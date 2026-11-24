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राजस्थान में अगले 48 घंटे में और गिरेगा तापमान , फतेहपुर में 4.3 डिग्री पर पहुंचा पारा

जयपुरः राजस्थान में उत्तरी हवाओं के असर से सर्दी का प्रभाव लगातार बढ़ने लगा है. प्रदेश में अब रात के तापमान में गिरावट के साथ सुबह और देर रात सर्दी की चुभन महसूस होने लगी है. शेखावाटी और उत्तरी राजस्थान के कई शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है.

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, 23 नवंबर की रात को प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान सीकर के फतेहपुर में 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं नागौर में 5.6 डिग्री, सीकर में 6.2 डिग्री और अजमेर व माउंट आबू में 7.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ. प्रदेश में दिन और रात के तापमान में अंतर भी साफ दिखाई देने लगा है. जहां रात में सर्दी बढ़ रही है. वहीं, दिन में धूप निकलने से तापमान 27 से 31 डिग्री के बीच बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में प्रदेश का मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा. सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 31.5 डिग्री और सबसे कम न्यूनतम तापमान फतेहपुर में 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

अगले 48 घंटे में 1 से 2 डिग्री तक गिर सकता है पाराः मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले 48 घंटों में प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है. वहीं, पश्चिमी राजस्थान सहित उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिरने के संकेत हैं. मौसम विभाग के अनुसार, आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. इस दौरान बारिश, आंधी, मेघगर्जन या ओलावृष्टि को लेकर फिलहाल किसी जिले में चेतावनी जारी नहीं की गई है. उत्तर-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से रात के तापमान में गिरावट का दौर जारी रह सकता है.

फतेहपुर में सबसे ज्यादा सर्दी, नागौर में 5.6 डिग्री पर पाराः प्रदेश में सर्दी का सबसे ज्यादा असर शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है. फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा. नागौर में 5.6 डिग्री, सीकर में 6.2 डिग्री, अजमेर और माउंट आबू में 7.7 डिग्री तथा चूरू में 7.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ. इसके अलावा भीलवाड़ा में 8.4 डिग्री, वनस्थली में 8.5 डिग्री, झुंझुनू में 9.2 डिग्री, पिलानी में 9.3 डिग्री, करौली में 9.4 डिग्री और अलवर में 9.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. उदयपुर के डबोक में न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री रहा. इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि प्रदेश के कई हिस्सों में रात के समय सर्दी का असर तेज हो गया है.

दिन में बाड़मेर सबसे गर्मः रात में सर्दी बढ़ने के बावजूद प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में दिन के समय गर्माहट बनी हुई है. 23 नवंबर को बाड़मेर में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जवाई बांध पाली में 30.4 डिग्री, जैसलमेर और जोधपुर में 30.2 डिग्री तथा चित्तौड़गढ़ में 29.4 डिग्री तापमान रहा. राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान मौसम विभाग की वेधशाला के आंकड़ों के अनुसार 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जोधपुर में न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री और कोटा में 12 डिग्री रहा. पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर और जैसलमेर जैसे शहरों में दिन के समय धूप से राहत बनी हुई है, लेकिन सुबह और रात में सर्दी का अहसास बढ़ रहा है.

जयपुर में सर्दी के साथ प्रदूषण की दोहरी मारः राजधानी जयपुर में नवंबर के अंतिम सप्ताह में मौसम के साथ वायु प्रदूषण भी चिंता बढ़ा रहा है. सुबह और रात के समय सर्दी का असर बढ़ने लगा है. वहीं, कई इलाकों में प्रदूषण के कारण धुंध दिखाई दे रही है. शहर में शास्त्री नगर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 272 दर्ज किया गया, जबकि मानसरोवर में AQI 224 रहा. जयपुर का औसत AQI 192 रिकॉर्ड किया गया. शहर में अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. रात का तापमान सामान्य से करीब 1 डिग्री अधिक रहा. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे जयपुर में आसमान साफ रहने की संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान करीब 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.

रेलवे ने 6 ट्रेनों के संचालन में किया बदलावः सर्दी के साथ कोहरे का मौसम शुरू होने से रेलवे ने भी परिचालन संबंधी तैयारियां शुरू कर दी हैं. कोहरे के दौरान सुरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने 6 ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है. इसके तहत 2 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द किया गया है, जबकि 4 ट्रेनों के फेरों में कटौती की गई है. रेलवे की ओर से किया गया यह बदलाव 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेगा. कोहरे के कारण ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ने की आशंका को देखते हुए यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति और समय-सारणी की जानकारी लेने की सलाह दी गई है.

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उत्तर और पूर्वी राजस्थान में सर्द हवाओं का असरः उत्तरी हवाओं के चलते अलवर, सीकर, पिलानी और श्रीगंगानगर समेत उत्तर-पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में दिन के समय भी सर्द हवाएं चल रही हैं. धूप निकलने के बावजूद सर्द हवाओं के कारण लोगों को सर्दी महसूस हो रही है. सोमवार को फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, माउंट आबू में तापमान शून्य डिग्री से बढ़कर करीब 3 डिग्री तक पहुंच गया था.

सीकर, टोंक, चूरू और नागौर में भी न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है. सर्दी का असर बढ़ने के साथ ही लोगों ने गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं. सुबह की सैर करने वाले लोगों और देर रात बाहर निकलने वालों को सर्द हवाओं का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है.