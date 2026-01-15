ETV Bharat / state

माउंट आबू में सर्दी का थर्ड डिग्री टॉर्चर, पारा -3 डिग्री पर पहुंचा

सिरोही : प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू पर कड़ाके की सर्दी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है. सर्दी का 'थर्ड डिग्री टॉर्चर' इन दिनों साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार माउंट आबू का न्यूनतम तापमान माइनस 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है. सर्दी के इस तीखे प्रहार से लोगों की धूजनी छूट गई है और सुबह-शाम ठिठुरन का अहसास लगातार बढ़ता जा रहा है. पारे में लगातार गिरावट के चलते माउंट आबू सहित आसपास के मैदानी इलाकों में घास पर बर्फ की सफेद परत जम गई है. वहीं, घरों और होटलों के बाहर खड़ी कारों की छतों पर जमी बर्फ साफ नजर आ रही है. खुले में रखे पानी के बर्तनों में भी बर्फ जमने की खबरें सामने आई हैं. खासकर गुरुशिखर, देलवाड़ा, अचलगढ़, कुम्हारवाड़ा और मांचगांव जैसे क्षेत्रों में सुबह के समय बर्फ जमी होने के दृश्य लोगों को हैरान कर रहे हैं. माउंट आबू में सर्दी का थर्ड डिग्री टॉर्चर (ETV Bharat Sirohi)