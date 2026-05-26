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नौतपा का कहर: चूरू में रातें भी तपीं, श्रीगंगानगर में 45 डिग्री, हीटवेव अलर्ट जारी

नौतपा के चलते गर्मी अपने प्रचंड रूप में पड़ने लगी है. चूरू और श्रीगंगानगर में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित होने लगा है.

Nautapa in Churu and Sri Ganganagar
गर्मी से बचाव का उपाय करती युवतियां (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 26, 2026 at 3:41 PM IST

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चूरू/ श्रीगंगानगर: नौतपा ने पश्चिमी राजस्थान में अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. चूरू और श्रीगंगानगर जिलों में भीषण गर्मी और तेज लू ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. दिन का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है, वहीं रातें भी राहत नहीं दे रहीं. चूरू में रात का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री बढ़कर 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि श्रीगंगानगर में दिन का पारा 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है. गर्म हवाओं के थपेड़ों ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है. दोपहर में बाजार सून्न रहे, सड़कें सन्नाटे में डूबी रहीं. चिकित्सकों ने लोगों को अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने और अधिक से अधिक पानी पीने की सलाह दी है.

चूरू में रातें भी नहीं दे रहीं राहत: थार के द्वार कहे जाने वाले चूरू जिले में नौतपा ने कहर बरपा रखा है. दिन की तपिश के बाद रात के समय भी लोगों को गर्मी से चैन नहीं मिल रहा. न्यूनतम तापमान करीब 5 डिग्री बढ़कर 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. कूलर और पंखे भी गर्म हवा फेंक रहे हैं. गर्मी से बचाव के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थ, छाछ, शिकंजी और फलों का सहारा ले रहे हैं. नौतपा के चलते चूरू आग के गोले जैसा महसूस हो रहा है. अगर तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में हालात और कठिन हो सकते हैं.

चूरू में गर्मी से जनजीवन प्रभावित (ETV Bharat Churu)

पढ़े: राजस्थान में नौतपा की शुरुआत, 19 जिलों में हीटवेव का अलर्ट, पारा 47 डिग्री तक पहुंचने के आसार

श्रीगंगानगर में हीटवेव का येलो अलर्ट: श्रीगंगानगर में नौतपा के दूसरे दिन ही गर्मी ने पसीने छुड़ा दिए. अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री दर्ज किया गया. तेज धूप और लू के बीच दिनभर धूलभरी आंधी भी चलती रही. मौसम विभाग ने 26 से 29 मई तक हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है. प्रशासन ने सड़कों पर पानी के छिड़काव जैसे राहत कार्य शुरू कर दिए हैं. वहीं चिकित्सा विभाग ने सभी अस्पतालों में दवाइयों, पेयजल, कूलर और पंखों की व्यवस्था पूरी कर ली है. रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और धान मंडी में ओआरएस के पैकेट बांटे जा रहे हैं. मौसम विभाग ने 27 से 29 मई के बीच तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है, जिससे लोगों को राहत मिलने के आसार हैं.

Nautapa in Churu and Sri Ganganagar
श्रीगंगानगर में मटके की प्याउ (ETV Bharat Shriganganagar)

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