करीब 10 गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ है. बारां और झालावाड़ के बीच भी संपर्क पर असर पड़ा है. परवन नदी में तेज बहाव के चलते बपावर पुलिया अवरुद्ध हो गई. भारी बारिश के कारण कालीसिंध, छापी और नोनेरा बांध से पानी की निकासी करनी पड़ी. नोनेरा बांध के 27 में से 19 गेट खोलकर पानी छोड़ा गया. कालीसिंध बांध के 13 गेट भी खोले गए. गेटों को करीब चार-चार मीटर तक खोलकर बड़ी मात्रा में पानी की निकासी की गई. राजगढ़ बांध के छह गेट और छापी बांध के 12 गेट भी खोले गए हैं.

स्कूलों में छुट्टी, हाईवे भी हुआ प्रभावित : भारी बारिश और मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए झालावाड़ जिला प्रशासन ने 11 अगस्त को स्कूलों में अवकाश घोषित किया है. तेज बारिश का असर सड़क यातायात पर भी पड़ा. भोपाल-इंदौर राजमार्ग करीब पांच घंटे तक प्रभावित रहा. झालावाड़ के कचराखेड़ी स्थित सरकारी स्कूल में बारिश का पानी भरने से करीब 40 बच्चे और शिक्षक फंस गए. बाद में प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला.

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छह जिलों में ऑरेंज अलर्ट : मौसम विभाग ने आज राजस्थान के छह जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इनमें बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ शामिल हैं. इसके अलावा जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, नागौर, टोंक, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के जयपुर केन्द्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक लो-प्रेशर सिस्टम और उससे जुड़े परिसंचरण के प्रभाव से दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

आसमान में छाए बादल
आसमान में छाए बादल (ETV Bharat)

11 से 13 अगस्त तक बारिश का दौर : मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 11 और 12 अगस्त को दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है. इस दौरान कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. जोधपुर और बीकानेर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी अगले तीन से चार दिन हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. जोधपुर संभाग में बने मजबूत बारिश के पैच पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं. बालोतरा, पश्चिमी जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना है. प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में लगातार बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है, जबकि शेखावाटी क्षेत्र में बूंदाबांदी हो सकती है.

14 अगस्त से पश्चिमी और 15 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में बारिश घटेगी : मौसम विभाग के अनुसार 14 अगस्त से पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की प्रबल संभावना है. वहीं, पूर्वी राजस्थान में 15 अगस्त से बारिश कमजोर पड़ने का अनुमान है यानी अगले दो से तीन दिन राजस्थान के कई हिस्सों के लिए बारिश के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेंगे. इसके बाद मानसून की गतिविधियां धीरे-धीरे कमजोर हो सकती हैं.

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सीजन में बारिश अभी भी सामान्य से कम : मूसलाधार बारिश के बावजूद पूरे प्रदेश में मानसून सीजन की कुल बारिश अभी सामान्य से कम है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक करीब 234.02 मिमी बारिश हुई है, जबकि सामान्य बारिश का आंकड़ा 267.34 मिमी है. इस तरह प्रदेश में बारिश सामान्य से करीब 12.46 फीसदी कम है. हालिया बारिश ने निश्चित रूप से बारिश के आंकड़े में सुधार किया है, लेकिन मानसून के पूरे सीजन के लिहाज से प्रदेश अभी भी बारिश की कमी से जूझ रहा है.

जयपुर में 71 दिन में कालवाड़ सबसे ज्यादा भीगा : राजधानी जयपुर में भी पिछले दो-तीन दिनों से मानसून सक्रिय है. सोमवार को भी उमस के बीच दोपहर में करीब एक घंटे तक अच्छी बारिश हुई. सांगानेर में 12 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. 1 जून से 10 अगस्त तक जयपुर शहर के अलग-अलग इलाकों में बारिश में बड़ा अंतर देखने को मिला है. कालवाड़ में सबसे ज्यादा 331 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि सांगानेर में 305 मिमी और जेएलएन मार्ग पर 288.1 मिमी बारिश हुई. एयरपोर्ट पर 241.1 मिमी, कलेक्ट्रेट में 231 मिमी और आमेर में 189 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके उलट कानोता इस सीजन में सबसे कम बारिश वाला इलाका रहा, जहां अब तक केवल 71 मिमी बारिश दर्ज हुई है.

जयपुर जिले में औसत से करीब 20 फीसदी कम बारिश : जयपुर जिले में इस सीजन अब तक करीब 266 मिमी बारिश हुई है. यह सामान्य औसत 332.18 मिमी से करीब 66 मिमी कम है यानी जिले में अब तक बारिश सामान्य से 19.92 फीसदी कम है. पिछले साल 10 अगस्त तक जयपुर जिले में 531.09 मिमी बारिश दर्ज हो चुकी थी. ऐसे में इस साल पिछले साल की तुलना में भी बारिश काफी कम है.

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15 अगस्त के बाद मानसून के कमजोर पड़ने का अनुमान : मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो से तीन दिन सक्रिय सिस्टम के कारण जयपुर समेत आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है. इसके बाद 15 अगस्त से मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ने की संभावना है. इस बीच दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर बढ़ गया है. प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों पर नजर बढ़ा दी है. ऐसे में अगले 48 से 72 घंटे राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं.

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