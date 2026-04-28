ETV Bharat / state

प्रदेश में हीटवेव अलर्ट, तापमान 44 से 46 डिग्री पहुंचा, कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश

प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक बारिश बानसूर अलवर, कोटपुतली और चिड़ावा झुंझुनू में 10 मिलीमीटर दर्ज की गई है.

प्रदेश में हीटवेव अलर्ट
प्रदेश में हीटवेव अलर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 28, 2026 at 1:13 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : प्रदेश में कई जगह पर हीटवेव का दौर जारी है. अधिकांश भागों में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है. सबसे अधिकतम तापमान जैसलमेर में 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं, कुछ जगह पर तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश भी दर्ज की गई है. बानसूर (अलवर), कोटपूतली और चिड़ावा में सर्वाधिक बारिश 10 मिलीमीटर दर्ज की गई है. आगामी दिनों में बारिश से तापमान में गिरावट होने की संभावना है.

जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक प्रदेश में कुछ जगह पर उष्ण लहर और उष्ण रात्रि दर्ज हुई है. कुछ जगह पर मेघ गर्जन और तेज जोरदार हवाओं के साथ हल्की बारिश भी दर्ज की गई है. वर्तमान में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है, जो कि औसत सामान्य तापमान से अधिक है. सर्वाधिक अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर में दर्ज किया गया है. न्यूनतम तापमान फतेहपुर सीकर में 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक बारिश बानसूर अलवर, कोटपुतली और चिड़ावा झुंझुनू में 10 मिलीमीटर दर्ज की गई है.

पढ़ें. गर्मी में 'देसी फ्रीज' की डिमांड, प्रतिदिन 1200 से 1500 मटके की बिक्री

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कुछ भागों में हीटवेव का दौर जारी है. एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं के प्रभाव से दो-तीन दिन मेघ गर्जन के साथ आंधी और कहीं-कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना है. आगामी दिनों में आंधी बारिश के प्रभाव से अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने की संभावना है.

अधिकतम तापमान : प्रदेश में अधिकतम तापमान की बात की जाए तो अजमेर में 42.5 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा में 43 डिग्री सेल्सियस, वनस्थली में 45.7 डिग्री सेल्सियस, अलवर में 43.6 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 43.5 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 45 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 42 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 45.7 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ में 45.4 डिग्री सेल्सियस, डबोक में 42 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर में 46 डिग्री सेल्सियस, पाली में 41.4 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

पढ़ें. गर्मी से परेशान यात्री, बस स्टैंड पर सुविधाओं की कमी, कहीं पर अस्थाई व्यवस्थाएं

वहीं, जोधपुर में 44.3 डिग्री सेल्सियस, फलौदी में 45.4 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 45 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 45.3 डिग्री सेल्सियस, श्रीगंगानगर में 44.3 डिग्री सेल्सियस, धौलपुर में 42.5 डिग्री सेल्सियस, नागौर में 42.2 डिग्री सेल्सियस, बारां में 43.4 डिग्री सेल्सियस, हनुमानगढ़ में 41.5 डिग्री सेल्सियस, जालौर में 41.6 डिग्री सेल्सियस, सिरोही में 40.3 डिग्री सेल्सियस, सवाई माधोपुर में 42.5 डिग्री सेल्सियस, फतेहपुर में 44 डिग्री सेल्सियस, करौली में 42.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है.

बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर समेत अन्य जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने हीटवेव और तेज गर्मी से बचने के लिए लोगों को सलाह दी है कि यथासंभव छायादार स्थान में रहें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. लस्सी, नींबू पानी जैसे ठंडे पेयजल पदार्थ का उपयोग करें और खुद को हाइड्रेट रखने के लिए प्रयास करें. किसानों को सलाह दी गई है कि पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए छायादार स्थान पर रखें. फसलों को बचाने के लिए सुबह शाम के समय खेतों में सिंचाई करें.

पढ़ें. भगवान को गर्मी से बचाने के लिए गर्भगृह में किए गए खास इंतजाम, ठाकुरजी के लिए AC और फव्वारे शुरू

इन जगहों पर बारिश होने की संभावना : 28 और 29 अप्रैल को जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर और अजमेर संभाग में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. मंगलवार 28 अप्रैल को अलवर, भरतपुर, डीग, झुंझुनू, खैरथल- तिजारा, कोटपूतली- बहरोड, सीकर, बीकानेर चूरू हनुमानगढ़ फलोदी श्रीगंगानगर जिले में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं, 29 अप्रैल को अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, जयपुर, झुंझुनू, खैरथल, तिजारा, कोटपूतली-बहरोड, सीकर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना- कुचामन, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, फलौदी, श्रीगंगानगर जिले में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है.

TAGGED:

RAJASTHAN WEATHER UPDATE
HEATWAVE ALERT RAJASTHAN
RAJASTHAN MAX TEMPERATURE
प्रदेश में हीटवेव अलर्ट
RAJASTHAN MAUSAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.