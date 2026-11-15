राजस्थान के छह जिलों में आज बारिश और आंधी का अलर्ट, 40 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, फसलों को मिलेगी संजीवनी
जयपुर सहित कई शहरों में बादल छाए, मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम दर्जे की बारिश के आसार.
Published : November 15, 2026 at 11:42 AM IST
जयपुर : प्रदेश के कई इलाकों में गुलाबी सर्दी की दस्तक के साथ ही मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने लगा है. जयपुर जिले के साथ ही प्रदेश के कई इलाकों में मौसम ने करवट ली है. जहां आज रविवार सुबह से ही बादल छाए हुए हैं. जयपुर, नागौर, डीडवाना - कुचामन, कोटपुतली - बहरोड़, सीकर और झुंझुनू जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं. इन इलाकों में 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चलने और बारिश होने की भी संभावना है. इस बारिश से रबी की फसलों की बुवाई में जुटे किसानों को राहत मिलने के भी आसार हैं. इधर, राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट आई है. जबकि न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है.
हवा के साथ इन इलाकों में बारिश के आसार : जयपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के महानिदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, प्रदेश के डीडवाना - कुचामन, नागौर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू और कोटपुतली - बहरोड़ जिले के कुछ हिस्सों में आज रविवार को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में आज 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने और मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार हैं. उन्होंने कहा कि बारिश और मेघ गर्जन के समय पेड़ों के नीचे शरण लेने की बजाए किसी सुरक्षित स्थान पर रहना चाहिए. इन जिलों के अलावा प्रदेश के बाकी इलाकों में मौसम साफ रहने का अनुमान है.
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24 घंटों में यहां हुई बारिश : वहीं, बात अगर बीते 24 घंटों की करें तो पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की और पूर्वी राजस्थान में भी हल्की बारिश दर्ज की गई है. इस अवधि में प्रदेश में सबसे ज्यादा 12 एमएम बारिश बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ में दर्ज की गई है. जबकि, फतेहपुर में तीन एमएम, रामगढ़ शेखावाटी में दो एमएम और कुछ हिस्सों में एक एमएम से कम बारिश हुई है. जबकि, पूंगल (बीकानेर) में आठ एमएम, जैसलमेर में सात एमएम, बीकानेर में छह, रतनगढ़ में पांच, लूणकरणसर, सरदारशहर में तीन-तीन, राजगढ़-सादुलपुर में दो, चूरू, श्रीगंगानगर, नाचना लाठी, तारानगर रैणी सहित कुछ अन्य इलाकों में एक एमएम या इससे कम बारिश हुई है.
अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर : प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान के बीच अंतर बरकरार है. दिन में तापमान ज्यादा रह रहा है. जबकि रात में पारा गिर रहा है. पूर्वी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 36 डिग्री और पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, पूर्वी राजस्थान में सिरोही में न्यूनतम तापमान 13.9 डिग्री और पश्चिमी राजस्थान में जंवाई पाली में न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री रहा.
जयपुर में दिन और रात के तापमान में अंतर : राजधानी जयपुर में आज रविवार को सुबह से ही बादल छाए हुए हैं. जिले के कुछ हिस्सों में बारिश का भी अलर्ट है. शहर में बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस रहा. अधिकतम तापमान में बीते 24 घंटे में 0.4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है. जबकि न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री दर्ज किया गया. न्यूनतम तापमान में 0.2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि, अधिकतम तापमान सामान्य से 2.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.7 डिग्री ज्यादा रहा है.
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फलौदी और पिलानी में गिरा तापमान : प्रदेश में बीते 24 घंटों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट फलौदी और पिलानी में दर्ज की गई है. फलौदी में अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19.0 डिग्री सेल्सियस रहा. वहां अधिकतम तापमान में 2.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 1.6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है. इसी प्रकार पिलानी में अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहां अधिकतम तापमान में 2.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 2.4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.