ETV Bharat / state

राजस्थान में सुबह-शाम हल्की सर्दी, फतेहपुर सबसे ठंडा, बाड़मेर सबसे गर्म

नवंबर के दूसरे सप्ताह में बढ़ेगी सर्दी: प्रदेश में फिलहाल दिन के समय धूप खिली रहने से मौसम सुहावना बना हुआ है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में रात के समय तापमान में गिरावट से लोग अलाव का सहारा लेने लगे हैं. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि नवंबर के दूसरे सप्ताह से राज्य के उत्तरी हिस्सों में ठंड और अधिक बढ़ने की संभावना है.

जयपुर: राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बना रहा. राज्य के अधिकांश हिस्सों में न तो बारिश हुई और न ही तापमान में कोई बड़ा बदलाव दर्ज किया गया. हालांकि, न्यूनतम तापमान में गिरावट से सुबह और रात के समय हल्की ठंडक महसूस की जा रही है. बुधवार को बीकानेर में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई. बीकानेर का अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री और न्यूनतम 14.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से नीचे दर्ज हुआ. जयपुर में दिन का तापमान 30.6 और रात का तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस रहा.

बाड़मेर सबसे गर्म, फतेहपुर सबसे ठंडा स्थान: मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में सर्वाधिक तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राज्य में सबसे कम तापमान सीकर जिले के फतेहपुर में 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. फतेहपुर में न्यूनतम तापमान गिरने से सुबह के समय कोहरा और ठंडी हवाओं का असर देखने को मिला. हालांकि कोटा में अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि अजमेर, उदयपुर और जोधपुर संभागों में तापमान लगभग स्थिर रहा. चित्तौड़गढ़ और अलवर जैसे शहरों में दिन का तापमान 31 डिग्री के आसपास रहा.

पढ़ें: प्रदेश में गुलाबी सर्दी ने दी दस्तक, मौसम विभाग ने दिया ये बड़ा अपडेट

बारिश की संभावना नहीं: गुरुवार सुबह 8:30 बजे दर्ज आंकड़ों के अनुसार, राज्य में औसत न्यूनतम आर्द्रता 45 प्रतिशत और अधिकतम 90 प्रतिशत रही. हवा में नमी का स्तर पूर्वी हिस्सों में थोड़ा अधिक रहा, जबकि पश्चिमी राजस्थान में शुष्क हवाएं चलती रहीं. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटों में भी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा. पश्चिमी विक्षोभ की अनुपस्थिति के कारण फिलहाल वर्षा की कोई संभावना नहीं है. रात के तापमान में हल्की गिरावट जारी रह सकती है, जिससे सुबह और देर शाम के समय ठंड का असर और बढ़ेगा.