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पश्चिमी विक्षोभ के असर से जयपुर और भरतपुर संभाग में बारिश, 15 जिलों में अलर्ट के बीच किसान चिंतित

बदला मौसम का मिजाज ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )