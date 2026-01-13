ETV Bharat / state

राज्य के 10 जिलों में आज सर्दी का अलर्ट, जानिए कब मिलेगी शीतलहर से राहत

जयपुर : मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने मंगलवार को प्रदेश के कई जिलों में सर्दी का अलर्ट जारी किया है. कई शहरों में कड़ाके की ठंड फिलहाल बनी हुई है. मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों में तेज सर्दी का अलर्ट जारी किया है. इस बीच कई शहरों में जमीन पर बर्फ जमने की खबर सामने आई है. सोमवार रात प्रदेश के आधा दर्जन से ज्यादा शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के अनुसार फिलहाल राज्य में मौसम शुष्क बना हुआ है और कहीं-कहीं शीत लहर जारी है. पूर्व राजस्थान में इस दौरान हल्के से मध्यम कोहरा भी दर्ज किया गया है.

इन इलाकों में न्यूनतम तापमान दर्ज : सोमवार रात को प्रदेश में सबसे कम तापमान करौली में दो डिग्री सेल्सियस रहा. इसके अलावा अलवर में 3.2 और दौसा में 3.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जबकि गंगानगर में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस रहा. एक बार फिर माउंट आबू और फतेहपुर में तापमान 5 डिग्री से नीचे बना हुआ है, जिससे लोगों को जबरदस्त ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है. लगातार 2 दिन तक जमाव बिंदु से नीचे चले जाने के बाद आज फतेहपुर शेखावाटी का सवेरे का न्यूनतम तापमान 3.9 सेल्सियस दर्ज किया गया है. इसके अलावा पिलानी में 5.8, झुंझुनू में 6.9 और सीकर में 9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. बीती रात राजधानी में ठंड से राहत रही और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से बाहर 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.