माउंट आबू और फतेहपुर जमाव बिंदु के करीब, राजस्थान में तापमान में गिरावट का दौर जारी

पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ ही प्रदेश के तापमान में गिरावट जारी है. कई इलाकों में पारा

तापमान में गिरावट के कारण खेत में जमा पाला (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 25, 2025 at 1:58 PM IST

जयपुर: प्रदेश में पौष की सर्दी ने अब तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. राज्य में बीते दो दिनों में दिन और रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे प्रदेश कोहरे की आगोश में आ गया है और कई जिलों में ओस जमने लग गई है. उतर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ ही बर्फीली हवाएं फिर से मैदानी राज्यों में आने लगी हैं. इस कारण सुबह-सुबह कड़ाके की सर्दी देखने को मिल ही है. राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में गुरुवार की सुबह तापमान में गिरावट देखने को मिली. मौसम विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक माउंट आबू के साथ-साथ फतेहपुर शेखावाटी भी अब जमाव बिंदु के करीब पहुंच चुका है. पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा, राज्य के जयपुर संभाग में शीत लहर और कोटा संभाग में कहीं कहीं कोहरा दर्ज किया गया. इस दौरान राजस्थान में अधिकतम तापमान बाड़मेर में 27.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

जमाव बिंदु के करीब पहुंचा पारा: प्रदेश में तापमान की गिरावट के साथ ही कुछ इलाकों में पारा जमाव बिंदु के करीब पहुंच रहा है. गुरुवार सुबह जहां हिल स्टेशन माउंट आबू का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस पर रहा, वहीं फतेहपुर कृषि विज्ञान केंद्र पर रात को न्यूनतम तापमान 1.7 और सुबह 1.02 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया. इसके अलावा नागौर में भी निकला तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस पर रहा. खींवसर से ईटीवी भारत को एक दर्शक की ओर से साझा किए गए वीडियो में दिखाया गया है कि वहां कैसे घरों के बाहर खड़ी कार की विंडस्क्रीन पर रात को पड़ी ओस की बूंदें सुबह जम गई और खेतों में फसलों के पत्तों पर भी बर्फ की हल्की परत जमी हुई देखी गई.

इन इलाकों में पांच डिग्री से नीचे गिरा पारा: प्रदेश में तापमान में गिरावट की दौर के बीच कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास या इससे नीचे जा चुका है. बुधवार रात को जिन क्षेत्रों में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई, उनमें लूणकरणसर 3.05 डिग्री, दौसा 4.4 डिग्री, करौली 4.6 डिग्री, अलवर 5 डिग्री, वनस्थली 5.02 डिग्री, जालोर 5.4, पाली और झुंझुनू 5.7, अंता ( बारां) और पिलानी 5.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ राज्य के सर्द इलाकों में शामिल रहे.

सामान्य जनजीवन बाधित: राज्य में कड़ाके की सर्दी की वजह से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आने वाले दिनों में और तापमान गिरने का अनुमान है. प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने के साथ ही कुछ क्षेत्रों में हल्के से घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना है.

पत्तियों पर जमी ओस (ETV Bharat Jaipur)

कड़ाके की सर्दी के बीच नौनिहालों को बड़ी राहत: प्रदेशभर के स्कूलों में गुरुवार से शीतकालीन अवकाश शुरू हो गए है. चार जनवरी तक सरकारी-निजी विद्यालय में शीतकालीन अवकाश रहेंगे. सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में शिविरा पंचांग के मुताबिक छुट्टियां घोषित की गई है. पहले स्कूलों में 25 से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश होते थे. इस बार नये साल में 5 जनवरी को फिर से स्कूल खुलेंगे. हालांकि जनवरी के पहले सप्ताह में सर्दी बढ़ी, तो स्कूलों में अवकाश भी बढ़ाया जा सकता है . तेज सर्दी के मद्देनजर छुट्टियां बढ़ाने के लिए जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया गया है.

