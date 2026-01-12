राजस्थान के कई शहरों में पारा शून्य से नीचे, फतेहपुर में जमीं बर्फ, स्कूलों में छुट्टियां बढ़ीं
प्रदेश में ठंड का कहर जारी है. सीकर के फतेहपुर में पारा माइनस में जा चुका है.
Published : January 12, 2026 at 10:19 AM IST|
Updated : January 12, 2026 at 10:34 AM IST
जयपुर : राजस्थान में कड़ाके की सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है. प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान जमाव बिंदु के नीचे पहुंच गया है. सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान माइनस 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि नागौर में माइनस 1 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है. जयपुर सहित राज्य के कई जिलों में घना कोहरा, शीतलहर और शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र का कहना है कि 14-15 जनवरी के बाद ही सर्दी से कुछ राहत मिलने की संभावना है. राजधानी जयपुर में भी आज सुबह ठंडी हवाओं ने सर्दी के एहसास को तेज कर दिया. इस बीच लोग सड़कों पर अलाव का सहारा लेकर और गर्म कपड़ों में दुबके हुए नजर आए. कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी की गई है.
आज चूरू और डीडवाना-कुचामन में रेड अलर्ट : मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के अनुसार सोमवार, 12 जनवरी को प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है. इसमें चूरू और डीडवाना-कुचामन में शीतलहर का रेड अलर्ट रहेगा, जबकि सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, बीकानेर और श्रीगंगानगर में ऑरेंज अलर्ट जारी है. जयपुर, अलवर, भरतपुर, जोधपुर और जैसलमेर में येलो अलर्ट रहेगा. मौसम विभाग ने अगले सात दिनों तक मौसम शुष्क रहने और घने से अतिघना कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी है.
मौसम विभाग ने 13 जनवरी को बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, टोंक, दौसा, भरतपुर, धौलपुर सहित 12 जिलों के लिए कोहरे और शीत लहर का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार दिन में कोहरा छाए रहने से नमी बनी रहती है और धूप नहीं निकलने के कारण तापमान बढ़ने के बजाय गिर रहा है. इस स्थिति को कोल्ड-डे कहा जाता है. वहीं, रात के समय कोहरे के कारण कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन ठिठुरन बनी हुई है.
इन जिलों में पाला जमने की तस्वीर : प्रदेश के कई इलाकों से पाला जमने की तस्वीरें सामने आई हैं. चूरू जिले के जयसंगसर सरदारशहर में बाइक की सीट पर जमी ओस सुबह बर्फ की परत में बदल गई. बीकानेर जिले के गाढ़वाला गांव और फलोदी के ग्रामीण इलाकों में खेतों में रखे बर्तनों का पानी जमकर बर्फ बन गया. जैसलमेर के रामगढ़ क्षेत्र में किसान सुबह खेतों में पानी पर जमी बर्फ की परत दिखाते नजर आए. सीकर के फतेहपुर में लगातार दूसरे दिन तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया. कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार सोमवार को न्यूनतम तापमान माइनस 1.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो इस सर्दी का दूसरा सबसे कम तापमान है. इससे पहले रविवार को तापमान माइनस 3.4 डिग्री तक गिर गया था.
11 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ीं : कड़ाके की ठंड को देखते हुए जयपुर सहित 11 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं. जयपुर और नागौर में प्री-प्राइमरी से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए 12 और 13 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है. जैसलमेर में कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 14 जनवरी तक छुट्टी रहेगी. सीकर में कक्षा 5 तक की छुट्टियां 17 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं, जबकि कक्षा 6 से 12 तक का समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक कर दिया गया है.
इसके अलावा डीग, हनुमानगढ़, जालोर, दौसा, झुंझुनू और बाड़मेर सहित कई जिलों में भी अलग-अलग कक्षाओं के लिए अवकाश या स्कूल समय में बदलाव किया गया है. अजमेर और बीकानेर में कलेक्टर ने अगले आदेश तक स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया है. मौसम विभाग के अनुसार 14 और 15 जनवरी के बाद तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने और सर्दी से कुछ राहत मिलने की संभावना है, लेकिन तब तक प्रदेशवासियों को शीतलहर और कोहरे से सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
भरतपुर में दो दिन का अवकाश : जिले में लगातार बढ़ रही शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रशासन ने छोटे बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बड़ा निर्णय लिया है. जिला कलेक्टर ने जिले के सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों और आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नामित 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए 12 जनवरी से 13 जनवरी 2026 तक कुल 2 दिवस का अवकाश घोषित किया गया है.
बाड़मेर में 8वीं तक की छुट्टी : जिले में ठंड के प्रकोप को देखते हुए जिला कलेक्टर टीना डाबी ने स्कूली बच्चों को राहत देते हुए रविवार रात को एक आदेश जारी कर नर्सरी से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए एक दिन का और अवकाश घोषित किया है. बाड़मेर जिले में संचालित सभी राजकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के सभी विद्यार्थियों के लिए 12 जनवरी को अवकाश घोषित किया है.