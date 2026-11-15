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राजस्थान के छह जिलों में आज बारिश और आंधी का अलर्ट, 40 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, फसलों को मिलेगी संजीवनी

जयपुर में सुबह से आसमान में बादल छाए ( फोटो ईटीवी भारत )

जयपुर : प्रदेश के कई इलाकों में गुलाबी सर्दी की दस्तक के साथ ही मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने लगा है. जयपुर जिले के साथ ही प्रदेश के कई इलाकों में मौसम ने करवट ली है. जहां आज रविवार सुबह से ही बादल छाए हुए हैं. जयपुर, नागौर, डीडवाना - कुचामन, कोटपुतली - बहरोड़, सीकर और झुंझुनू जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं. इन इलाकों में 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चलने और बारिश होने की भी संभावना है. इस बारिश से रबी की फसलों की बुवाई में जुटे किसानों को राहत मिलने के भी आसार हैं. इधर, राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट आई है. जबकि न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है.

हवा के साथ इन इलाकों में बारिश के आसार : जयपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के महानिदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, प्रदेश के डीडवाना - कुचामन, नागौर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू और कोटपुतली - बहरोड़ जिले के कुछ हिस्सों में आज रविवार को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में आज 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने और मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार हैं. उन्होंने कहा कि बारिश और मेघ गर्जन के समय पेड़ों के नीचे शरण लेने की बजाए किसी सुरक्षित स्थान पर रहना चाहिए. इन जिलों के अलावा प्रदेश के बाकी इलाकों में मौसम साफ रहने का अनुमान है.