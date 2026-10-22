राजस्थान में 24 अक्टूबर से फिर बदलेगा मिजाज, दिन में गर्मी, रात में बढ़ने लगी ठंडक
अजमेर संभाग में रात का तापमान सामान्य से नीचे रहा, जबकि उदयपुर और जोधपुर संभाग में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया.
Published : October 22, 2026 at 2:49 PM IST
जयपुर: राजस्थान में मौसम के दो रूप देखने को मिल रहे हैं. दिन में तेज धूप के कारण बाड़मेर में पारा 38.8 डिग्री तक पहुंच रहा है, वहीं रात में 19 शहरों में तापमान 20 डिग्री से नीचे लुढ़क गया है. मौसम विभाग ने 22 अक्टूबर को प्रदेशभर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है. 24 अक्टूबर से नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है, जिसके असर से बीकानेर संभाग सहित कुछ इलाकों में मौसम बदल सकता है. इस बीच, प्रदेश में पिछले 24 घंटों में दक्षिण-पूर्व में कहीं-कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई.
प्रतापगढ़ में 11.5 मिमी बारिश, बाकी प्रदेश में मौसम शुष्क: मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान प्रतापगढ़ जिले के स्वचालित मौसम केंद्र पर सर्वाधिक 11.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. वहीं, पश्चिमी राजस्थान में एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन दर्ज किया गया. प्रदेश के शेष हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा. बारिश की गतिविधियां सीमित रहने के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ बना हुआ है.
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बाड़मेर में 38.8 डिग्री: प्रदेश में दिन के तापमान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, पूर्वी राजस्थान के पिलानी में अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस रहा. इन आंकड़ों से साफ है कि अक्टूबर के अंतिम दिनों में भी पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में दिन के समय गर्मी का असर बना हुआ है. मौसम विभाग के संभागवार आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ और अधिकांश संभागों में यह सामान्य के आसपास बना रहा. पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में दोपहर के समय तेज धूप लोगों को गर्मी का अहसास करा रही है. हालांकि, शाम होते ही तापमान में कमी और हल्की ठंडी हवाओं से राहत मिलने लगी है.
19 शहरों में रात का पारा 20 डिग्री से नीचे: दिन में गर्मी के बावजूद प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है. पिछले एक दिन में राजस्थान के 19 शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया. न्यूनतम तापमान डूंगरपुर में 15.6 डिग्री सेल्सियस और नागौर में 17.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. संभागवार स्थिति के अनुसार कोटा संभाग में न्यूनतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई. अजमेर संभाग में रात का तापमान सामान्य से नीचे रहा, जबकि उदयपुर और जोधपुर संभाग में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया. बीकानेर संभाग में रात का तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहा. दोपहर में तेज धूप के कारण गर्मी बनी हुई है, जबकि सुबह और रात के समय हल्की ठंडक महसूस होने लगी है.
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24 अक्टूबर से सक्रिय हो सकता है पश्चिमी विक्षोभ: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 24 अक्टूबर से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है. इसका असर बीकानेर संभाग सहित प्रदेश के कुछ हिस्सों में देखने को मिल सकता है. हालांकि, इसके प्रभाव और बारिश की गतिविधियों को लेकर आगे जारी होने वाले मौसम पूर्वानुमान पर नजर रहेगी. फिलहाल 22 अक्टूबर को प्रदेश में किसी भी जिले के लिए बारिश, आंधी या ओलावृष्टि का अलर्ट नहीं है. अगले दो दिनों तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है. इसके बाद संभावित पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव हो सकता है.
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