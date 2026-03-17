प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, तापमान में गिरावट दर्ज, कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी
मार्च के महीने में तेज गर्मी से झुलस रहे प्रदेशवासियों को मौसम में आए बदलाव के बाद मामूली राहत मिली है.
Published : March 17, 2026 at 12:17 PM IST
जयपुरः मार्च के महीने में तेज गर्मी से झुलस रहे राजस्थान के लोगों को अब मौसम में बदलाव के चलते राहत मिलने लगी है. प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहा तापमान अब गिरने लगा है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे में एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, इसके असर से राज्य में आंधी, बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है.
पिछले एक सप्ताह में लगातार सक्रिय रहे पश्चिमी विक्षोभों के कारण मौसम का मिजाज बदल गया है. पहले जहां पारा लगातार बढ़ रहा था, वहीं अब उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है. बीते दिनों गर्म हवाएं नहीं चलने और हल्के बदलाव के चलते तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है. सोमवार को भी प्रदेश के 6 शहरों में दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई.
पढ़ेंः प्रदेश में बढ़ने लगा पारा, चित्तौड़गढ़ रहा सबसे गर्म, 18 से 21 मार्च के बीच सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ
18 मार्च से सक्रिय होगा नया सिस्टमः जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 18 मार्च से एक नया और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा. इसका असर 20 मार्च तक बना रहेगा. इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में मेघगर्जन, तेज हवाओं और बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी. 18 मार्च को जोधपुर और बीकानेर संभाग में आंधी और हल्की बारिश की शुरुआत होने की संभावना है. वहीं, 19-20 मार्च को जयपुर, अजमेर, भरतपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में तेज आंधी और बारिश की संभावना है. 21 मार्च तक मौसम में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा.
मौसम विभाग ने किया अलर्टः मौसम विभाग ने 18 मार्च के लिए कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. इनमें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू शामिल हैं. इसके अलावा फलोदी, पाली, जालोर और बालोतरा में भी मौसम बिगड़ने की संभावना जताई गई है. इस दौरान 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है.
पढ़ेंः Weather Forecast : तापमान में उतार-चढ़ाव जारी, राजस्थान के कई जिलों में आंधी-बारिश की संभावना
तापमान में गिरावट, 40 डिग्री से नीचे रहेगा पाराः इस नए सिस्टम के प्रभाव से प्रदेश में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना रहेगा. पिछले दो दिन में हुई हल्की बारिश और मौसम में बदलाव के कारण कई शहरों में तापमान सामान्य से नीचे पहुंच गया है. रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, इससे सर्दी बढ़ी है. कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है. इस दौरान राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस चित्तौड़गढ़ और बाड़मेर में दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस फतेहपुर (सीकर) में रिकॉर्ड किया गया.
पूर्वी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा कोटा में 36.3 डिग्री, पिलानी में 35.6 डिग्री, भीलवाड़ा में 34.4 डिग्री और जयपुर में 33.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान की बात करें तो सीकर, झुंझुनू और अलवर सहित कई जिलों में रात का तापमान 14 से 17 डिग्री के बीच बना हुआ है. पश्चिमी राजस्थान में भी फलोदी में 37.6 डिग्री, जोधपुर शहर में 36.0 डिग्री और पाली में 36.5 डिग्री तापमान दर्ज हुआ.