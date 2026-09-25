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मानसून की विदाई के साथ राजस्थान में गर्मी के तेवर, बाड़मेर-जैसलमेर में पारा 43 डिग्री पार

जोधपुर में 10 साल का सितंबर का सबसे गर्म दिन: जोधपुर में भी गर्मी ने रिकॉर्ड के करीब दस्तक दी. गुरुवार को अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 5.8 डिग्री ज्यादा है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यह पिछले करीब 10 वर्षों में सितंबर का सबसे गर्म दिन रहा. वर्ष 2016 में जोधपुर में सितंबर का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री दर्ज किया गया था, जबकि 2015 में यह 41 डिग्री तक पहुंचा था. हालांकि, जोधपुर का सितंबर का सर्वकालिक रिकॉर्ड 42.5 डिग्री सेल्सियस है, जो 22 सितंबर 1974 को दर्ज किया गया था.

सितंबर में बाड़मेर-जैसलमेर का रिकॉर्ड पारा: बाड़मेर और जैसलमेर में दर्ज तापमान सितंबर के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच गया. बाड़मेर का सितंबर का सर्वकालिक अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस है, जो 21 सितंबर 1987 को दर्ज किया गया था. गुरुवार को यहां तापमान 43.6 डिग्री रहा, यानी रिकॉर्ड से महज 0.1 डिग्री कम. इसी तरह जैसलमेर का सितंबर का सर्वकालिक रिकॉर्ड 43.3 डिग्री सेल्सियस है, जो 10 सितंबर 1949 को दर्ज हुआ था. गुरुवार को जैसलमेर का तापमान 43.2 डिग्री रहा. यानी यहां भी सितंबर के ऑल टाइम रिकॉर्ड से अंतर सिर्फ 0.1 डिग्री रहा. जैसलमेर में न्यूनतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस रहा. IMD के ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2009 में सितंबर में यहां अधिकतम तापमान 43 डिग्री और 2017 में 42.2 डिग्री तक पहुंचा था.

छह जिलों में 40 डिग्री के पार तापमान: गुरुवार, 24 सितंबर को बाड़मेर में अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. यह सामान्य से 6.9 डिग्री अधिक रहा. जैसलमेर में 43.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.1 डिग्री ज्यादा है. इसके अलावा जोधपुर में 41.7, बीकानेर में 41.6, चूरू में 40.5 और नागौर में 40.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. जोधपुर का तापमान सामान्य से 5.8 डिग्री, बीकानेर का 4.2 डिग्री और चूरू का 3.6 डिग्री अधिक रहा. पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के अन्य इलाकों में भी गर्मी का असर देखने को मिला. फतेहपुर में 39.5, जालोर में 39.4 और पिलानी में 39.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. वहीं, सीकर में 37.4 और चित्तौड़गढ़ में 37.3 डिग्री तापमान रहा. राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 0.4 डिग्री कम रहा.

जयपुर: राजस्थान में मानसून की विदाई के बीच मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. पश्चिमी राजस्थान में तेज गर्मी पड़ रही है और कई जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है. मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार पिछले 24 घंटे में प्रदेश का मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा. बाड़मेर में सर्वाधिक 43.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि जैसलमेर में पारा 43.2 डिग्री तक पहुंच गया.

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मानसून की विदाई के दौरान क्यों बढ़ी गर्मी ? मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, मानसून की वापसी के दौरान हवा की दिशा में बदलाव होता है. इस दौरान एंटी-साइक्लोन बनने से गर्म हवाएं राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में घूमती रहती हैं. इसके कारण पश्चिमी राजस्थान में तापमान तेजी से बढ़ रहा है. IMD के अनुसार 24 सितंबर को दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा धौलपुर और उदयपुर से होकर गुजर रही थी, यानी इस तारीख तक राजस्थान के पूरे हिस्से से मानसून की औपचारिक विदाई नहीं हुई थी. इसके बावजूद पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर और सामान्य से करीब 4 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया.

27 से फिर बारिश के आसार: गर्मी के बीच राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिनों में बारिश की संभावना भी है. मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अगले 2 से 3 दिन प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. 27 से 29 सितंबर के दौरान भरतपुर, जयपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 28 और 29 सितंबर को बीकानेर संभाग में भी कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है. 25 सितंबर को कोटा और भरतपुर संभाग, 26 सितंबर को कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग तथा 27 से 29 सितंबर के दौरान अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश के संकेत हैं.

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27-28 सितंबर को आंधी और वज्रपात की चेतावनी: मौसम विभाग ने 27 और 28 सितंबर के आसपास पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई है. अलवर, भरतपुर और दौसा में 27 और 28 सितंबर को चेतावनी दी गई है. जयपुर और सीकर समेत कुछ जिलों में 27 सितंबर को मेघगर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं की संभावना है. जयपुर के स्थानीय पूर्वानुमान के अनुसार 27 सितंबर को बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश और 28 सितंबर को गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है.

जैसलमेर के बाजार में कड़क धूप (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर-अजमेर-टोंक के लिए बीसलपुर बांध में एक साल का पानी: राजस्थान में मानसून कमजोर रहने के बावजूद बीसलपुर बांध में जयपुर, अजमेर और टोंक की एक करोड़ से अधिक आबादी के लिए पर्याप्त पेयजल उपलब्ध है. जल संसाधन विभाग के अनुसार वर्तमान में बांध का जलस्तर 314.50 आरएल मीटर है, जो कुल भराव क्षमता का करीब 73 फीसदी है. बीसलपुर बांध से जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों में लगातार पेयजल की आपूर्ति की जा रही है. इन तीनों जिलों के लिए रोजाना करीब 2 सेंटीमीटर पानी का उठाव हो रहा है. इसमें जयपुर के लिए करीब 700 एमएलडी पानी लिया जा रहा है.

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जल संसाधन विभाग के अनुसार मौजूदा जलस्तर के आधार पर बीसलपुर बांध में जयपुर, अजमेर और टोंक के लिए आगामी एक साल का पेयजल उपलब्ध है. इससे मानसून की कमजोर स्थिति के बावजूद तीनों जिलों की पेयजल जरूरतों को लेकर फिलहाल पर्याप्त पानी मौजूद है. बांध से टोंक जिले के 256 गांवों की करीब 81,800 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए अब तक 16 बार पानी दिया जा चुका है. इससे कृषि क्षेत्र को भी बांध के पानी का लाभ मिल रहा है. अधीक्षण अभियंता मनीष बंसल के अनुसार बीसलपुर बांध सिर्फ पेयजल और सिंचाई का प्रमुख स्रोत ही नहीं है, बल्कि यहां मछली पालन से आसपास के गांवों के युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है. बांध के जल संसाधन का उपयोग स्थानीय स्तर पर आजीविका के लिए भी किया जा रहा है.