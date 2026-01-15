माउंट आबू में सर्दी का थर्ड डिग्री टॉर्चर, पारा -3 डिग्री पर पहुंचा
माउंट आबू सहित आसपास के मैदानी इलाकों में घास पर बर्फ की सफेद परत जम गई है.
सिरोही : प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू पर कड़ाके की सर्दी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है. सर्दी का 'थर्ड डिग्री टॉर्चर' इन दिनों साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार माउंट आबू का न्यूनतम तापमान माइनस 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है. सर्दी के इस तीखे प्रहार से लोगों की धूजनी छूट गई है और सुबह-शाम ठिठुरन का अहसास लगातार बढ़ता जा रहा है.
पारे में लगातार गिरावट के चलते माउंट आबू सहित आसपास के मैदानी इलाकों में घास पर बर्फ की सफेद परत जम गई है. वहीं, घरों और होटलों के बाहर खड़ी कारों की छतों पर जमी बर्फ साफ नजर आ रही है. खुले में रखे पानी के बर्तनों में भी बर्फ जमने की खबरें सामने आई हैं. खासकर गुरुशिखर, देलवाड़ा, अचलगढ़, कुम्हारवाड़ा और मांचगांव जैसे क्षेत्रों में सुबह के समय बर्फ जमी होने के दृश्य लोगों को हैरान कर रहे हैं.
कड़ाके की सर्दी के बावजूद माउंट आबू पहुंचे पर्यटक इस मौसम का भरपूर आनंद ले रहे हैं. सर्द हवाओं और जमी बर्फ के बीच सैलानी गर्म कपड़ों में लिपटे हुए सेल्फी लेते और प्रकृति के इस नजारे को कैमरे में कैद करते नजर आ रहे हैं. होटलों और रेस्टोरेंट्स में गर्म चाय, कॉफी और सूप की मांग बढ़ गई है, जिससे पर्यटन कारोबारियों को भी राहत मिली है.
दूसरी ओर स्थानीय लोगों की दिनचर्या पर सर्दी का खासा असर पड़ा है. सुबह जल्दी उठना और घर से बाहर निकलना चुनौती बन गया है. लोग अलाव जलाकर, चाय की चुस्कियां लेते हुए और गर्म कपड़ों का सहारा लेकर खुद को सर्दी से बचाने का प्रयास कर रहे हैं. प्रशासन की ओर से भी लोगों को सतर्क रहने और अत्यधिक ठंड में आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की जा रही है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सर्दी का असर और बढ़ सकता है.