राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ का असर, 16 अक्टूबर तक आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट
प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ का असर 16 अक्टूबर तक नजर आ सकता है.
Published : October 14, 2026 at 9:43 AM IST
जयपुर : राजस्थान में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, 14 से 16 अक्टूबर के दौरान प्रदेश के कई जिलों में तेज मेघगर्जन, आंधी और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी आशंका है. पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग और आसपास के जिलों में 14 और 15 अक्टूबर को मौसम का असर ज्यादा दिखाई देने के आसार हैं. पूर्वी राजस्थान के जयपुर और भरतपुर संभाग में 14 से 16 अक्टूबर तक बारिश हो सकती है.
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आगामी 24 घंटों में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की प्रबल संभावना है. इसके प्रभाव से प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कई स्थानों पर मौसम बदल सकता है. विभाग ने संभावित आंधी, बारिश और ओलावृष्टि को देखते हुए किसानों को विशेष कृषि मौसम सलाह भी जारी की है.
राज्य के उत्तर-पश्चिमी व उत्तरी भागों में आगामी दिनों में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 13 से 15 अक्टूबर को पुनः मेघगर्जन, तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है। अपडेट 12 अक्टूबर https://t.co/vGnkcLw1Op— मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (@IMDJaipur) October 12, 2026
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बीकानेर संभाग में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि की आशंका : पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, फलोदी और आसपास के जिलों में 14 और 15 अक्टूबर को तेज मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. बीकानेर संभाग में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी आशंका जताई गई है. मौसम में होने वाले इस बदलाव के चलते खुले क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों और किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है. तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरने से खेतों में खड़ी फसलों और कृषि गतिविधियों पर असर पड़ सकता है.
जयपुर और भरतपुर संभाग में 16 अक्टूबर तक बारिश के आसार : पूर्वी राजस्थान में भी पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिखाई देने की संभावना है. जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में 14 से 16 अक्टूबर के दौरान कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान तेज हवाओं और मेघगर्जन की भी संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, 15 अक्टूबर को जयपुर संभाग के ग्रामीण इलाकों में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है. ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और किसानों को मौसम के पूर्वानुमान पर नजर रखने की सलाह दी गई है.
राजस्थान की दैनिक मौसम अपडेट 13 अक्टूबर 2026 https://t.co/WN8IfWnLI0 via @YouTube— मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (@IMDJaipur) October 13, 2026
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16 अक्टूबर से पश्चिमी और 17 अक्टूबर से पूर्वी हिस्सों में मौसम शुष्क : मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पश्चिमी राजस्थान में 16 अक्टूबर से मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. वहीं, पूर्वी राजस्थान में 17 अक्टूबर से मौसम साफ रहने और बारिश की गतिविधियों में कमी आने के आसार हैं. ऐसे में अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का मिला-जुला असर देखने को मिल सकता है. राजधानी जयपुर में फिलहाल मौसम शुष्क रहने से दिन के समय गर्मी का असर बना हुआ है.
मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को जयपुर में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 1.2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई, जबकि न्यूनतम तापमान में 1.1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई. शहर में इस दौरान बारिश नहीं हुई. वहीं, पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में अधिकतम तापमान करीब 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. ऐसे में प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के समय गर्मी बनी हुई है, जबकि आगामी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई जिलों में मौसम बदलने की संभावना है.
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किसानों के लिए विशेष कृषि मौसम सलाह : मौसम विभाग ने आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की आशंका को देखते हुए किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है. संभावित मौसम परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए किसानों को अपनी फसलों और कृषि उपज की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम करने चाहिए.
- खेतों में कटी हुई फसल या खुले में रखी कृषि उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें.
- कृषि उपज को बारिश से बचाने के लिए तिरपाल या अन्य सुरक्षित ढकने की व्यवस्था करें.
- तेज हवाओं और मेघगर्जन के दौरान खुले खेतों में काम करने से बचें.
- मौसम विभाग की चेतावनियों और स्थानीय कृषि मौसम सलाह के अनुसार कृषि गतिविधियों की योजना बनाएं.