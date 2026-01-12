ETV Bharat / state

राजस्थान के कई शहरों में पारा शून्य से नीचे, फतेहपुर में जमीं बर्फ, स्कूलों में छुट्टियां बढ़ीं

जयपुर : राजस्थान में कड़ाके की सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है. प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान जमाव बिंदु के नीचे पहुंच गया है. सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान माइनस 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि नागौर में माइनस 1 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है. जयपुर सहित राज्य के कई जिलों में घना कोहरा, शीतलहर और शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र का कहना है कि 14-15 जनवरी के बाद ही सर्दी से कुछ राहत मिलने की संभावना है. राजधानी जयपुर में भी आज सुबह ठंडी हवाओं ने सर्दी के एहसास को तेज कर दिया. इस बीच लोग सड़कों पर अलाव का सहारा लेकर और गर्म कपड़ों में दुबके हुए नजर आए. कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी की गई है.

आज चूरू और डीडवाना-कुचामन में रेड अलर्ट : मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के अनुसार सोमवार, 12 जनवरी को प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है. इसमें चूरू और डीडवाना-कुचामन में शीतलहर का रेड अलर्ट रहेगा, जबकि सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, बीकानेर और श्रीगंगानगर में ऑरेंज अलर्ट जारी है. जयपुर, अलवर, भरतपुर, जोधपुर और जैसलमेर में येलो अलर्ट रहेगा. मौसम विभाग ने अगले सात दिनों तक मौसम शुष्क रहने और घने से अतिघना कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी है.

राजस्थान में सर्दी का सितम (ईटीवी भारत)

पढ़ें. जयपुर समेत कई जिलों में कोहरे का पहरा, मौसम विभाग का अलर्ट... जानिए आगे क्या रहेगा हाल

मौसम विभाग ने 13 जनवरी को बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, टोंक, दौसा, भरतपुर, धौलपुर सहित 12 जिलों के लिए कोहरे और शीत लहर का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार दिन में कोहरा छाए रहने से नमी बनी रहती है और धूप नहीं निकलने के कारण तापमान बढ़ने के बजाय गिर रहा है. इस स्थिति को कोल्ड-डे कहा जाता है. वहीं, रात के समय कोहरे के कारण कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन ठिठुरन बनी हुई है.

इन जिलों में पाला जमने की तस्वीर : प्रदेश के कई इलाकों से पाला जमने की तस्वीरें सामने आई हैं. चूरू जिले के जयसंगसर सरदारशहर में बाइक की सीट पर जमी ओस सुबह बर्फ की परत में बदल गई. बीकानेर जिले के गाढ़वाला गांव और फलोदी के ग्रामीण इलाकों में खेतों में रखे बर्तनों का पानी जमकर बर्फ बन गया. जैसलमेर के रामगढ़ क्षेत्र में किसान सुबह खेतों में पानी पर जमी बर्फ की परत दिखाते नजर आए. सीकर के फतेहपुर में लगातार दूसरे दिन तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया. कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार सोमवार को न्यूनतम तापमान माइनस 1.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो इस सर्दी का दूसरा सबसे कम तापमान है. इससे पहले रविवार को तापमान माइनस 3.4 डिग्री तक गिर गया था.