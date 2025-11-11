राजस्थान में सर्दी की दस्तक से धूजा शेखावाटी, तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट का अनुमान
मौसम विभाग ने प्रदेश में तापमान गिरने का अनुमान जताया है.
Published : November 11, 2025 at 3:11 PM IST
जयपुर: राजस्थान में ठंड की दस्तक के बीच पश्चिम राजस्थान में अधिकतम तापमान ने दिन में गर्मी का एहसास कर दिया है. सोमवार को राजस्थान में अधिकतम तापमान बाड़मेर में 33.0 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान फतेहपुर (सीकर) में 6.9 डिग्री दर्ज किया गया. वर्तमान में राज्य के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री नीचे और अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री नीचे दर्ज किए जा रहे हैं. राज्य के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है. इस दौरान न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री गिरावट होने की संभावना है. राज्य में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने तथा तापमान में आंशिक गिरावट होने की संभावना है.
मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने और न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री गिरावट होने की संभावना है, जिससे राज्य में आगामी दो दिन 11 और 12 नवंबर को टोंक जिले के साथ ही सीकर जिले में अगले 5 दिन तक शीतलहर चलने की संभावना है.
शुरू हुई शीत लहर : मौसम विभाग जयपुर केंद्र के अनुसार, सोमवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. शीतलहर के शुरुआती संकेत दिखाई देने लगे हैं, विशेषकर पूर्वी राजस्थान के जिलों में सुबह और देर रात की ठंड बढ़ गई है. मौसम विभाग के 11 नवंबर के आंकड़ों के अनुसार, पूर्वी राजस्थान में सबसे कम तापमान सीकर जिले के फतेहपुर में 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, पश्चिमी राजस्थान में नागौर 8.3 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा. पिलानी का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि बाड़मेर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
पूर्वी राजस्थान में बढ़ी सर्द हवाएं : मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को अजमेर में न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री, अलवर में 10.0 डिग्री और सीकर में 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. जयपुर में दिन का तापमान 29.4 डिग्री और रात का तापमान 13.6 डिग्री रहा. वहीं, कोटा में न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री दर्ज किया गया, जिससे दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में सर्दी का असर अभी अपेक्षाकृत कम देखा गया.
राजस्थान मौसम जानकारी 11 नवम्बर
आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने तथा न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री गिरावट होने की संभावना है जिससे राज्य में आगामी दो दिन 11 एवं 12 नवम्बर को टोंक जिले के साथ ही सीकर जिले में अगले 5 दिन तक शीतलहर चलने की संभावना है @moesgoi
पश्चिमी राजस्थान में दिन के समय धूप के कारण तापमान अभी भी 30 डिग्री के पार है, लेकिन रात के तापमान में गिरावट साफ नजर आ रही है. बाड़मेर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 18.1 डिग्री, जैसलमेर में 31.5 और 15.6 डिग्री, जबकि जालोर में 30.8 और 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. बीकानेर में न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री रहा.
मौसम रहेगा शुष्क, सर्दी बढ़ने के संकेत : मौसम विभाग ने बताया कि अगले एक सप्ताह तक राजस्थान में शुष्क मौसम का दौर रहेगा. उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाएं धीरे-धीरे प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ाएंगी. दिसंबर की शुरुआत तक कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे जाने की संभावना है. हिल स्टेशन माउंट आबू में भी ठंड बढ़ने लगी है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में यहां का तापमान एक अंक में पहुंच सकता है.
सर्दी बढ़ने के साथ ही जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर और जोधपुर के बाजारों में ऊनी कपड़ों की बिक्री बढ़ी है. लोग अब सुबह-शाम गर्म कपड़ों में नजर आने लगे हैं. वहीं, छोटे बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाने के इंतजाम भी शुरू हो गए हैं.