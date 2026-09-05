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Rajasthan Weather Update : पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट, 4 जिलों में स्कूल बंद, तलवाड़ा में 5 इंच से ज्यादा वर्षा

बीते 24 घंटे में सवाई माधोपुर के तलवाड़ा में राज्य में सर्वाधिक 5 इंच से ज्यादा बारिश हुई है.

जयपुर में लगातार दूसरे दिन आसमान में छाए बादल
जयपुर में लगातार दूसरे दिन आसमान में छाए बादल (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 5, 2026 at 12:19 PM IST

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जयपुर/सवाई माधोपुर/भरतपुर/झालावाड़/धौलपुर : दस दिन के ब्रेक के बाद राजस्थान में मानसून का चौथा फेज एक बार फिर सक्रिय हो गया है. बंगाल की खाड़ी से बने नए मौसम तंत्र के असर से पूर्वी राजस्थान में बीते 24 घंटे से तेज बारिश का दौर जारी है. दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, झालावाड़, बारां, बूंदी और टोंक समेत कई जिलों में शुक्रवार को अच्छी बारिश दर्ज की गई. भरतपुर संभाग के कई इलाकों में इस सीजन की अब तक की सबसे अच्छी बारिश देखने को मिली है. वहीं, 4 जिलों धौलपुर, करौली, झालावाड़ और सवाई माधोपुर में स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं.

मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के ऊपर बेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है. मानसून ट्रफ लाइन श्रीगंगानगर से होते हुए इस सिस्टम तक गुजर रही है. इसके प्रभाव से 5 सितंबर को भरतपुर और कोटा संभाग के जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश और एक-दो स्थानों पर अतिभारी बारिश होने की संभावना है. वहीं जयपुर, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट (ETV Bharat)

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27 जिलों में अलर्ट, तीन जिलों में ऑरेंज अलर्ट : मौसम विभाग ने शनिवार 5 सितंबर को राजस्थान के 27 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा और बारां जिलों और आसपास के इलाकों में मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चलने और मध्यम से भारी बारिश के कुछ दौर होने की संभावना जताई गई है.

इन इलाकों में हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है. सीकर, डीडवाना-कुचामन, अजमेर, नागौर, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, अलवर, कोटपूतली-बहरोड, झुंझुनू, खैरथल-तिजारा, डीग, भरतपुर और धौलपुर समेत अन्य इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में भी गरज-चमक के साथ तेज हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

राजधानी के सिरसी रोड इलाके में टूटी सड़क
राजधानी के सिरसी रोड इलाके में टूटी सड़क (ETV Bharat Jaipur)

कई जिलों में स्कूल बंद : भारी बारिश और अतिवृष्टि की चेतावनी को देखते हुए कई जिलों में शनिवार को कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है. सवाई माधोपुर में लगातार बारिश के चलते जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए 5 सितंबर को अवकाश घोषित किया गया है. यह आदेश राजकीय और गैर-राजकीय दोनों विद्यालयों पर लागू रहेगा.

धौलपुर में भी मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों में शनिवार को अवकाश घोषित किया है. करौली में अतिवृष्टि और विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने शनिवार को जिले के सभी सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के छात्र-छात्राओं के लिए अवकाश घोषित किया है. झालावाड़ में भी शनिवार को कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों का अवकाश घोषित किया है.

सड़कों पर भरा पानी
सड़कों पर भरा पानी (ETV Bharat Jaipur)

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सवाई माधोपुर और बूंदी में 3 से 5 इंच तक बारिश : पूर्वी राजस्थान में शुक्रवार को बारिश का असर सबसे ज्यादा नजर आया. सवाई माधोपुर और बूंदी में कई इलाकों में 3 से 5 इंच तक पानी बरसा. सवाई माधोपुर शहर के कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गईं. लगातार बारिश के कारण रणथंभौर क्षेत्र में शेरपुर-खिलचीपुर रपट पर भी पानी भर गया, जिसके कारण रास्ता बंद करना पड़ा. भरतपुर जिले के डुमरिया गांव में बिजली गिरने से एक नाबालिग की मौत हो गई, जबकि दो लोग झुलस गए. रणथंभौर के झरेटी नाले में भी तेज बहाव के साथ पानी आ रहा है, जिसके कारण कुंडेरा और श्यामपुरा क्षेत्र के गांवों का सम्पर्क जिला मुख्यालय से कटा हुआ है. मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने नदी-नालों और झरने से दूर रहनी की चेतावनी जारी की है.

तलवाड़ा में 5 इंच से ज्यादा बरसात : जयपुर में भी शुक्रवार को दिनभर रुक-रुककर बारिश होती रही. राजधानी की टूटी हुई सड़कों पर जल भराव के बीच लोग परेशान नजर आए. राजस्थान में 5 सितंबर को कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई. सवाई माधोपुर जिले के तलवाड़ा में सर्वाधिक 131 मिली मीटर बारिश हुई, जबकि धौलपुर के सैंपऊ में 107 एमएम और करौली के सपोटरा में 101 मिमी पानी गिरा. बारां जिले के उम्मेद सागर और धौलपुर के बाड़ी में भी 100 मिलीमीटर के करीब बरसात हुई. इस दौरान पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर हिस्से के अलावा हाड़ौती के बारां जिले के कई हिस्सों में 24 घंटे से बारिश का दौर जारी है, जबकि राजधानी जयपुर में शुक्रवार दोपहर के बाद लगातार बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश का दौर जारी है.

  1. तलवाड़ा, सवाई माधोपुर : 131 MM
  2. सैंपऊ, धौलपुर : 107 MM
  3. सपोटरा, करौली : 101 MM
  4. उम्मेदसागर, बारां : 100 MM
  5. बाड़ी, धौलपुर : 100 MM
  6. खंडार, सवाई माधोपुर : 85 MM
  7. बसैनवाब, धौलपुर : 84 MM
  8. नादौती, करौली : 83 MM
  9. राजगढ़, झालावाड़ : 82 MM
  10. सवाई माधोपुर शहर : 82 MM
  11. शाहबाद, बारां : 81 MM
  12. सुनेल, झालावाड़ : 81 MM
  13. बैजूपाड़ा, दौसा : 80 MM

केलवाड़ा में 40 घंटे से बारिश, नदी-नाले उफान पर : बारां के केलवाड़ा क्षेत्र में करीब 40 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है. भारी बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर हैं और कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं. क्षेत्र के एनीकट और तालाब लबालब हो चुके हैं और कई जगहों पर पानी की चादर चलने लगी है. बारिश के कारण कई गांवों का एक-दूसरे से संपर्क प्रभावित हुआ है. आम रास्ते नदी-नालों में तब्दील होने से आवागमन मुश्किल हो गया है. इसके बावजूद कई लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करते नजर आ रहे हैं. प्रशासन ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है.

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झालावाड़ में डैम के गेट खोले गए : झालावाड़ में लगातार बारिश के चलते नदी-नालों में पानी की आवक बढ़ गई है. क्षेत्र में जलाशयों के जलस्तर पर भी लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत के अनुसार डैम के गेट खोले गए हैं. जिले में शनिवार को भी बारिश का दौर जारी रहा. सबसे अधिक बारिश सुनेल में 76 मिमी और पचपहाड़ में 73 मिमी दर्ज की गई. वहीं, बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड के महेश कुमार ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 37.46 मिमी बारिश दर्ज हुई है. लगातार बारिश के कारण खेतों में पर्याप्त नमी पहुंचने लगी है. इससे खरीफ फसलों को फायदा मिलने की उम्मीद है. वहीं, बारिश के चलते जिले के नदी-नालों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों में भी पानी की आवक बढ़ने की संभावना है. जिले में अब तक 740 मिमी औसत बारिश दर्ज की जा चुकी है. पिछले वर्ष पूरे मानसून सीजन में जिले में कुल 1087 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई थी.

बीसलपुर बांध
बीसलपुर बांध (ETV Bharat)

धौलपुर में सड़क मार्ग पर पानी की चादर : धौलपुर के सरमथुरा क्षेत्र में भी बारिश के बाद पार्वती डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. डैम का जलस्तर 222.70 मीटर तक पहुंच गया है, जबकि इसकी भराव क्षमता 223.41 मीटर है. डैम अब अपनी अधिकतम भराव क्षमता से महज 0.71 मीटर नीचे है. सरमथुरा उपखंड क्षेत्र में 59 MM बारिश दर्ज की गई है. शहर की एक दर्जन कॉलोनी जहां जल भराव की चपेट में आ चुकी है. बारिश से जिले के बांध, तालाब, झरना, जलाशय, पोखर लवालव भरने की स्थिति पर पहुंच गए हैं. रामसागर बांध ओवरफ्लो होने की वजह से सड़क मार्ग पर पानी की चादर चलना शुरू हो गई है. जिले के सबसे बड़े पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में पानी की जोरदार आवक होने की वजह से बांध का जल स्तर 222.71 मीटर तक पहुंच गया है, जबकि बांध की भराव क्षमता 223.41 मीटर है.

धौलपुर में जलाशयों में भरा पानी
धौलपुर में जलाशयों में भरा पानी (ETV Bharat Dholpur)

भरतपुर के बांध बारैठा में पानी की आवक : भरतपुर जिले के सबसे बड़े बांध बारैठा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद एक बार फिर पानी की आवक तेज हो गई है. जलस्तर भराव क्षमता के बेहद करीब पहुंचने के बाद जल संसाधन विभाग ने बांध से पानी की निकासी शुरू कर दी है. इस सीजन में यह तीसरी बार है, जब बांध के गेट खोलकर पानी कुकंद नदी में छोड़ा जा रहा है. शनिवार को बांध के गेट संख्या 4 और 5 को तीन-तीन फीट तक खोलकर करीब 1506 क्यूसेक पानी कुकंद नदी में प्रवाहित किया जा रहा है.

बांध बारैठा में बारिश के बाद एक बार फिर पानी की आवक तेज
बांध बारैठा में बारिश के बाद एक बार फिर पानी की आवक तेज (ETV Bharat Bharatpur)

बाढ़ का खतरा बढ़ा : जल संसाधन विभाग के एईएन दशरथ सिंह गुर्जर ने बताया कि बांध का गेज बढ़ते-बढ़ते 28.50 फीट के पार पहुंच गया है. बांध की कुल भराव क्षमता 29 फीट है, यानी जलस्तर अब अपनी अधिकतम क्षमता से महज करीब आधा फीट नीचे रह गया है. लगातार बारिश और पानी की आवक बनी रही तो बांध के अन्य गेट भी खोले जा सकते हैं. बारैठा बांध से अब तक 200 MCFT से अधिक पानी की निकासी की जा चुकी है. बांध से पानी छोड़े जाने के बाद कुकंद नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना है. नदी के आसपास एक दर्जन से अधिक गांवों में जलभराव का खतरा बढ़ गया है. पिछले दिनों भी नदी और निचले इलाकों में पानी पहुंचने से कई स्थानों पर हालात बिगड़े थे. अब दोबारा बांध से पानी छोड़े जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन की निगरानी बढ़ा दी गई है.

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नोनेरा बैराज से 67 हजार क्यूसेक पानी की निकासी : इटावा क्षेत्र में ERCP के हार्ट कहे जाने वाले नोनेरा बैराज से एक बार फिर पानी की निकासी शुरू की गई है. शुक्रवार दिनभर हुई बारिश के बाद अपस्ट्रीम से पानी की आवक बढ़ने पर बैराज के 7 गेट खोले गए हैं. सात गेटों के जरिए करीब 67 हजार क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है. पानी की निकासी को देखते हुए कालीसिंध नदी के डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, बीसलपुर बांध के जलस्तर में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. बांध का जलस्तर 314.10 RL मीटर तक पहुंच गया है. पिछले 24 घंटे के दौरान बांध में करीब 2 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई है. बांध के कैचमेंट क्षेत्र में हुई बारिश को पानी की आवक का प्रमुख कारण माना जा रहा है.

नोनेरा बांध
नोनेरा बांध (ETV Bharat)

कल से बारिश में कमी के संकेत : मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 6 सितंबर से राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में फिर कमी आने की प्रबल संभावना है. हालांकि, भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के दौर जारी रह सकते हैं. IMD के मुताबिक राजस्थान में सामान्य तौर पर सितंबर के अंतिम सप्ताह के आसपास मानसून की विदाई की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. ऐसे में मानसून के अंतिम दौर में सक्रिय हुए इस सिस्टम से पूर्वी राजस्थान के कई जिलों को अच्छी बारिश मिलने की उम्मीद है. वहीं, इस मानसून सीजन में प्रदेश में बारिश का वितरण असमान रहा है. कमजोर मानसून के कारण अभी भी राजस्थान के 21 जिलों में सूखे जैसे हालात बताए जा रहे हैं. प्रदेश में औसत 378.55 MM बारिश के मुकाबले अब तक करीब 299.13 MM बारिश हुई है. ऐसे में मौजूदा बारिश के बावजूद राज्य के कई हिस्सों में सामान्य बारिश की कमी बनी हुई है.

मरीजों की संख्या बढ़ी : लगातार बारिश और मौसम में बदलाव के बीच प्रदेश में मौसमी बीमारियों का असर भी बढ़ रहा है. जयपुर के SMS, RUHS और जयपुरिया अस्पताल की मेडिसिन OPD में मरीजों की संख्या बढ़ी है. सरकारी अस्पतालों में रोजाना 80 से अधिक मरीज पॉजिटिव मिलने की बात सामने आ रही है. पिछले चार सप्ताह में मरीजों की संख्या तीन गुना से अधिक बढ़ने की जानकारी है. डेंगू, मलेरिया, स्क्रब टायफस और स्वाइन फ्लू के मरीज सामने आ रहे हैं. तेज बुखार, सर्दी-जुकाम, बदन दर्द और कमजोरी जैसी शिकायतों के साथ बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं. बारिश के बाद जगह-जगह पानी जमा होने से मच्छरों की संख्या बढ़ने का खतरा भी बढ़ गया है. डॉक्टरों ने लोगों को घरों और आसपास पानी जमा नहीं होने देने, साफ-सफाई बनाए रखने और स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करने की सलाह दी है. गंभीर स्थिति में मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ रही है.

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