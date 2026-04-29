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राजस्थान के कुछ भागों में हीट वेव, फलोदी में पारा 44 डिग्री पार, आंधी और बारिश की संभावना

सर्वाधिक अधिकतम तापमान फलोदी में 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. न्यूनतम तापमान सीकर में 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कुछ भागों में हीट वेव का दौर जारी है. शेष अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस गिरावट हुई है. एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं के प्रभाव से दो-तीन दिन मेघ गर्जन के साथ आंधी और कहीं-कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना है.

जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक प्रदेश में कहीं-कहीं हीट वेव और उष्ण रात्रि दर्ज की गई है. इसके साथ ही कहीं पर मेघगर्जन और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश भी हुई है. पिछले 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक बारिश हनुमानगढ़ में 13 मिलीमीटर दर्ज की गई है. वर्तमान में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, जो औसत सामान्य तापमान के आसपास है.

वहीं, कोटा में 43.5 डिग्री और जयपुर में 40.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है. मई के पहले सप्ताह में भी प्रदेश में कहीं-कहीं पर हीट वेव की परिस्थितियों दर्ज होने के साथ ही दोपहर बाद मेघ गर्जन और आंधी की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है.

जयपुर: प्रदेश के कुछ भागों में हीट वेव का दौर जारी है. आंधी बारिश की गतिविधियां होने से कई जगह पर अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस गिरावट दर्ज की गई है. हीट वेव से आंशिक राहत मिलने की संभावना है. कहीं-कहीं पर आंधी और बारिश की संभावना है. प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान फलोदी में 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

पढ़ें : प्रदेश में हीटवेव अलर्ट, तापमान 44 से 46 डिग्री पहुंचा, चित्तौड़गढ़ में सड़कों पर पानी का छिड़काव

40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. मई के पहले सप्ताह में भी कहीं-कहीं पर हीट वेव की परिस्थितियों दर्ज होने की संभावना है. दोपहर बाद में गर्जन और आंधी की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है. आगामी दिनों में आंधी बारिश के प्रभाव से अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने की संभावना है. जिसके चलते हीट वेव से आंशिक राहत मिलने की संभावना है.

अधिकतम तापमान : प्रदेश में अधिकतम तापमान की बात की जाए तो अजमेर में 40.5 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा में 41.6 डिग्री सेल्सियस, वनस्थली में 41.3 डिग्री सेल्सियस, अलवर में 41.2 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 40.9 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 41.8 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 40.5 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 43.5 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ में 43 डिग्री सेल्सियस, डबोक में 40 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर में 43 डिग्री सेल्सियस और पाली में 40.8 डिग्री सेल्सियस धिकतम तापमान दर्ज किया गया है.

वहीं, जैसलमेर में 40.8 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर में 42.3 डिग्री सेल्सियस, फलोदी में 44.2 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 42.5 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 42 डिग्री सेल्सियस, श्रीगंगानगर में 42 डिग्री सेल्सियस, धौलपुर में 40 डिग्री सेल्सियस, नागौर में 39.2 डिग्री सेल्सियस, बारां में 41 डिग्री सेल्सियस, हनुमानगढ़ में 38 डिग्री सेल्सियस, जालोर में 40.4 डिग्री सेल्सियस, सिरोही में 37.4 डिग्री सेल्सियस, सवाई माधोपुर में 41 डिग्री सेल्सियस, फतेहपुर में 40.5 डिग्री सेल्सियस, करौली में 40.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है.

इन जगहों पर बारिश होने की संभावना : 29 अप्रैल से 5 मई तक जयपुर, भरतपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर संभाग में बारिश होने की संभावना है. 29 अप्रैल को अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, झुंझुनू, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ जिले में मैघ गर्जन के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. 30 मई को बारां, भरतपुर, बूंदी, डीग, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.