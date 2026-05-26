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नौतपा का कहर: चूरू में रातें भी तपीं, श्रीगंगानगर में 45 डिग्री, हीटवेव अलर्ट जारी

चूरू/ श्रीगंगानगर: नौतपा ने पश्चिमी राजस्थान में अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. चूरू और श्रीगंगानगर जिलों में भीषण गर्मी और तेज लू ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. दिन का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है, वहीं रातें भी राहत नहीं दे रहीं. चूरू में रात का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री बढ़कर 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि श्रीगंगानगर में दिन का पारा 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है. गर्म हवाओं के थपेड़ों ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है. दोपहर में बाजार सून्न रहे, सड़कें सन्नाटे में डूबी रहीं. चिकित्सकों ने लोगों को अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने और अधिक से अधिक पानी पीने की सलाह दी है.

चूरू में रातें भी नहीं दे रहीं राहत: थार के द्वार कहे जाने वाले चूरू जिले में नौतपा ने कहर बरपा रखा है. दिन की तपिश के बाद रात के समय भी लोगों को गर्मी से चैन नहीं मिल रहा. न्यूनतम तापमान करीब 5 डिग्री बढ़कर 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. कूलर और पंखे भी गर्म हवा फेंक रहे हैं. गर्मी से बचाव के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थ, छाछ, शिकंजी और फलों का सहारा ले रहे हैं. नौतपा के चलते चूरू आग के गोले जैसा महसूस हो रहा है. अगर तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में हालात और कठिन हो सकते हैं.