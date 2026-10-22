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राजस्थान में 24 अक्टूबर से फिर बदलेगा मिजाज, दिन में गर्मी, रात में बढ़ने लगी ठंडक

मौसम भवन जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में मौसम के दो रूप देखने को मिल रहे हैं. दिन में तेज धूप के कारण बाड़मेर में पारा 38.8 डिग्री तक पहुंच रहा है, वहीं रात में 19 शहरों में तापमान 20 डिग्री से नीचे लुढ़क गया है. मौसम विभाग ने 22 अक्टूबर को प्रदेशभर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है. 24 अक्टूबर से नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है, जिसके असर से बीकानेर संभाग सहित कुछ इलाकों में मौसम बदल सकता है. इस बीच, प्रदेश में पिछले 24 घंटों में दक्षिण-पूर्व में कहीं-कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई.

प्रतापगढ़ में 11.5 मिमी बारिश, बाकी प्रदेश में मौसम शुष्क: मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान प्रतापगढ़ जिले के स्वचालित मौसम केंद्र पर सर्वाधिक 11.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. वहीं, पश्चिमी राजस्थान में एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन दर्ज किया गया. प्रदेश के शेष हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा. बारिश की गतिविधियां सीमित रहने के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ बना हुआ है.