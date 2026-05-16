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प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर: कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट, 2–3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने की संभावना

आगामी दिनों में पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पुनः अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने की संभावना है. कहीं-कहीं पर हीट वेव चल सकती है. पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने की संभावना है. कहीं–कहीं पर हीट वेव चलने की भी संभावना है. प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी भागों में 18 से 22 में के दौरान तेज सताई हवाएं 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है.

जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक वर्तमान में प्रदेश के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के मध्य दर्ज किया जा रहा है, जो की सामान्य के आसपास है. प्रदेश के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने की संभावना है. इसके साथ ही तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की भी संभावना है.

जयपुर: प्रदेश में बारिश के बाद फिर से भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है. प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है. सबसे अधिकतम तापमान फलोदी में 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं चित्तौड़गढ़ में 44.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है. प्रदेश में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है. आगामी दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है.

अधिकतम तापमान: प्रदेश में अधिकतम तापमान की बात की जाए, तो अजमेर में 40.5, भीलवाड़ा में 41.7, वनस्थली में 43.6, अलवर में 40.8, जयपुर में 39.7, पिलानी में 41, सीकर में 37.5, कोटा में 42.8, चित्तौड़गढ़ में 44.2, डबोक में 41.1, बाड़मेर में 41.4 और पाली में 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं जैसलमेर में 41.2, जोधपुर में 41, फलौदी में 44.8, बीकानेर में 40.40, चूरू में 40.6, श्रीगंगानगर में 39.8, धौलपुर में 40, नागौर में 38, हनुमानगढ़ में 37.4, जालौर में 38.7, सिरोही में 37.2, सवाई माधोपुर में 39.8, फतेहपुर में 39 और करौली में 40.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया.

मौसम विभाग ने शनिवार को प्रदेश के कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है. साथ ही कई जिलों में हीट वेव का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है. अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सवाई माधोपुर जिले में मेघ गर्जन और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ बारिश की संभावना है. वहीं चित्तौड़गढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़, जैसलमेर, फलोदी समेत अन्य जगहों पर हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

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चूरू में पारा 40 डिग्री पार: मौसम विभाग के अनुसार अब क्षेत्र से पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरी तरह समाप्त हो चुका है. चूरू में शुक्रवार का अधिकतम तापमान 40 डिग्री पार दर्ज किया गया. वहीं शनिवार को न्यूनतम तापमान 26.0 डिग्री डिग्री दर्ज किया गया. शेखावाटी में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर अब खत्म हो चुका है. इसके साथ ही एक बार फिर गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. मौसम विभाग ने अगले दो से तीन दिन तक भीषण गर्मी और लू चलने की चेतावनी जारी की है.

चिकित्सक ने बताए गर्मी–लू से बचाव के उपाय: डॉ वीणा शर्मा ने बताया कि भीषण गर्मी का असर अब लोगों की सेहत पर भी दिखाई देने लगा है. जिला अस्पतालों और निजी क्लीनिकों में उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन, बुखार और लू से संबंधित मरीजों की संख्या बढ़ रही है. डॉ वीणा शर्मा के अनुसार खासकर बच्चे और बुजुर्ग तेज गर्मी की चपेट में जल्दी आ रहे हैं. गर्मी और लू से बचाव के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए. धूप में निकलते समय सिर को कपड़े या टोपी से ढककर रखें और खाली पेट बाहर निकलने से बचें. डॉक्टरों ने दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी है. साथ ही हल्का भोजन करने और ओआरएस, नींबू पानी तथा छाछ जैसे तरल पदार्थों का सेवन दिनचर्या में बढ़ाने की अपील की है.