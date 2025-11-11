ETV Bharat / state

राजस्थान में सर्दी की दस्तक से धूजा शेखावाटी, तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट का अनुमान

राजस्थान मौसम विभाग ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में ठंड की दस्तक के बीच पश्चिम राजस्थान में अधिकतम तापमान ने दिन में गर्मी का एहसास कर दिया है. सोमवार को राजस्थान में अधिकतम तापमान बाड़मेर में 33.0 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान फतेहपुर (सीकर) में 6.9 डिग्री दर्ज किया गया. वर्तमान में राज्य के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री नीचे और अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री नीचे दर्ज किए जा रहे हैं. राज्य के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है. इस दौरान न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री गिरावट होने की संभावना है. राज्य में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने तथा तापमान में आंशिक गिरावट होने की संभावना है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने और न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री गिरावट होने की संभावना है, जिससे राज्य में आगामी दो दिन 11 और 12 नवंबर को टोंक जिले के साथ ही सीकर जिले में अगले 5 दिन तक शीतलहर चलने की संभावना है. शुरू हुई शीत लहर : मौसम विभाग जयपुर केंद्र के अनुसार, सोमवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. शीतलहर के शुरुआती संकेत दिखाई देने लगे हैं, विशेषकर पूर्वी राजस्थान के जिलों में सुबह और देर रात की ठंड बढ़ गई है. मौसम विभाग के 11 नवंबर के आंकड़ों के अनुसार, पूर्वी राजस्थान में सबसे कम तापमान सीकर जिले के फतेहपुर में 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, पश्चिमी राजस्थान में नागौर 8.3 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा. पिलानी का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि बाड़मेर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.