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राजस्थान में मानसून फिर हुआ मेहरबान, हनुमानगढ़ में स्कूल बंद, बेणेश्वर धाम टापू में तब्दील

ब्यावर और भीलवाड़ा में रिकॉर्ड बारिश : बुधवार को सबसे अधिक बारिश ब्यावर जिले में दर्ज की गई. बदनोर में 225 मिमी (करीब 9 इंच) बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि ब्यावर शहर में 110 मिमी वर्षा हुई. भीलवाड़ा जिले के आसींद और बागौर में 120-120 मिमी, झालावाड़ के अकलेरा में 81 मिमी और झालरापाटन में 73 मिमी बारिश दर्ज की गई. लगातार हुई बारिश के कारण कई स्थानों पर खेत, सड़कें और निचले इलाके जलमग्न हो गए. ब्यावर में इस सीजन की सबसे अधिक वर्षा दर्ज होने के साथ कई स्थानों पर सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ.

जैतसर और पीलीबंगा में जलभराव, गलियां बनी तालाब : श्रीगंगानगर जिले के जैतसर और आसपास के गांवों में भी मूसलाधार बारिश हुई. जिले के सादूलशहर 108 एमएम, जैतसर में 54 एमएम, सूरतगढ़ में 53 एमएम, गंगानगर में 44 एमएम और पदमपुर में 39.5 एमएम, साथ ही अनूपगढ़ में 36 एमएम बारिश हुई. जैतसर के 7 एलसी गांव में बरसाती पानी की निकासी नहीं होने से गलियां और सड़कें पानी से भर गईं. कई मोहल्लों में आवागमन प्रभावित रहा. क्षेत्र में 55 से 75 मिमी तक बारिश दर्ज की गई. पीलीबंगा कस्बे में भी कई निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा.

हनुमानगढ़ में स्कूल बंद, लेट आदेश जारी होने से भ्रम : हनुमानगढ़ जिले में बुधवार देर रात से लगातार बारिश का दौर जारी है. भारी वर्षा को देखते हुए जिला कलेक्टर खुशाल यादव ने जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित करने के आदेश जारी किए. हालांकि, आदेश सुबह देर से जारी होने के कारण कई विद्यार्थी स्कूल पहुंच गए, जिससे कुछ समय के लिए भ्रम की स्थिति बनी रही. बारिश ने जहां भीषण गर्मी और उमस से राहत दिलाई, वहीं किसानों के चेहरों पर भी खुशी लौटा दी. खेतों में पर्याप्त नमी आने से खरीफ फसलों को लाभ मिलने की उम्मीद बढ़ गई है. जिले में गुरुवार सुबह तक सबसे अधिक वर्षा गोलूवाला में 95 मिमी, डबली राठान में 82 मिमी, हनुमानगढ़ शहर में 80 मिमी, संगरिया में 64 मिमी और पीलीबंगा में 50 मिमी दर्ज की गई.

जयपुर/डूंगरपुर : राजस्थान में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. उत्तर, मध्य और दक्षिणी राजस्थान में बुधवार देर रात से शुरू हुआ बारिश का दौर गुरुवार सुबह तक जारी रहा. कई जिलों में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ, जबकि हनुमानगढ़ जिले में भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया. दूसरी ओर श्रीगंगानगर जिले के जैतसर और हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा सहित कई इलाके में जलभराव की स्थिति बन गई. मौसम विभाग ने अगले चार से पांच दिनों तक पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय रहने और अधिकांश जिलों में बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है.

कनवास बना प्रदेश का सबसे अधिक बारिश वाला क्षेत्र : इस मानसून सीजन में पहली बार राजस्थान के किसी क्षेत्र में कुल वर्षा का आंकड़ा 400 मिमी से अधिक पहुंच गया है. कोटा जिले के कनवास में 1 जून से गुरुवार सुबह तक 437 मिमी बारिश दर्ज की गई. इससे पहले सबसे अधिक वर्षा का रिकॉर्ड प्रतापगढ़ जिले के अरनोद के नाम था. बारिश का असर प्रदेश के अनेक हिस्सों में देखने को मिला. बीकानेर जिले के महाजन कस्बे और आसपास के गांवों में देर रात से सुबह तक लगातार बारिश होती रही.

श्रीगंगानगर के जैतसर में बाजार में जल भराव (फोटो ईटीवी भारत)

धौलपुर के बाड़ी उपखंड में झमाझम बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम सुहावना हो गया. सिरोही के हिल स्टेशन माउंट आबू में लगातार रिमझिम बारिश से पहाड़ियां हरियाली से आच्छादित हो गई हैं. बारां जिले के हरनावदाशाहजी क्षेत्र में नदी-नाले उफान पर रहे, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया. अजमेर में सुबह से लगातार बारिश होती रही, जबकि पाली जिले के देसूरी उपखंड में पिछले 24 घंटों में 46 मिमी वर्षा दर्ज की गई. बारिश के बीच बारां जिले के कवाई क्षेत्र के उमरथना गांव में आकाशीय बिजली गिरने से राजू उर्फ राजेन्द्र (29) की मौत हो गई. घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है.

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जयपुर में देर रात झमाझम बारिश : राजधानी जयपुर में दिनभर उमस और तेज धूप के बाद रात करीब 10 बजे मौसम ने अचानक करवट ली. मानसरोवर, वैशाली नगर, मालवीय नगर, जगतपुरा, विद्याधर नगर, प्रतापनगर और टोंक रोड सहित अनेक इलाकों में तेज बारिश हुई. कई सड़कों पर जलभराव हो गया, जिससे देर रात यातायात प्रभावित रहा. हालांकि, बारिश के बाद लोगों को उमस से राहत मिली और तापमान में गिरावट दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पूर्वी राजस्थान के ऊपर सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन और प्रदेश से गुजर रही मानसून ट्रफ लाइन के कारण बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिल रही है. इसी वजह से अगले चार से पांच दिनों तक अधिकांश जिलों में मानसून सक्रिय रहेगा.

हनुमानगढ़ में जिला कलेक्ट्रेट रोड पर भरा पानी (ETV Bharat)

हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपूतली-बहरोड, अलवर, दौसा, डीग, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, नागौर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, उदयपुर, राजसमंद, सलूम्बर, डीडवाना-कुचामन, खैरथल-तिजारा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर और पाली जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश तथा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में 26 जुलाई तक कई स्थानों पर भारी और कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग का कहना है कि 25 जुलाई के बाद पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी आ सकती है.

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औसत से अब भी 19 प्रतिशत कम बारिश : हालांकि, पिछले दो दिनों में मानसून सक्रिय हुआ है, लेकिन पूरे सीजन की बात करें तो राजस्थान अब भी औसत वर्षा से पीछे चल रहा है. 22 जुलाई तक प्रदेश में सामान्य औसत वर्षा 158.13 मिमी के मुकाबले 127.86 मिमी बारिश दर्ज हुई है, यानी प्रदेश में अब भी करीब 19 प्रतिशत वर्षा की कमी बनी हुई है. पिछले साल इसी अवधि तक 323.63 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई थी. इस लिहाज से इस बार अब तक करीब 165 मिमी कम वर्षा हुई है.

तापमान में आई गिरावट : बारिश के बाद अधिकांश जिलों में दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई. जयपुर का अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस, अजमेर 27 डिग्री, कोटा 29.8 डिग्री, चित्तौड़गढ़ 29.6 डिग्री, अलवर 30 डिग्री और डूंगरपुर 30.8 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं, जैसलमेर 40 डिग्री और बाड़मेर 39.3 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश के सबसे गर्म शहरों में शामिल रहे.

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खरीफ फसलों के लिए राहत की बारिश : कृषि विशेषज्ञ शरद शर्मा का मानना है कि वर्तमान बारिश का दौर खरीफ फसलों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा. लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों को इससे बड़ी राहत मिलेगी. खेतों में नमी बढ़ने से बाजरा, मूंग, उड़द, ग्वार, सोयाबीन और अन्य खरीफ फसलों की बढ़वार बेहतर होने की उम्मीद है. यदि आगामी दिनों में भी इसी तरह संतुलित बारिश होती रही तो प्रदेश में कृषि उत्पादन पर इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा.

पीलीबंगा में जलमग्न हुए खेत (ETV Bharat)

डूंगरपुर में बरसात का दौर: जिले में गुरुवार को दूसरे दिन भी बरसात का दौर चल रहा है. सुबह की शुरुआत रिमझिम और हल्की बरसात से हुई. आसमान में घनघोर काले बादल छाए हुए हैं. पिछले 24 घंटे में डूंगरपुर में 1 इंच औसत बारिश दर्ज की गई है. वहीं, बारिश के चलते सोम व माही नदी में पानी की आवक होने से बेणेश्वर धाम टापू में तब्दील हो गया है. मौसम विभाग की ओर से डूंगरपुर जिले में 26 जुलाई तक बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. गुरुवार को सुबह से आसमान में घनघोर काले बादल छाए रहे. दिन खुलने बाद भी अंधेरे का अहसास हुआ. बेणेश्वर धाम टापू में तब्दील हो गया है. धाम को जोड़ने वाले साबला, वलाई और बांसवाड़ा पुल पर पानी की चादर चल रही है. साबला पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से पुलों से वाहनों की आवाजाही बंद करवा दी है.

निठाउवा-सागवाड़ा में सवा 2 इंच बारिश : डूंगरपुर में 24 घंटे से रुक-रुककर बरसात का दौर चल रहा है. निठाउवा और सागवाड़ा में सबसे ज्यादा 60 एमएम (सवा 2 इंच) बारिश हुई है. गलियाकोट में 53 एमएम, सोम कमला आम्बा बांध क्षेत्र में 26 एमएम, धंबोला में 32 एमएम, डूंगरपुर में 18 एमएम, आसपुर में 19 एमएम, चिखली में 32 एमएम, देवल में 16 एमएम, गणेशपुर में 14 एमएम, कनबा में 20 एमएम, साबला में 12 एमएम ओर वेंजा में 17 एमएम बारिश हुई है.