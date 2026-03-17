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प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, तापमान में गिरावट दर्ज, कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी

मौसम भवन. ( ETV Bharat jaipur file photo )

जयपुरः मार्च के महीने में तेज गर्मी से झुलस रहे राजस्थान के लोगों को अब मौसम में बदलाव के चलते राहत मिलने लगी है. प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहा तापमान अब गिरने लगा है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे में एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, इसके असर से राज्य में आंधी, बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है. पिछले एक सप्ताह में लगातार सक्रिय रहे पश्चिमी विक्षोभों के कारण मौसम का मिजाज बदल गया है. पहले जहां पारा लगातार बढ़ रहा था, वहीं अब उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है. बीते दिनों गर्म हवाएं नहीं चलने और हल्के बदलाव के चलते तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है. सोमवार को भी प्रदेश के 6 शहरों में दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई. पढ़ेंः प्रदेश में बढ़ने लगा पारा, चित्तौड़गढ़ रहा सबसे गर्म, 18 से 21 मार्च के बीच सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ 18 मार्च से सक्रिय होगा नया सिस्टमः जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 18 मार्च से एक नया और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा. इसका असर 20 मार्च तक बना रहेगा. इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में मेघगर्जन, तेज हवाओं और बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी. 18 मार्च को जोधपुर और बीकानेर संभाग में आंधी और हल्की बारिश की शुरुआत होने की संभावना है. वहीं, 19-20 मार्च को जयपुर, अजमेर, भरतपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में तेज आंधी और बारिश की संभावना है. 21 मार्च तक मौसम में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा.