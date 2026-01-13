राज्य के 10 जिलों में आज सर्दी का अलर्ट, जानिए कब मिलेगी शीतलहर से राहत
प्रदेश में अगले 48 घंटे ठंडी हवाओं के असर से कड़ाके की सर्दी का दौर जारी रहेगा.
जयपुर : मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने मंगलवार को प्रदेश के कई जिलों में सर्दी का अलर्ट जारी किया है. कई शहरों में कड़ाके की ठंड फिलहाल बनी हुई है. मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों में तेज सर्दी का अलर्ट जारी किया है. इस बीच कई शहरों में जमीन पर बर्फ जमने की खबर सामने आई है. सोमवार रात प्रदेश के आधा दर्जन से ज्यादा शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के अनुसार फिलहाल राज्य में मौसम शुष्क बना हुआ है और कहीं-कहीं शीत लहर जारी है. पूर्व राजस्थान में इस दौरान हल्के से मध्यम कोहरा भी दर्ज किया गया है.
इन इलाकों में न्यूनतम तापमान दर्ज : सोमवार रात को प्रदेश में सबसे कम तापमान करौली में दो डिग्री सेल्सियस रहा. इसके अलावा अलवर में 3.2 और दौसा में 3.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जबकि गंगानगर में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस रहा. एक बार फिर माउंट आबू और फतेहपुर में तापमान 5 डिग्री से नीचे बना हुआ है, जिससे लोगों को जबरदस्त ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है. लगातार 2 दिन तक जमाव बिंदु से नीचे चले जाने के बाद आज फतेहपुर शेखावाटी का सवेरे का न्यूनतम तापमान 3.9 सेल्सियस दर्ज किया गया है. इसके अलावा पिलानी में 5.8, झुंझुनू में 6.9 और सीकर में 9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. बीती रात राजधानी में ठंड से राहत रही और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से बाहर 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
मकर संक्रांति बाद मिलेगी राहत : मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 13 जनवरी को सुबह के वक्त कोहरा कम रहने के कारण प्रदेश के कई जिलों में सुबह तेज धूप देखने को मिली, जिससे दिन के समय कुछ राहत महसूस की गई. मौसम विभाग के अनुसार आज भी 10 शहरों में तेज सर्दी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, मकर संक्रांति के बाद प्रदेश में सर्दी से धीरे-धीरे राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है. प्रदेश में अधिकतम तापमान पाली में 26.8 और चित्तौड़गढ़ में 25.6 डिग्री सेल्सियस रहा.