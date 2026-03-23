पश्चिमी विक्षोभ के असर से जयपुर और भरतपुर संभाग में बारिश, 15 जिलों में अलर्ट के बीच किसान चिंतित
मार्च महीने में तीसरे पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पहले राज्य का तापमान गिरा है.
Published : March 23, 2026 at 10:19 AM IST
जयपुर : प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर अचानक बदल गया है. पिछले तीन दिनों से जारी बारिश का दौर सोमवार को भी जारी रहा, जहां कई जिलों में मेघगर्जन के साथ तेज बारिश दर्ज की गई. राजधानी जयपुर सहित शेखावाटी क्षेत्र में सुबह के समय बारिश और बादलों की आवाजाही बनी रही. तीसरे दिन भी बारिश कई जिलों में असरदार दिखी.
शेखावाटी और जयपुर संभाग में तीसरे दिन भी करीब आधे घंटे तक तेज बारिश हुई. राजधानी जयपुर में सुबह 8:00 बजे के आसपास झोटवाड़ा, वैशाली नगर, सीकर रोड , सिरसी रोड , मानसरोवर , पानीपेच, और सी स्कीम इलाके में जमकर मेघ बरसे. इसके अलावा संभाग के शेखावाटी इलाके के कई क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के अनुसार प्रदेश में इस बदलाव की मुख्य वजह सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है. इसके कारण बादल छाए हुए हैं, जिससे मेघगर्जन और हल्की बारिश का दौर जारी है और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आई है.
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15 जिलों में अलर्ट जारी : मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार सोमवार को जयपुर और भरतपुर संभाग में बारिश की संभावना है. पश्चिमी विक्षोभ के असर को देखते हुए कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है. जहां ऑरेंज अलर्ट के तहत जयपुर, भरतपुर, टोंक , झुंझुनूं और सीकर जिले में बारिश की संभावना है. वहीं श्रीगंगानगर , हनुमानगढ़ , दौसा , बूंदी , अजमेर और नागौर सहित अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.
मौसम विभाग के अनुसार आज जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश जगह मौसम शुष्क रहेगा. 25 मार्च को नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से फिर मेघगर्जन और बूंदाबांदी होगी. 26 मार्च को पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश के आसार हैं.
तापमान में गिरावट गर्मी से राहत : बारिश और बादलों के कारण प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. अधिकतम तापमान 28 से 33 डिग्री के बीच रहा. कई स्थानों पर तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री नीचे दर्ज हुआ. रविवार को राज्य में सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 35.2 डिग्री सेल्सियस रहा. राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री और न्यूनतम 21 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है.
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किसानों पर दोहरी मार : बेमौसम बारिश किसानों के लिए परेशानी का कारण बन रही है. खेतों में खड़ी और कटी फसलों को नुकसान का खतरा है. गेहूं , सरसों और अन्य रबी फसलों के दाने खराब होने की आशंका है. कृषि विभाग के अनुसार बीमित फसलों के नुकसान की सूचना किसान 72 घंटे के भीतर कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 या संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि नुकसान का आकलन कर क्लेम की प्रक्रिया शुरू की जा सके. बहरोड़ जिले में भी सुबह से ही आसमान में घने बादल छा गए और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और ठंड का एहसास बढ़ गया. मौसम के इस बदलाव ने आमजन के साथ-साथ किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है.
राजस्थान में फिलहाल मौसम अस्थिर बना हुआ है. जहां एक ओर लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं लगातार हो रही बारिश किसानों के लिए चिंता का कारण बन गई है. अगले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह बदलता रहने की संभावना है. हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल प्रदेश में हीटवेव की कोई आशंका नहीं है.
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