राजस्थान में कई जगह जमा पाला, माउंट आबू में तापमान फिर माइनस में दर्ज
राज्य में बारिश, आंधी और शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है.
Published : January 24, 2026 at 1:49 PM IST
जयपुर : राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है. शनिवार सुबह राजधानी जयपुर समेत राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में ठंडी हवाओं के असर से लोगों की दिनचर्या पर गहरा असर पड़ता हुआ देखा गया. हालत यह रहे कि हिल स्टेशन माउंट आबू पर न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंच गया, जबकि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, नागौर, जयपुर ग्रामीण समेत जालोर, जैसलमेर और बाड़मेर के खेतों में रात भर रहा पानी सुबह बर्फ में बदल गया.
खेतों में रात को बरसी ओस की बूंदे सुबह सफेद परत के रूप में नजर आई. मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, आंधी और शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है. उत्तर-पूर्वी ठंडी हवाओं के सक्रिय होने से प्रदेश में सर्दी का असर और तेज हो गया है. बीते 24 घंटों में कई इलाकों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है.
एक ही दिन में 10 डिग्री तक गिरा तापमान : मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री और अधिकतम तापमान में 3 से 9 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है. कई जिलों में एक ही दिन में करीब 10 डिग्री तक पारा गिर गया, जिससे इस सीजन की सबसे तेज शीतलहर महसूस की जा रही है. 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही ठंडी हवाओं ने सर्दी को और बढ़ा दिया है. प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 1.0 सेमी तक बारिश दर्ज की गई, जबकि अधिकांश स्थानों वर्षा 1 सेमी से कम रही. पश्चिमी राजस्थान में भी छिटपुट इलाकों में हल्की बारिश हुई. बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई और ठंड का असर बढ़ गया.
इस तरह रहा तापमान में गिरावट का सिलसिला : अधिकतम तापमान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक 27.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पश्चिमी राजस्थान के फलोदी में अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं, मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान पूर्वी राजस्थान के फतेहपुर में 2.3 डिग्री और पश्चिमी राजस्थान के लूणकरणसर में सबसे कम 0.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. कई जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है.
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से माउंट आबू में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है. आसमान साफ होते ही रात 11 बजे के बाद तापमान माइनस में चला गया. न्यूनतम तापमान माइनस 4.5 डिग्री तक दर्ज किया गया, जबकि दिन में भी तापमान माइनस 5 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है. ओस जमने से गाड़ियों और खुले इलाकों में बर्फ की परत दिखाई दी. कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं. शेखावाटी में भी सर्दी की मार दिखी, झुंझुनू, सीकर और फतेहपुर में बारिश के बाद सर्दी के तेवर और तीखे हो गए हैं.
फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सर्द हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है. कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड का असर और बढ़ सकता है. अजमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई और तापमान सामान्य से नीचे रहा. कोटा संभाग में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई, जो सामान्य से ऊपर रहा. उदयपुर संभाग में अधिकतम तापमान में खास बदलाव नहीं हुआ, लेकिन न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई.
26–27 जनवरी को फिर बदलेगा मौसम : मौसम विभाग के अनुसार 26 और 27 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है. इसके प्रभाव से 26 जनवरी को पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में दोपहर बाद हल्की बारिश हो सकती है. वहीं, 27 जनवरी को इसका असर और तेज रहने की संभावना है. इस दौरान बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने अगले दो-तीन दिनों तक सुबह के समय हल्का कोहरा छाने की संभावना जताई है, खासकर उत्तर-पूर्वी जिलों में. लगातार बदलते मौसम के कारण मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है.
सिरोही में सर्दी का थर्ड डिग्री टॉर्चर : मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को जहां माउंट आबू का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, वहीं शनिवार सुबह यह लुढ़ककर माइनस 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. तेज ठंड के कारण सुबह के समय ओस जमकर बर्फ में तब्दील हो गई. माउंट आबू के कई इलाकों में खड़ी गाड़ियों की छतों, शीशों और खुले मैदानों पर सफेदी की परत जमी नजर आई.