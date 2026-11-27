राजस्थान में बढ़ी ठंड, फतेहपुर सबसे ठंडा, दिसंबर के पहले हफ्ते तक शीतलहर का अलर्ट
Rajasthan Weather Update: आगामी एक सप्ताह में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है.
Published : November 27, 2026 at 1:20 PM IST
जयपुर: राजस्थान की पहचान सिर्फ भीषण गर्मी और लू से ही नहीं है, बल्कि सर्दियों में पड़ने वाली कड़ाके की सर्दी भी प्रदेश को अलग पहचान देती है.गर्मियों में जहां पश्चिमी राजस्थान का तापमान रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच जाता है, वहीं सर्दियों में शेखावाटी के फतेहपुर और सीकर जैसे इलाके मैदानी क्षेत्रों में सबसे कम तापमान दर्ज कराते हैं.मौसम के इन्हीं दोनों चरम रूपों के बीच राजस्थान एक बार फिर चर्चा में है. नवंबर के आखिरी सप्ताह में ही प्रदेश में सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. 27 नवंबर को फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सीकर में पारा 5 डिग्री तक लुढ़क गया. इसे देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश में सीजन की पहली शीतलहर का अलर्ट जारी किया है.
15 शहरों में 10 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा: प्रदेश में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के 15 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा. शेखावाटी, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया. फतेहपुर में सबसे कम 3.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ. इसके अलावा सीकर में 5 डिग्री, नागौर में 6.4 डिग्री और माउंट आबू में 7 डिग्री तापमान रहा. अन्य शहरों की बात करें तो वनस्थली में 7.6 डिग्री, चूरू और लूणकरणसर में 8 डिग्री, पिलानी में 8.2 डिग्री, अलवर में 8.5 डिग्री, भीलवाड़ा में 8.6 डिग्री और करौली में 8.9 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. झुंझुनू में 9.4 डिग्री, डबोक (उदयपुर) में 9.8 डिग्री और अजमेर में 9.9 डिग्री तापमान रहा. वहीं कोटा में न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 10.8 डिग्री, श्रीगंगानगर में 11 डिग्री और जयपुर में 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री रहा.
आगामी दो सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान (27.11.2026 - 10.12.2026) https://t.co/ehBKAO6Mah— मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (@IMDJaipur) November 26, 2026
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27 से 30 नवंबर तक तीन संभागों में शीतलहर का अलर्ट: मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक 27 से 30 नवंबर तक शेखावाटी क्षेत्र, अजमेर संभाग और कोटा संभाग के कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना है.शेखावाटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. वहीं अजमेर और कोटा संभाग में रात का तापमान 8 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.इस दौरान सीकर, झुंझुनू, चूरू और आसपास के इलाकों में सर्द हवाओं का असर ज्यादा रह सकता है. सुबह और देर रात सर्दी बढ़ने से आमजन को परेशानी हो सकती है. मौसम विभाग ने विशेष रूप से इन क्षेत्रों में शीतलहर की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है.
पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से बढ़ेगी मैदानी इलाकों की ठंड: उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों की ओर सर्द हवाएं पहुंच रही हैं. इन उत्तरी हवाओं के प्रभाव से राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में भी तापमान में गिरावट आने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले दिनों के दौरान तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है.राजस्थान में भी सर्द हवाओं की तीव्रता बढ़ने से रात के तापमान में और गिरावट आने के संकेत हैं. अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है. खासतौर पर शेखावाटी क्षेत्र में सर्दी का असर अधिक रहने की संभावना है.
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अगले 10 दिन मौसम शुष्क, बारिश के आसार नहीं: मौसम विभाग ने 27 नवंबर से 10 दिसंबर तक का विस्तारित पूर्वानुमान जारी किया है. इसके अनुसार प्रदेश में अगले दो सप्ताह के दौरान बारिश की कोई विशेष संभावना नहीं है. राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा.27 नवंबर से 3 दिसंबर और 4 से 10 दिसंबर तक दोनों सप्ताह में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है.इससे पहले 20 से 26 नवंबर के दौरान भी प्रदेश में बारिश नहीं हुई. इस अवधि में राजस्थान में वास्तविक वर्षा शून्य मिलीमीटर दर्ज की गई, जबकि सामान्य वर्षा 1.5 मिलीमीटर होनी चाहिए थी.पूर्वी राजस्थान में सामान्य 2.5 मिलीमीटर और पश्चिमी राजस्थान में 0.6 मिलीमीटर बारिश के मुकाबले वास्तविक बारिश शून्य रही. इस तरह दोनों क्षेत्रों में सामान्य से 100 फीसदी कम वर्षा दर्ज की गई.
दिन के तापमान में बदलाव नहीं, रात में बढ़ेगी सर्दी: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी एक सप्ताह में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है. दिन का तापमान सामान्य के आसपास बना रह सकता है.हालांकि रात के तापमान में गिरावट के चलते सुबह और देर शाम सर्दी का असर बढ़ेगा. ऐसे में दिन और रात के तापमान में अंतर बना रहने की संभावना है.फिलहाल प्रदेश के आसपास पश्चिमी विक्षोभ और गुजरात क्षेत्र में ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है, लेकिन इन मौसमी तंत्रों के कारण राजस्थान में बारिश होने के संकेत नहीं हैं.
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गर्मी में लू और सर्दी में शीतलहर: राजस्थान का मौसम हर मौसम में अपने चरम रूप के लिए जाना जाता है. गर्मियों में बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जैसे इलाके भीषण गर्मी के कारण सुर्खियों में रहते हैं, तो सर्दियों में फतेहपुर, सीकर, चूरू और माउंट आबू में तापमान तेजी से गिर जाता है.इस बार भी नवंबर के अंतिम दिनों में फतेहपुर का पारा 3.3 डिग्री तक पहुंचना इसी मौसमी बदलाव को दर्शाता है. फिलहाल दिसंबर की शुरुआत तक प्रदेश में बारिश के आसार नहीं हैं, लेकिन शुष्क मौसम और उत्तरी हवाओं के चलते सर्दी का असर लगातार बढ़ने की संभावना है.
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