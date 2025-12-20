ठिठुरा राजस्थान : 24 दिसंबर से पारा गिरने से और बढ़ेगी सर्दी, घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट
मौसम विभाग में अगले हफ्ते तापमान में गिरावट को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है.
Published : December 20, 2025 at 1:10 PM IST
जयपुर : प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी के बीच शनिवार सुबह राज्य के उत्तर-पूर्वी इलाकों में कहीं-कहीं कोहरा दर्ज किया गया है. इस बीच ज़्यादातर हिस्सों में मौसम सामान्य दर्ज किया गया है. मौसम विभाग का आकलन है कि रविवार सुबह भरतपुर संभाग और आसपास के क्षेत्र में घना कोहरा दर्ज होने की संभावना है. इस बीच प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिसका असर सोमवार 22 दिसंबर तक रहेगा. हालांकि, प्रदेश में कहीं भी बारिश के आसार नहीं है और मौसम शुष्क बना रहेगा.
मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 24 दिसंबर से उत्तरी हवाओं के असर से फिर न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और ठंड अपने तेवर दिखाएगी. 23 और 24 दिसंबर को राज्य के पश्चिमी और उत्तरी भागों में कहीं-कहीं घना कोहरा दर्ज होने की संभावना है, जबकि इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट हो सकती है. 22 और 23 दिसंबर को 10 जिलों में घने कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट है. इसमें गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, जयपुर और धौलपुर शामिल हैं.
आज भी उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में कहीं-कहीं कोहरा दर्ज किया गया है,आगामी दिनों में राज्य के कुछ भागो..https://t.co/FphznteOuw— मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (@IMDJaipur) December 19, 2025
पढे़ं. माउंट आबू के कई इलाकों में पारा 0 से नीचे, जमी बर्फ की चादर, पर्यटक ले रहे आनंद
फिर से फतेहपुर सबसे सर्द, डूंगरपुर भी रहा ठंडा : पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा. राज्य में कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर जारी है. पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा ठंडा इलाका फतेहपुर और डूंगरपुर रहा. राज्य में अधिकतम तापमान बाड़मेर में 33.3 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान फतेहपुर, सीकर और डूंगरपुर में 5.4 डिग्री दर्ज किया गया. शेखावाटी के अन्य इलाकों की बात करें तो सीकर में न्यूनतम तापमान 5.8, चूरू में 7.6 झुंझुनू में 8.4 और पिलानी में 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. राज्य के अन्य इलाके, जो 7 डिग्री सेल्सियस या उसके नीचे रहे, उनमें अलवर 6 डिग्री, करौली 6.2, दौसा 6.4, वनस्थली में 7.1 और लूणकरणसर बीकानेर में 7.02 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
प्रदेश में अधिकतम तापमान की बात करें तो बाड़मेर एक बार फिर दोपहर में तपता रहा. यहां शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि चित्तौड़गढ़ में ऊपर का पारा 30.4 डिग्री सेल्सियस पर रहा. इसके अलावा जैसलमेर में 31.1, जोधपुर शहर में 30.6, जालौर में 30.7 और पाली में 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.