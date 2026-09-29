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पश्चिमी विक्षोभ-बंगाल की खाड़ी की नमी से बदला राजस्थान का मौसम, जयपुर में बारिश से 7 डिग्री लुढ़का पारा, जानिए आगे कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग केंद्र, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान से अगले 24 घंटों में मानसून औपचारिक रूप से विदा ले लेगा, इसके बाद होने वाली बारिश को मानसूनी वर्षा में शामिल नहीं किया जाएगा. इससे पहले साइक्लोनिक असर, पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आई नम हवाओं के चलते 27-28 सितंबर को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, तेज हवा और गरज-चमक दर्ज की गई. जिससे तापमान में भी गिरावट आई है. पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, भरतपुर, टोंक, करौली, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और डीडवाना-कुचामन में बारिश हुई. प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश जयपुर के माधोराजपुरा में 66 मिमी दर्ज की गई. टोंक के माशी बांध और जयपुर के फागी में 52-52 मिमी बारिश हुई. सीकर के लोसल में 47 मिमी, दौसा के लवाण में 33 मिमी और जयपुर के सांगानेर व सवाईमाधोपुर के मोरासागर में 31-31 मिमी बारिश हुई.