ठिठुरा राजस्थान : 24 दिसंबर से पारा गिरने से और बढ़ेगी सर्दी, घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट

राजस्थान का मौसम ( ETV Bharat )

जयपुर : प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी के बीच शनिवार सुबह राज्य के उत्तर-पूर्वी इलाकों में कहीं-कहीं कोहरा दर्ज किया गया है. इस बीच ज़्यादातर हिस्सों में मौसम सामान्य दर्ज किया गया है. मौसम विभाग का आकलन है कि रविवार सुबह भरतपुर संभाग और आसपास के क्षेत्र में घना कोहरा दर्ज होने की संभावना है. इस बीच प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिसका असर सोमवार 22 दिसंबर तक रहेगा. हालांकि, प्रदेश में कहीं भी बारिश के आसार नहीं है और मौसम शुष्क बना रहेगा. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 24 दिसंबर से उत्तरी हवाओं के असर से फिर न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और ठंड अपने तेवर दिखाएगी. 23 और 24 दिसंबर को राज्य के पश्चिमी और उत्तरी भागों में कहीं-कहीं घना कोहरा दर्ज होने की संभावना है, जबकि इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट हो सकती है. 22 और 23 दिसंबर को 10 जिलों में घने कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट है. इसमें गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, जयपुर और धौलपुर शामिल हैं.