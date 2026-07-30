राजस्थान में 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट, सावन में जोर पकड़ेगा मानसून
पूर्वी राजस्थान में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.
Published : July 30, 2026 at 12:16 PM IST
जयपुर : डीप-डिप्रेशन के असर से प्रदेश में अब मानसून सक्रियता बढ़ रही है. जयपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश के आसार नजर आ रहे हैं. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने 31 जुलाई से 2 अगस्त तक दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई है. विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा का कहना है कि राजस्थान में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है.
सावन की शुरुआत के साथ प्रदेश में बारिश का दौर तेज होने के आसार हैं. पूर्वी भारत के ऊपर बने डिप्रेशन के पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने के कारण राजस्थान के कई हिस्सों में अगले 5 से 6 दिनों तक मानसून सक्रिय रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान में 30 जुलाई से 3 अगस्त तक भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान है.
July 30, 2026
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मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, पूर्वी भारत के ऊपर बना गहरा अवदाब कमजोर होकर अब डिप्रेशन में बदल चुका है. यह सिस्टम वर्तमान में उत्तरी ओडिशा, दक्षिणी झारखंड और आसपास के छत्तीसगढ़ क्षेत्र के ऊपर स्थित है. इसके अगले 24 घंटों में धीरे-धीरे पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है. इसी सिस्टम के असर से राजस्थान में मानसूनी गतिविधियां बढ़ रही हैं.
जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभागों में अगले कई दिनों तक अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है. दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग और आसपास के जिलों में कहीं-कहीं भारी से अति भारी बारिश हो सकती है. वहीं, पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभागों के कुछ हिस्सों में भी 30 जुलाई से बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान है. जोधपुर संभाग के दक्षिणी हिस्सों में 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच भारी से अति भारी बारिश हो सकती है.
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आज और अगले दो दिन ज्यादा असर : मौसम विभाग के ताजा अलर्ट के अनुसार 30 और 31 जुलाई को पूर्वी राजस्थान में कई जगह भारी से अति भारी बारिश की संभावना है. 1 अगस्त को भी पूर्वी राजस्थान में अति भारी बारिश का खतरा बना रहेगा. इसके बाद 2 और 3 अगस्त को भारी बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. पश्चिमी राजस्थान में 30 और 31 जुलाई को भारी बारिश, 1 अगस्त को कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश, 2 और 3 अगस्त को फिर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.
पूर्वी भारत के ऊपर बना गहरा अवदाब, आगामी दिनों में राज्य में मानसून सक्रिय होने तथा दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी भागों में भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की प्रबल संभावना।— मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (@IMDJaipur) July 29, 2026
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जयपुर में मानसून की पहली अच्छी बारिश : राजधानी जयपुर में बुधवार को मानसून सीजन की पहली अच्छी बारिश ने शहर को तरबतर कर दिया. दोपहर बाद अचानक मौसम बदला और घने बादलों के साथ तेज बारिश शुरू हो गई. करीब एक घंटे तक बारिश का दौर चला, जिससे शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई. जेएलएन मार्ग, गोपालपुरा बाइपास और टोंक रोड समेत कई प्रमुख मार्गों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ. सांगानेर और जेएलएन मार्ग क्षेत्र में भी अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई.
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मालपुरा में 117 MM बारिश : बीते 24 घंटे में प्रदेश में सबसे अधिक बारिश टोंक जिले के मालपुरा में 117 मिलीमीटर दर्ज की गई. इसके अलावा प्रतापगढ़, दौसा, धौलपुर, झालावाड़ और नागौर समेत कई जिलों में भी कहीं-कहीं भारी बारिश हुई. मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर हल्की से भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर बारिश हुई.
बारिश के बावजूद सीजन का कोटा अभी कम : मानसून की गतिविधियां बढ़ने के बावजूद राजस्थान में सीजन की कुल बारिश अभी सामान्य से कम है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 28 जुलाई तक राज्य में औसतन 202.51 मिलीमीटर के मुकाबले 186.74 मिलीमीटर बारिश हुई थी, यानी करीब 7.79 फीसदी कमी दर्ज की गई. हालांकि, पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश के बाद स्थिति में सुधार हुआ है और आगे होने वाली बारिश से यह अंतर और कम होने की उम्मीद है. राज्य में मानसूनी बारिश के कुल आंकड़ों में माउंट आबू लगातार सबसे आगे बना हुआ है. 1 जून से 30 जुलाई की सुबह तक माउंट आबू में 657.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. इसके बाद उदयपुर जिले के लसाड़िया का स्थान है, जहां 650.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है.
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बारिश का वितरण असमान : प्रदेश में मानसून की सबसे बड़ी चुनौती बारिश का असमान वितरण है. दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में अभी भी सामान्य से काफी कम बारिश दर्ज की गई है. वहीं, बीकानेर, चूरू, बालोतरा, बाड़मेर, फलोदी, सीकर और झुंझुनू जैसे कुछ जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है. इससे एक ही राज्य में कहीं बारिश की कमी तो कहीं अधिक बारिश की स्थिति बनी हुई है.
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बांधों में जलभराव अभी भी चिंता का विषय : कमजोर मानसून के कारण प्रदेश के बांधों में जलभराव की स्थिति अभी पूरी तरह संतोषजनक नहीं है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य के 693 बांधों की कुल भराव क्षमता करीब 13,029.09 एमसीएम है, जबकि इनमें लगभग 6,161.48 एमसीएम पानी उपलब्ध है. यह कुल क्षमता का करीब 47.29 फीसदी है. पिछले साल इसी अवधि में बांधों में जलभराव करीब 75 फीसदी था. हालांकि, हाल की बारिश से बांधों में पानी की आवक बढ़ी है. राज्य में अब तक 13 बांध पूरी तरह भरकर ओवरफ्लो हो चुके हैं. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में अच्छी बारिश होने से जलाशयों में पानी की स्थिति में और सुधार की उम्मीद है.
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अगले पांच दिन राजस्थान के लिए अहम : कुल मिलाकर सावन की शुरुआत राजस्थान के लिए राहत लेकर आती दिखाई दे रही है. डिप्रेशन के असर से अगले 5 से 6 दिन मानसून सक्रिय रहने की संभावना है. खासकर पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी मानसून सक्रिय होगा. हालांकि, बारिश का वितरण किस तरह रहता है, यही तय करेगा कि प्रदेश में सामान्य से कम बारिश का अंतर कितनी तेजी से कम होता है.
बारिश के साथ तेज हवाएं और बिजली का खतरा : बारिश के दौरान कई इलाकों में मेघगर्जन और आकाशीय बिजली के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. मौसम विभाग ने निचले इलाकों और जलभराव वाले क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. भारी बारिश की स्थिति में अंडरपास, नदी-नालों और पुलों पर पानी का तेज बहाव यातायात को प्रभावित कर सकता है.