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राजस्थान में बढ़ी ठंड, फतेहपुर सबसे ठंडा, दिसंबर के पहले हफ्ते तक शीतलहर का अलर्ट

जयपुर में सुबह हल्का कोहरा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान की पहचान सिर्फ भीषण गर्मी और लू से ही नहीं है, बल्कि सर्दियों में पड़ने वाली कड़ाके की सर्दी भी प्रदेश को अलग पहचान देती है.गर्मियों में जहां पश्चिमी राजस्थान का तापमान रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच जाता है, वहीं सर्दियों में शेखावाटी के फतेहपुर और सीकर जैसे इलाके मैदानी क्षेत्रों में सबसे कम तापमान दर्ज कराते हैं.मौसम के इन्हीं दोनों चरम रूपों के बीच राजस्थान एक बार फिर चर्चा में है. नवंबर के आखिरी सप्ताह में ही प्रदेश में सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. 27 नवंबर को फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सीकर में पारा 5 डिग्री तक लुढ़क गया. इसे देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश में सीजन की पहली शीतलहर का अलर्ट जारी किया है.