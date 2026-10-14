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राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ का असर, 16 अक्टूबर तक आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

राजस्थान का मौसम ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : राजस्थान में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, 14 से 16 अक्टूबर के दौरान प्रदेश के कई जिलों में तेज मेघगर्जन, आंधी और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी आशंका है. पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग और आसपास के जिलों में 14 और 15 अक्टूबर को मौसम का असर ज्यादा दिखाई देने के आसार हैं. पूर्वी राजस्थान के जयपुर और भरतपुर संभाग में 14 से 16 अक्टूबर तक बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आगामी 24 घंटों में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की प्रबल संभावना है. इसके प्रभाव से प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कई स्थानों पर मौसम बदल सकता है. विभाग ने संभावित आंधी, बारिश और ओलावृष्टि को देखते हुए किसानों को विशेष कृषि मौसम सलाह भी जारी की है.