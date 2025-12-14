ETV Bharat / state

घने कोहरे की चपेट में कई जिले, विजिबिलिटी हुई काफी कम, पारा लुढ़का

पूरे प्रदेशभर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है. घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी कम रही.

भरतपुर में कोहरा
भरतपुर में कोहरा (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 14, 2025 at 10:23 AM IST

भरतपुर : जिले में रविवार को सीजन का पहला घना कोहरा छा गया, जिससे सुबह के समय जन जीवन पर साफ असर देखने को मिला. तड़के से ही पूरा जिला कोहरे की चादर में लिपटा रहा. दृश्यता बेहद कम होने के कारण सड़कों पर वाहन चालकों को भारी सतर्कता बरतनी पड़ी. कई इलाकों में विजिबिलिटी 20 से 30 मीटर तक सिमट गई, जिससे यातायात की रफ्तार धीमी हो गई.

घने कोहरे के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों, स्टेट हाईवे और शहर की प्रमुख सड़कों आगरा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, मथुरा रोड, डीग रोड और बयाना मार्ग पर कोहरे का असर अधिक रहा. सुबह के वक्त वाहन हेडलाइट और फॉग लाइट जलाकर धीमी गति में संचालित होते दिखाई दिए. रेलवे ट्रैक और बस स्टैंड के आसपास भी दृश्यता कम रहने से आवाजाही प्रभावित रही. मौसम विभाग के अनुसार जिले का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से कम है.

उत्तर भारत में मौसम प्रणाली में बदलाव और नमी बढ़ने के कारण कोहरे की स्थिति बनी है. आने वाले दिनों में सुबह और देर रात कोहरा और अधिक घना हो सकता है, साथ ही ठंड में भी बढ़ोतरी होगी. रबी फसलों पर कोहरे का फिलहाल कोई बुरा असर नहीं दिखेगा. नमी बढ़ने से रबी फसलों को लाभ मिल सकता है, लेकिन अधिक ठंड और लंबे समय तक कोहरा रहने से सरसों और सब्जी की फसलों को नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है.

भरतपुर जिला घने कोहरे की चपेट में
भरतपुर जिला घने कोहरे की चपेट में (ETV Bharat Bharatpur)

धौलपुर में कड़ाके की सर्दी : जिले में रविवार को घने कोहरे ने दस्तक दे दी है. सर्द हवाओं के साथ कड़ाके की सर्दी ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है. हाईवे और सड़क मार्गों पर आवागमन की रफ्तार थम गई है. रविवार को जिले का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. घना कोहरा और कड़ाके की सर्दी फसल के लिए काफी फायदेमंद मानी जा रही है. सड़क मार्गों पर विजिबिलिटी 10 से 15 मीटर तक देखने को मिली है. शीतलहर से बचने के लिए लोग आग जलाकर अलाव का सहारा ले रहे हैं. मौसम विभाग ने आगामी दिनों में घना कोहरा शीतलहर एवं कड़ाके की सर्दी पड़ने की चेतावनी दी है.

